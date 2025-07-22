Война СБУ против НАБУ — почему это важно. Анализ BBC Украина 22 июля, 07:32 Напряжение в отношениях НАБУ и СБУ не исчезало (Фото: Служба безпеки України)

21 июля стало известно, что Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора проводят «спецоперацию по нейтрализации российского влияния на НАБУ». Говорят в частности, что задержали чиновника бюро, который помогал своему отцу с российским гражданством продавать коноплю в Дагестан. Также проводят обыски у сотрудников, которые причастны к ДТП. О том, давление это на НАБУ или справедливое расследование, рассказывает BBC Украина.

NV публікує матеріал у межах інформаційної співпраці.

У СБУ розповіли, що провели серію обшуків у різних регіонах країни.

Детективам НАБУ «інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з Росією, корупційні дії в інтересах олігархів».

За інформацією джерел ВВС Україна, зафіксовано випадки, коли один із детективів НАБУ передавав росіянам секретні дані через оточення експрезидента Януковича.

Інший детектив, який підозрюється у державній зраді та веденні незаконного бізнесу з Росією, був у понеділок затриманий СБУ.

Найпопулярніше

Чоловіка затягнуло в апарат МРТ на очах у дружини — він помер

«Мого сина вбили дідусь та бабуся, найжахливіші люди на Землі»

Отруєння в «Китайському привіті»: остаточна кількість хворих і діагноз

Військовий літак врізався у школу в Бангладеш: 19 загиблих та понад 160 поранених

Фото: Служба безпеки України

У НАБУ підтвердили обшуки та заявили, що вони відбуваються без ухвал суду.

«21 липня у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу генерального прокурора. Наразі з’ясовуємо всі обставини», — написали в НАБУ.

Джерело ВВС Україна в НАБУ звертає особливу увагу, що жодних ухвал суду для дій СБУ не було.

Що кажуть в СБУ

На сайті СБУ 21 липня з’явилася заява, що вони разом із Офісом генпрокурора викрили на веденні бізнесу в Росії одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова.

За матеріалами справи, цей високопосадовець має контакти з представниками РФ та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з Росією.

Розслідування встановило, що посадовець виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до Росії (республіка Дагестан). За даними слідства, батько Магамедрасулова має російське громадянство, однак посадовець це приховав.

У СБУ також повідомили, що матір Магамедрасулова проживає у Києві, але отримує пенсію у самопроголошеній «ДНР» і публікує проросійські коментарі в соцмережах.

Посадовцю НАБУ також інкримінують контакти з російськими спецслужбами і передачу їм таємної інформації.

«Цей високопосадовець бюро був у тісному контакті із народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який пов’язаний зі спецслужбами Росії та, як встановило слідство, має значний вплив на діяльність НАБУ, про що буде повідомлено окремо», — йдеться в заяві СБУ.

Офіс Генпрокурора також повідомив, що Федора Христенка викрили у державній зраді:

«Він виявився резидентом (старшим агентом) фсб рф, працював на напрямку посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ)», — кажуть у відомстві.

Там також написали про те, що після початку повномасштабного вторгнення Федір Христенко виїхав за кордон і звідти продовжував «свою протиправну діяльність».

«Встановлено, що народного депутата ФСБ Росії завербувала в період правління В. Януковича, і він активно виконував завдання російської спецслужби під час «Революції Гідності».

За даними слідства, посадовець НАБУ допомагав батьку з російським громадянством торгувати коноплями з Росією / Фото: Служба безпеки України

Реакція НАБУ

Після заяв СБУ та Офісу генпрокурора, в НАБУ повідомили, що їм відомо про щонайменше 70 обшуків, що проводяться стосовно їхніх співробітників.

«Обшуки охоплюють щонайменше 15 працівників НАБУ. За наявною інформацією, слідчі дії проводяться без судових ухвал. ⁠Підставами для цих дій у переважній більшості випадків називаються участь окремих осіб у дорожньо-транспортних пригодах. Проте деяким працівникам інкримінують можливі зв’язки з країною-агресором. Ці факти не є взаємопов'язаними», — кажуть в НАБУ.

Там також заявили, що паралельно розпочата позапланова перевірка стану охорони державної таємниці, ініційована СБУ.

«Вона стосується працівників НАБУ, які мають доступ до державної таємниці та до проведення негласних слідчих (розшукових) дій. За результатами цієї перевірки СБУ може отримати інформацію про триваючі та заплановані НАБУ і САП оперативні заходи та слідчі дії. Розголошення цієї інформації може зірвати слідчі дії та розслідування», — кажуть в НАБУ.

За даними бюро, триває планова перевірка Держспецзв’язку, що охоплює технічну інфраструктуру НАБУ.

Водночас у заяві від бюро йдеться, що під час одного з обшуків до детектива НАБУ застосували фізичну силу «попри відсутність з його боку опору».

У НАБУ повідомили, що директор бюро Семен Кривонос перебував у службовому відрядженні у Великій Британії, а тепер вирішив негайно перервати візит і повернутися в Україну.

Бюро проводить внутрішню перевірку обставин подій 21 липня та з’ясовує правові підстави дій, у тому числі застосування сили до співробітника.

«Водночас зазначимо, що ризик присутності агентів впливу країни-агресора залишається актуальним для будь-якого органу влади. Проте це не може бути підставою для зупинення роботи всієї інституції», — заявили в НАБУ.

Згодом про ДТП за участі працівників НАБУ написали і у Державному бюро розслідувань.

Там написали про підозри трьом співробітникам НАБУ, які «скоїли дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими».

«Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Щонайменше двом із них сторона обвинувачення буде клопотати про тримання їх під вартою. В разі доведеності вини правоохоронців за вчинені ними тяжкі злочини їм загрожує до 8 років позбавлення волі», — зазначили в ДБР.

У бюро розповіли про деталі цих трьох ДТП. Водночас коли саме вони сталися не зазначили.

Антикорупційні активісти кажуть, що йдеться про випадки чотирирічної давності.

САП побоюється « злиття» інформації

Спеціалізована антикорупційна прокуратура зранку повідомила, що СБУ прийшла без офіційного попередження і отримала доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП.

«Указані заходи можуть призвести до розкриття інформації щодо негласних слідчих дій у рамках численних кримінальних проваджень, які наразі розслідуються НАБУ і САП», — написали в антикорупційній прокуратурі.

У САП закликали співробітників СБУ «суворо дотримуватися норм чинного законодавства, щоб унеможливити „злиття“ інформації та зрив розслідування топкорупційних справ».

У свою чергу після цих заяв у СБУ заявили, що розпочала комплексну перевірку щодо дотримання законодавства про державну таємницю у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

«Виключно в межах та спосіб, передбаченими законодавством, зокрема статею 37 Закону «Про державну таємницю», — написала в СБУ.

«Спроба знищити незалежну інституцію?»

У Центрі протидії корупції кажуть, що масові слідчі дії СБУ, ДБР та ОГП у НАБУ — це «продовження тиску та спроба знищити незалежні інституції».

Серед аргументів, які подає ЦПК — підставою для більшості обшуків є участь окремих осіб у ДТП, обшуки відбуваються без ухвали суду, паралельно СБУ раптом почало позапланову перевірку стану охорони державної таємниці в НАБУ й САП, застосування фізичної сили під час обшуків.

«Водночас кілька тижнів тому, НАБУ вручило підозру наближеному до президента Зеленського та керівника Офісу президента Андрія Єрмака вже ексвіцепрем'єру Олексію Чернишову.

До того НАБУ й САП наблизилися до оточення президента через розслідування навколо його бізнес-партнера Міндіча (йдеться зокрема про затримання НАБУ його родича)", — зазначають у ЦПК.

Там також нагадують, що НАБУ раніше повідомило про підозри у хабарництві кільком народним депутатам від фракції «Слуга Народу», а також про підозру у незаконному збагаченні керівнику АМКУ Кириленку. Крім того, під слідством НАБУ перебуває низка впливових нинішніх та колишніх співробітників СБУ.

«Варто зазначити, що це масове втручання в діяльність НАБУ та САП (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) відбулося за безпосередньої санкції Генерального прокурора Руслана Кравченка.

Кравченко, схоже, відпрацьовує основне завдання, для якого його поставили на посаду генпрокурора Єрмак із Зеленським — знищення незалежних антикорупційних інституцій, щоб ті не створювали проблем через розслідування корупції оточенню президента", — кажуть у ЦПК.

На їхню думку, далі це питання може стати темою для РНБО:

«Влада спробує ініціювати законодавчі зміни, спрямовані або на повне знищення антикорупційних інституцій, або перетворення їх на сателітів Банкової», — написали в організації.

Думки експертів та журналістів

Значна частина експертів та журналістів заговорили про ймовірний тиск на НАБУ як на антикорупційну інституцію.

«Виявилось, що окрім пресу на детективів, чекісти влаштували шмон в САП. І тупо отримали всю інфу про таємні операції антикорупціонерів. Зеленський і Єрмак отримали повний розклад по діям щодо їхньої команди. І сюрпризи типу з Чернишовим стають неможливими», — написав журналіст-розслідувач Юрій Ніколов.

Фінансовий експерт Сергій Фурса написав «суб'єктивні оцінки» ситуації з ймовірностями:

«50% ймовірності: Це операція прикриття зриву конкурсу БЕБ. 25% ймовірності: Це атака на НАБУ, яке вже дістало своєю незалежністю, дозволяючи собі приходити до поважних і лояльних людей.

24% ймовірності: Це помста НАБУ за те, що у нас тепер немає міністерства єдності. 1% ймовірності: В НАБУ працює мережа російських агентів, які діють як єдине ціле і працюють на ворога", — зазначив Фурса.

Ще один журналіст-розслідувач Олекса Шалайський зазначив, що розслідування почали «не для торжества справедливості, а заради меркантильних інтересів слідства».

«СБУ застосувало проти НАБУ схему, яку вона успішно відкатала на сотнях підприємців: звинувачення в держзраді за будь-які економічні стосунки з російськими контрагентами. Точніше навіть — не за стосунки, а за теоретичну можливість таких стосунків.

Така схема народилась внаслідок того, що Кримінальний кодекс не описує чітко, чи є такі економічні стосунки злочином, а якщо є, то яке має бути покарання", — зазначив Шалайський.

Давній конфлікт

«Я вам теж говорив, що після БЕБ та Шабуніна, наступним будуть антикорупційні органи», — написав про обшуки нардеп Ярослав Железняк.

У 2017−2018 році стосунки НАБУ і СБУ були напруженими, доходило до силових зіткнень.

У 2017-му представники створеного для боротьби з корупцією НАБУ багато разів натякали на політичний тиск.

Так було після гучних затримань голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, впливового депутата Миколи Мартиненка, а також викриття агентом НАБУ під прикриттям корупційної схеми у сфері видобутку бурштину.

А після затримання сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова голова антикорупційного бюро Артем Ситник відкрито заявив про політичний тиск на відомство та інформаційну кампанію проти нього у пресі.

Конфлікт тоді вдалось владнати після втручання генпрокурора Юрія Луценка. Проте напруга у стосунках цих органів не зникала.