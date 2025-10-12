Что читает Владимир Фесенко. Известный политолог рассказал о книгах, которые показались ему интересными

12 октября, 08:15
NV Премиум
Поделиться:
Владимир Фесенко поделился впечатлениями от современных книг, которые рекомендует прочитать (Фото: Александр Медведев / NV)

Владимир Фесенко поделился впечатлениями от современных книг, которые рекомендует прочитать (Фото: Александр Медведев / NV)

x1
0:00
-
7:25
Автор: Роман Фещенко

Украинский политолог Владимир Фесенко называет NV книги, которые произвели на него впечатление. Это историческое исследование о происхождении славянских наций, книга о тонкостях и ошибках американской дипломатии и политические мемуары о мировоззрении и характере Дональда Трампа.

Теги:   США Владимир Путин Литература Китай Джо Байден Книги Литератор ЦРУ Дипломатия Книга Книгоиздание Политология Украина История Украины Дональд Трамп Украинская книга Владимир Фесенко Война России против Украины Си Цзиньпин Украинские книги Политика Джон Болтон Сергей Плохий Уильям Бернс мемуары политолог История геополитика Что прочитать

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies