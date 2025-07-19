Пляжи, ракеты и Лавров: что не так с новым курортом в КНДР — BBC 19 июля, 07:34 Ким Чен Ын с дочерью на открытии курорта (Фото: Reuters)

Не успел Ким Чен Ын открыть свое детище — морской курорт «Вонсан-Кальма» на восточном побережье Северной Кореи, как тот прекратил принимать иностранных туристов, пишет BBC.

У Пхеньяні дуже розраховували на прибутки від росіян, які вирішать відвідати КНДР, а російська влада всіляко сприяє налагодженню зв’язків із країною, що постачає їм боєприпаси і зброю для війни в Україні.

Національне управління з туризму КНДР повідомило, що прийом іноземних гостей тимчасово припинено, не пояснивши причини такого рішення, пише Bloomberg.

"Вонсан-Кальма" не лише відіграє важливу роль у пожвавленні економіки Північної Кореї, яка перебуває під санкціями, а й зміцнює її зв'язки з Росією

Курорт урочисто відкрив у червні особисто північнокорейський лідер Кім Чен Ин, який назвав його «туристичним і культурним центром світового рівня».

Він будувався шість років та містить аквапарк, готелі, VIP-котеджі, торгові центри, ресторани.

Тиждень тому під час візиту в КНДР курорт відвідав очільник російського МЗС Сергій Лавров.

Він пообіцяв, що влада Росії посприяє збільшенню туристичних потоків, створюючи для цього умови, зокрема шляхом налагодження авіасполучення.

«Переконаний, що російські туристи прагнутимуть сюди все більше і більше», — сказав Лавров.

В останні роки Північна Корея була практично повністю закрита для іноземних туристів, і лише кільком тургрупам під суворим контролем дозволили відвідати країну.

Російські туристи залишаються рідкісними іноземцями, яких допускають в окремі регіони КНДР, на них, на думку туроператорів, насамперед і розрахований курорт.

Наприкінці червня Росія і КНДР відновили пряме авіа- і залізничне сполучення між столицями, яке перервали п’ять років тому через пандемію ковіду.

Північна Корея нині постачає 40% боєприпасів, які використовує в Україні російська армія, заявив нещодавно Bloomberg начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

У лютому він називав ще вищу цифру — 50%. Крім того, Кім постачає Володимиру Путіну ракети й артилерійські системи.

За словами Буданова, Північна Корея має гігантські запаси зброї, а її «виробництво йде цілодобово».

Курорт на кістках і ракетах?

Кім Чен Ин провів більшу частину своєї молодості у Вонсані, і до будівництва нового курорту це місто було популярним місцем відпочинку для північнокорейської еліти.

Вонсан відомий не тільки пляжами: саме там розташовані ракетні об'єкти і морська база КНДР.

Подробиці створення курорту в країні, яка значною мірою закрита для зовнішнього світу, були оповиті таємницею.

А стрімкі темпи будівництва викликали занепокоєння щодо умов праці людей, які працюють на об'єкті.

ООН звертає увагу на систему примусової праці в Північній Кореї, зокрема на «ударні бригади», де робітники часто стикаються з важкими умовами, тривалим робочим днем і неадекватною оплатою.

Джеймс Хінан із сеульського відділення Управління Верховного комісара ООН з прав людини каже: «Є повідомлення, що курорт будували за допомогою так званих ударних бригад».

Уздовж узбережжя звели десятки висотних будівель / Фото: Getty Images

ВВС поговорила з одним з північнокорейців, який працював у таких бригадах і зрештою став їхнім керівником.

Чо Чун Хю, який згодом втік з країни, не брав участі в будівництві курорту «Вонсан-Кальма», але згадує жорсткі умови, в яких працювали бригади під його керівництвом.

«Принцип полягав у тому, що ти мав виконати завдання, навіть якщо це коштувало тобі життя, — розповів він. — Я бачив багато жінок, які потерпали від такого фізичного навантаження і харчувалися настільки погано, що в них повністю припинилися місячні».

Де ж іноземні туристи

«Вонсан-Кальма» не лише відіграє важливу роль у пожвавленні економіки Північної Кореї, яка перебуває під санкціями, а й зміцнює її зв'язки з Росією, які останнім часом стали тіснішими через військову підтримку війни Росії в Україні з боку Пхеньяна.

Згідно з ранніми проєктними документами, з якими ознайомилися журналісти BBC Verify, первісна мета полягала в залученні понад мільйона відвідувачів, причому туристи мали прибувати переважно з Китаю і Росії.

Готелі будували з шаленою швидкістю, що викликало побоювання щодо умов праці будівельників / Фото: Getty Images

ВВС вивчила сайти туристичних агентств у Китаї та Росії в пошуках оголошень із рекламою поїздок на новий курорт.

Жодне з китайських агентств, які ВВС перевірила, не рекламувало поїздки до Вонсана. Однак у Росії виявили три агентства, що пропонують тури з відвідуванням курорту «Вонсан-Кальма».

На початку липня, за тиждень до першої запланованої поїздки 7 липня, журналісти зателефонували до однієї з російських агенцій, представившись зацікавленим клієнтом, і там повідомили, що на поїздку вже записалися 12 людей з Росії.

Тижнева поїздка до Північної Кореї, що включає три дні на курорті «Вонсан-Кальма», коштувала 1800 доларів — це на 60% більше за середню місячну зарплату в Росії.

За словами турагента, на серпень заплановано ще дві поїздки.

Дві інші агенції, з якими ми зв’язалися, пропонували аналогічні туристичні пакети, але там відмовилися повідомити, скільки людей планували здійснити поїздку в КНДР.

Андрій Ланьков, експерт із російсько-північнокорейських відносин з Університету Кунмін у Сеулі, сказав, що «Вонсан-Кальма» «навряд чи стане дуже популярним курортом серед російських туристів».

«Росіяни можуть легко поїхати в такі країни, як Туреччина, Єгипет, Таїланд і В'єтнам, які перевершують все, що може запропонувати Північна Корея, — зауважив експерт. — Рівень обслуговування там вищий, і ви не перебуваєте під постійним наглядом».