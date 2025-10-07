Король, которого убил собственный племянник — BBC 7 октября, 22:51 Король Фейсал получил три выстрела подряд, когда наклонился, чтобы поцеловать своего племянника в знак приветствия (Фото: C Maher/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images)

25 марта 1975 года короля Саудовской Аравии Фейсала убили в столице страны, Эр-Рияде. Его застрелил собственный племянник с близкого расстояния, пишет Луис Гидальго для BBC World Service.

NV публікує матеріал у межах інформаційної співпраці.

Коли пролунали постріли, поруч із королем стояв його міністр нафтової галузі, Ахмед Закі Ямані.

У 2017 році донька доктора Ямані, докторка Май Ямані, розповіла про це BBC.

«Я ніколи не забуду той день. Я всотала той біль, досі його відчуваю, біль мого батька. Уявіть собі людину, що стоїть поруч зі своїм наставником, своїм господарем, своїм другом, якого розстрілюють з такої близької відстані», — казала вона.

Король Фейсал дістав три постріли поспіль, коли він нахилився, щоб поцілувати свого племінника на знак привітання.

Найпопулярніше

Батько докторки Ямані, який протягом останніх 15 років був відданим міністром короля Фейсала, саме доповідав йому, тому стояв поруч.

Короля Фейсала, який був лише третім правителем цієї багатої на нафту пустельної держави й третім сином її засновника, терміново доставили до лікарні, але він невдовзі помер.

На похороні короля Фейсала в 1975 році в Ер-Ріяді були присутні кілька глав держав, зокрема голова Організації визволення Палестини Ясір Арафат, президент Єгипту Анвар Садат, президент Алжиру Хуарі Бумед'єн та президент Сирії Хафез аль-Асад / Фото: Claude Salhani/Sygma/Getty Images

За кілька миль від того місця того ж дня 18-річна Май Ямані чекала на свого батька.

«Я сиділа в батьковій квартирі серед його книжок. Він увійшов із найдивнішим, найболючішим виразом обличчя. Пройшов просто до їдальні, закричав і зумів вимовити лише одне слово — «лихо'».

Це було на нього не схоже, адже він мав репутацію дуже спокійного, стриманого та тихого чоловіка. А потім він розповів доньці, що сталося.

«О 10-й ранку була делегація нафтовиків із Кувейту, і вони мали зустрітися з королем Фейсалом у палаці. Мій батько, як міністр нафтової галузі, пішов туди, щоб доповісти королю», — розповіла вона.

«Той принц, іронічно, з тим самим іменем — Фейсал [ібн Мусаїд], племінник короля, приєднався до делегації разом із міністром нафти Кувейту. Король Фейсал розкрив обійми, щоб привітати свого племінника».

«Племінник дістав маленький пістолет із кишені й тричі вистрілив королю в голову, а мій батько стояв зовсім поруч», — згадувала Май Ямані.

Згідно з деякими повідомленнями того часу, нападник нібито сказав поліції, що Ямані стояв настільки близько, що він подумав, ніби вбив і його теж.

Ямані поїхав із королем до лікарні, де підтвердили смерть Фейсала.

«Після цього все стихло. Вулиці Ер-Ріяда спорожніли, і запала тиша».

Монарх-реформатор

Фейсал став королем Саудівської Аравії в 1964 році, правлячи «пустелею, розміром із Західну Європу». Його вітали у Великій Британії як «нового арабського друга», а його завданням було «модернізувати одну з найвідсталіших країн Близького Сходу», як тоді зазначав журналіст BBC Девід Дімблбі, — але чи міг він це зробити, не втративши трону?

Один із найстарших синів Абдельазіза Аль Сауда, Фейсал воював у кампанії свого батька за об'єднання Аравійського півострова, що привело до заснування королівства, яке нині носить їхнє ім'я, Саудівська Аравія, тридцятьма роками раніше.

Згодом Фейсал обіймав посаду прем'єр-міністра при старшому братові, який став королем після смерті батька.

Коли ж сам Фейсал став королем, він уже мав репутацію мудрого політика, побожного, працьовитого реформатора, людини, знайомої з дипломатією у світових столицях.

Його також вважали правителем, який прагнув використати нещодавно відкриті нафтові багатства країни, щоб створити атрибути сучасної держави — систему освіти, охорони здоров’я та судочинства в Саудівській Аравії.

Та реформи короля Фейсала не завжди подобалися консервативним елементам суворої школи ісламу, з якою була пов’язана його родина.

Коли в середині 1960-х Фейсал відкрив першу телевізійну станцію Саудівської Аравії, на будівлю напали озброєні люди — на чолі стояв брат майбутнього вбивці короля.

Король Фейсал також запровадив освіту для дівчат.

Докторка Ямані каже: «Королева Іффат [його друга дружина] започаткувала освіту для дівчат у Саудівській Аравії. Я пишаюся тим, що була однією з перших дев’яти учениць у її школі, а король Фейсал переконав релігійних діячів, що освічені жінки стають кращими матерями. Школу назвали Дар аль-Ханан — школа ніжності».

Ахмед Закі Ямані був простолюдином, високоосвіченим юристом, але не був частиною королівської родини Саудівської Аравії / Фото: Bettmann Archive/Getty Images

Ахмед Закі Ямані почав працювати на короля Фейсала у 1960 році. Це було незвично, адже він не належав до королівської родини — був освіченим юристом, але простолюдином.

Король Фейсал прочитав кілька його статей, які привернули увагу.

«Мій батько відкрив першу юридичну контору, а потім почав писати найпровокативніші статті, де вимагав демократії й доброго врядування. Вони були підписані псевдонімом Абу Май, 'батько дівчини на ім'я Май', адже я була його первістком. Тоді Фейсал, який був тоді ще наслідним принцом, сказав: 'Хто цей чоловік?' Бо він саме шукав юридичного радника», — розповіла Май Ямані.

Згодом король Фейсал призначив Ахмеда Закі, або, як його стали називати, шейха Ямані, міністром нафтової галузі.

Разом вони сформували політику, яка вперше дала Саудівській Аравії повний контроль над її гігантськими нафтовими активами й зробила її потугою в арабському світі та на міжнародній арені.

Зміна балансу сил

У 1973 році, після війни між Ізраїлем і його арабськими сусідами, саудівці, що стали найбільшими у світі виробниками нафти, очолили кампанію з використання нафти як політичної зброї.

Постачання нафти до країн, які підтримували Ізраїль, скоротили, що спричинило різке зростання світових цін на нафту. Саме шейха Ямані відправили передати це послання.

«Ми хочемо повного виведення ізраїльських військ із окупованих арабських територій. І тоді ви отримаєте нафту на тому ж рівні, що й у вересні 1973 року.»

Він визнавав, що величезне підвищення цін на нафту означатиме зміну світового балансу сил між країнами, що розвиваються, і промислово розвиненими державами.

Цю зміну визнали у світі, коли в 1974 році (за рік до смерті) журнал Time назвав короля Фейсала Людиною року.

Докторка Ямані каже: «Ми не знаємо справжньої причини вбивства короля, окрім того, що вбивця був психічно нестабільним. Мені, 18-річній тоді, боліло серце за батька. Я досі це пам’ятаю.»

Шейх Ямані залишався міністром нафти Саудівської Аравії ще одинадцять років — до 1986-го.

Докторка Май Ямані вступила до університету у США й стала першою жінкою з Саудівської Аравії, яка здобула докторський ступінь в Оксфорді.

Вона написала кілька книжок про арабську ідентичність і також працювала консультанткою для банків, таких як Goldman Sachs, та нафтових компаній, зокрема Shell.