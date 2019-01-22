Украина отмечает День Соборности: все, что нужно знать о празднике Сегодня, 10:16 4364 Цей матеріал також доступний українською "Украинский народ, освобожденный могучим порывом своих собственных сил, имеет возможность объединить все усилия своих сыновей для создания нераздельного независимого Украинского Государства"

Во вторник, 22 января, Украина отмечает День Соборности.

Именно 22 января в 1919 году был подписан Акт воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство.

На год раньше - 22 января 1918 года - был подписан IV универсал УЦР, провозгласивший полную независимость УНР.

22 января 1919 года на Софийской площади прозвучали такие слова:

"Отныне сливаются в одно веками отделены друг от друга части Украины - Галичина, Буковина, Закарпатье и приднипрянська Украина - в одну Большую Украину. Наполнились исконные мечты, для которых жили и за которые умирали лучшие сыны Украины. Отныне есть только одна независимая Украинская Народная Республика. Отныне украинский народ, освобожденный могучим порывом своих собственных сил, имеет возможность объединить все усилия своих сыновей для создания нераздельного независимого Украинского Государства на добро и счастье украинского народа…"

Официальный государственный статус День Соборности Украины получил в 1999 году.

30 декабря 2011 года указом президента Виктора Януковича День соборности на официальном уровне был отменен, а вместо него установлен День соборности и свободы Украины. Однако 13 ноября 2014 года указом президента Украины Петра Порошенко праздник был восстановлен.

Каждый год, 22 января, на улицах Киева и других городов Украины можно увидеть людей, отмечающих этот праздник. Живые цепи, которые они традиционно образуют, символизируют объединение страны.

Первое официальное празднование Соборности

22 января 1939 года впервые за 20 лет торжественно отмечен на официальном уровне праздник Соборности. Состоялось это в Карпатской Украине, городе Хуст, в то время - автономной республике Чехословакии. Это был повод напомнить закарпатцам о воле, высказанной на съезде Всенародного собрания украинского в Хусте 21 января 1919 года о присоединении Закарпатья к Украинской Народной Республике со столицей в Киеве.

Это была не просто манифестация, а крупнейшая за 20 лет пребывания края в составе Чехословакии демонстрация местного населения с участием 30 тыс. людей, которое съехалось в столицу Карпатской Украины из всех уголков края.

Живая цепь в 1990 году

Эта акция стала одним из самых ярких событий во время движения за возрождение независимой, соборной и демократической Украины. Патриотические силы в предчувствии распада СССР объединились и 21 января 1990 года организовали живую цепь между Киевом и Львовом, как символ духовного единства людей восточных и западных земель Украины и существования единой, соборной Украины. От 1 до 3 миллионов людей, взявшись за руки, создали на дорогах и шоссе беспрерывную цепь от Киева до Львова.

Возрождение живых цепей

В конце 2000-х лет начала возрождаться традиция создания живых цепей, которые символизируют единство Украины. В 2008 - 2011 годах в Киеве такие цепи создавали на мосту Патона. Таким образом символически объединяли правый и левый берега Днепра. Самого большого размаха достигла акция 2011 года, когда на мост Патона пришли более 1000 человек. 22 января 2011 года живая цепь также была создана в более 20 городах Украины. А во Львове около пяти тысяч людей создали цепь от памятника Тарасу Шевченко до памятника Степану Бандере.

29 ноября 2013 года в рамках Евромайдана состоялась живая цепь Украина-Европа, до границы с ЕС. Длина цепи 625 км, 520 тысяч человек.