Что читает Владимир Фесенко. Известный политолог рассказал о книгах, которые показались ему интересными

Украинский политолог Владимир Фесенко называет NV книги, которые произвели на него впечатление. Это историческое исследование о происхождении славянских наций, книга о тонкостях и ошибках американской дипломатии и политические мемуары о мировоззрении и характере Дональда Трампа.