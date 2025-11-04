Выборы в Нью-Йорке. Будет ли первый мэр-мусульманин и противник Израиля в городе с крупнейшей в мире общиной евреев — BBC News 4 ноября, 16:35 У 34-летнего Зорана Мамдани — мусульманина и выходца из Южной Азии, — неплохие шансы возглавить Нью-Йорк (Фото: REUTERS/Mike Segar)

4 ноября в Нью-Йорке проходят выборы мэра. Согласно последним опросам, фаворитом предвыборной гонки остается кандидат от Демократической партии Зоран Мамдани, пишет отдел новостей BBC News.

Його основними суперниками є колишній губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо, який іде як незалежний кандидат, та республіканець Кертіс Сліва.

На чому будувалась передвиборна кампанія кандидатів і чи справді є передбачуваним результат голосування?

Чому Мамдані пророкують перемогу

У 34-річного Зорана Мамдані - мусульманина і вихідця із Південної Азії, — непогані шанси очолити Нью-Йорк. Згідно з останніми опитуваннями, він може набрати близько 40% голосів.

Мамдані уже підтримали деякі «важковаговики» Демократичної партії: лідер демократів у Палаті представників Гакім Джеффріс, колишній віцепрезидент Камала Гарріс та губернаторка Нью-Йорка Кеті Гокул.

У суботу півгодинну телефонну розмову з Мамдані провів і колишній президент США Барак Обама. За даними джерел NYT, вона стосувалась проблем, пов’язаних із формуванням нової адміністрації та створенням структури, здатної реалізувати програму Мамдані із забезпечення доступного життя у місті.

Публічно Обама кандидатуру Мамдані не підтримував, дотримуючись практики уникати будь-якого втручання в муніципальні вибори з моменту звільнення з посади президента, проте його дзвінок є важливим політичним сигналом.

Тим часом нинішній президент США Дональд Трамп закликав голосувати на виборах за Ендрю Куомо: «Подобається вам Ендрю Куомо чи ні, у вас насправді немає вибору. Ви повинні голосувати за нього та сподіватися, що він блискуче впорається зі своєю роботою. Він на це здатний, а Мамдані - ні! Я хотів би бачити перемогу демократа, який має за плечима успішну історію, а не комуніста без досвіду».

Деякі аналітики пояснюють успіх Мамдані тим, що він демонструє гнучкість, а також докладає значних зусиль, щоб відповідати на критику щодо себе.

Але в низці питань, зокрема, щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту, він виявляє твердість, послідовно критикуючи Ізраїль. Це означає розрив із частиною істеблішменту Демократичної партії і може стати вирішальним чинником на виборах мера міста із найбільшою єврейською громадою за межами Ізраїлю.

Хто такий Зоран Мамдані

Ще кілька місяців тому важко було уявити злет Мамдані від хіпхоп-виконавця та консультанта з житлових питань до члена Асамблеї штату Нью-Йорк і фаворита виборчих перегонів на посаду голови найбільшого міста США.

Він побудував свою кампанію на спробах залучити на свій бік розчарованих нинішнім керівництвом та політикою прихильників Демократичної партії. Достукатися до них йому допомогло і віртуозне використання соцмереж.

Мамдані називає себе «демократичним соціалістом». Що конкретно ховається за цим терміном, він не пояснює, але його передвиборча програма передбачає, серед іншого, «податки на мільйонерів».

Передвиборний порядок денний Мамдані зосередився на питаннях доступності та якості життя. Він пообіцяв загальну дитячу дошкільну освіту, заморожування орендної плати у квартирах, що субсидуються, безкоштовний автобусний транспорт і керовані мерією продуктові магазини.

Однак, чи зможе він виконати ці амбітні обіцянки, незрозуміло, так само як і незрозуміло те, чи зможе 34-річний новачок у політиці впоратися з тиском, який, без сумніву, буде з боку президента Дональда Трампа, котрий вже пригрозив позбавити Нью-Йорк федерального фінансування, якщо жителі міста оберуть «комуніста».

Головні конкуренти Мамдані

Головний суперник Мамдані - 67-річний Ендрю Куомо.

Він — колишній губернатор Нью-Йорка від Демократичної партії, який залишив свою посаду через звинувачення у сексуальних домаганнях, котрі заперечує.

Згідно із соцопитуваннями, Куомо може посісти на виборах друге місце із близько 34% підтримки. Його штаб взяв на озброєння тактику Мамдані, коли агітатори ходять будинками, телефонують потенційним виборцям та роздають брошури.

Куомо звинувачує Мамдані у тому, що його політика спрямована проти бізнесу і зрештою «погубить Нью-Йорк». Сам Куомо може покластися на кишені низки великих підприємців.

Ще один учасник нинішніх перегонів на посаду мера Нью-Йорка — 71-річний республіканець Кертіс Сліва. Він — засновник добровільної патрульної служби боротьби зі злочинністю Guardian Angels та, згідно з соцопитуваннями, займає третє місце і може отримати близько 24% голосів.

Сліва наголошує на тому, що ніколи не обіймав виборних посад і це, на його думку, допоможе йому в управлінні містом. Один із головних пунктів його програми — найняти 7 тисяч нових поліцейських.

Нинішній мер Нью-Йорка Ерік Адамс вийшов із перегонів.

Майбутнє партії

Навіть якщо Мамдані переможе у Нью-Йорку, лекала його успіху можуть не знадобитися демократам на національному рівні.

Рівень довіри до партії сьогодні рекордно низький, її нинішнє керівництво вкрай непопулярне по всій країні, а у самій партії розростається протистояння.

Якщо перемога дістанеться Куомо, це може бути розцінено як свідчення ефективності нинішньої партійної стратегії. У цьому випадку партійне керівництво може вважати, що розумніше й надалі дотримуватись центристської позиції.

Джош Готтхаймер, конгресмен-демократ від Нью-Джерсі, в інтерв'ю Washington Post заявив, що, на його думку, Мамдані має «екстремістські погляди», несумісні з позицією Демократичної партії, і висловив побоювання, що республіканці використають цього кандидата як «страшилку».

Демократичні стратеги зазначають: проблема, яку Мамдані становить для партійного істеблішменту, полягає в тому, що Трамп і республіканці вже зображають усіх демократів, незалежно від їхньої помірності, як соціалістів. І ця тактика, як вважається, зробила певний ефект серед кубинських та венесуельських виборців на виборах 2024 року.