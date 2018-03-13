Луценко: ГПУ не нашла достаточно доказательств против Лукаш

4 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Елена Лукаш
Фото: joinfo.ua

Елена Лукаш

Для предъявления обвинения экс-министру юстиции Елене Лукаш ГПУ пока не нашла достаточно доказательств, заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала ZIK.

"К сожалению, деятельность департамента Горбатюка не привела к тому, чтобы нашлись доказательства ее (Лукаш) вины", − отметил Луценко.

Он подчеркнул, что уже трое заместителей генпрокурора отказались подписывать обвинительный акт из-за недостатка доказательств.

Генпрокурор также указал, что "санкции ЕС не значили ничего" для экс-министра юстиции, так как ее имущество не было арестовано.

Ранее сообщалось, что, 5 марта, Совет ЕС снял санкции с экс-министра юстиции Елены Лукаш и нардепа Сергея Клюева.

Напомним, 5 ноября 2015 года СБУ задержала Елену Лукаш по подозрению в расхищении средств в особо крупных размерах и служебном подлоге.

6 ноября Печерский суд Киева постановил взять Лукаш под стражу с правом залога в 5 млн 115,6 тыс. грн. 9 ноября Лукаш была освобождена благодаря внесению залога однопартийцем Вадимом Новинским.

В октябре 2016 года Лукаш заявила, что выиграла в Апелляционном суде спор против Генпрокуратуры Украины.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове