Луценко: ГПУ не нашла достаточно доказательств против Лукаш

Для предъявления обвинения экс-министру юстиции Елене Лукаш ГПУ пока не нашла достаточно доказательств, заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала ZIK.

"К сожалению, деятельность департамента Горбатюка не привела к тому, чтобы нашлись доказательства ее (Лукаш) вины", − отметил Луценко.

Он подчеркнул, что уже трое заместителей генпрокурора отказались подписывать обвинительный акт из-за недостатка доказательств.

Генпрокурор также указал, что "санкции ЕС не значили ничего" для экс-министра юстиции, так как ее имущество не было арестовано.

Ранее сообщалось, что, 5 марта, Совет ЕС снял санкции с экс-министра юстиции Елены Лукаш и нардепа Сергея Клюева.

Напомним, 5 ноября 2015 года СБУ задержала Елену Лукаш по подозрению в расхищении средств в особо крупных размерах и служебном подлоге.

6 ноября Печерский суд Киева постановил взять Лукаш под стражу с правом залога в 5 млн 115,6 тыс. грн. 9 ноября Лукаш была освобождена благодаря внесению залога однопартийцем Вадимом Новинским.

В октябре 2016 года Лукаш заявила, что выиграла в Апелляционном суде спор против Генпрокуратуры Украины.