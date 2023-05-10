«Главный враг — Су-35». Как украинские пилоты ведут воздушную войну с Россией — репортаж BBC 10 мая, 17:57 В кабине украинского военного самолета (Фото:Juice / соцсети)

Украина хочет, чтобы западные партнеры предоставили ей современные самолеты, такие как американские многоцелевые истребители F-16, поскольку устаревший авиапарк позволяет совершать лишь ограниченное количество полетов у линии фронта и не обеспечивает защиту от российских ракет. Впрочем, эксперты сомневаются, что F-16 смогут существенно повлиять на ход войны, говорится в репортаже корреспондентов ВВС Абдуджалила Абдурасулова и Жанны Безпятчук.



«Виявлено пуск. Маневруйте!»

Наказ української наземної групи зрозумілий — російський винищувач Су-35 завдав ракетного удару по літаку Сілка. Він знає, що повинен перервати місію, щоб вижити.

Український пілот із позивним Сілк швидко пікірує на своєму МіГ-29. Він летить так низько, що видно верхівки дерев. Старий літак радянських часів починає тремтіти, коли з нього витискають максимум. Сілк летить повз вежі й пагорби, які він, готуючись до цього вильоту, ретельно вивчив на карті.

«Польоти на гранично малій висоті над землею — найскладніші, — каже він. — Потрібна максимальна концентрація. А через невелику висоту немає ні часу, ні місця для безпечного катапультування».

Реактивні винищувачі, подібні до того, яким керує Сілк, супроводжують українські штурмовики під час виконання бойових завдань на передовій.

Завдання Сілка — забезпечити прикриття від російських ракет класу «повітря-повітря». Але українські літаки мало що можуть зробити, щоб їх зупинити.

«Наш головний ворог — російські винищувачі Су-35″, — каже інший пілот МіГ-29 із позивним Джус. — Ми знаємо позиції [російської] ППО, ми знаємо їхній радіус дії. Це цілком передбачувано, тому ми можемо розрахувати, як довго нам залишатися [у їхній зоні]. Але щодо винищувачів — вони мобільні. Вони мають гарну повітряну картину, вони знають, коли ми летимо на передову».

Російські ракети мають значно більшу дальність дії, ніж українські / Фото: Karaya / соцмережі

З початку російського вторгнення Військово-повітряні сили України зазнали серйозних втрат — хоча конкретні цифри ніколи не називали.

Росія заявляє, що знищила понад 400 українських літаків. Але це видається неправдоподібним, враховуючи, що за незалежними оцінками чисельність українського військово-повітряного флоту становить приблизно половину від цієї кількості.

За даними звіту IISS Military Balance 2022, до повномасштабного російського вторгнення ВПС України налічували 124 боєздатні літаки.

Щоб покласти край перевазі Росії у повітрі, Україна хоче, щоб її західні партнери надали їй сучасніші літаки, такі як американські багатоцільові винищувачі F-16.

«Наші пілоти літають на вістрі ножа, — каже начальник управління розвитку авіації ВПС України полковник Володимир Логачов. — А літаки F-16 дозволили б нам діяти за межами систем протиповітряної оборони супротивника».

Їхні ракети можуть діставати цілі на відстані до 150 км, що дозволить атакувати і російські літаки.

«Звісно, на нас, як і раніше, полюватимуть, — каже Джус. — Але це буде бій з рівними шансами. А поки що нам немає чим їм відповісти».

F-16 мають кращі радари, які можуть виявляти випущені ракети. Наразі українська наземна команда усно повідомляє пілотів про загрози, з якими вони стикаються.

«На наших літаках немає системи попередження про пуски [російських ракет], — каже пілот штурмовика Су-25 з позивним Пумба. — Все базується на візуальних ефектах. Якщо ви бачите їх, то просто намагаєтесь втекти, запускаючи теплові пастки і маневруючи».

Через перевагу Росії в повітрі Україна може дозволити собі лише обмежене розгортання своєї бойової авіації поблизу лінії фронту, що може вплинути на успіх будь-яких майбутніх контрнаступальних операцій. За словами Джуса, вони виконують у 20 разів менше бойових вильотів, ніж ВПС Росії.

А озброєння українських штурмовиків складається зі старих радянських бомб та некерованих ракет, які швидко виснажуються через обмежені запаси.

За словами військових, західні літаки також можуть посилити систему протиповітряної оборони України.

«У наших літаків старі радари, які не бачать [російських] крилатих ракет. Ми як сліпі кошенята, коли намагаємось їх збити», — пояснює полковник Логачов.

Діапазон західної зброї на F-16 дозволить їм перехоплювати крилаті ракети «на великих відстанях просто біля наших кордонів, замість того, щоб намагатися зловити їх десь у центральних районах України», каже Джус.

Винищувачі МіГ-29, нещодавно передані Україні Польщею та Словаччиною, теж не вирішують їхніх основних завдань, пояснюють українські пілоти. Ці літаки мають те саме старе озброєння й обмежені характеристики, що й український військово-повітряний флот.

Але США поки що не планують відправляти в Україну F-16, пояснюючи це можливою подальшою ескалацією на полі бою.

І підготовку українських льотчиків до польотів на цих літаках теж не затверджено. За словами заступника міністра оборони США Коліна Каля, навіть у разі ухвалення такого рішення знадобиться півтора року на постачання винищувачів F-16 Україні, тому немає сенсу навчати пілотів заздалегідь.

Однак Київ сподівається отримати ці літаки від європейських країн. Для цього все одно потрібна згода США, але сама процедура буде швидшою.

Щодо підготовки пілотів, то «ми можемо дозволити собі відправити лише певну кількість людей на обмежений період у будь-який момент часу, ми маємо уникати скорочення наших військових можливостей тут», каже полковник Логачов.

Тому найкращий варіант, додає він, почати відправляти невеликі групи вже зараз, щоб до прибуття літаків було достатньо підготовлених пілотів.

Однак зрозуміло, що до початку очікуваного контрнаступу України цих винищувачів не буде. Президент Володимир Зеленський вже заявив, що Україна не чекатиме на постачання F-16 від західних країн і почне контрнаступ без них.

Для американських винищувачів F-16 українські аеродроми та злітно-посадові смуги у їх нинішньому вигляді не підходять / Фото: Karaya / соцмережі

Деякі експерти сумніваються, що F-16 значно вплинуть на перебіг бойових дій.

Науковий співробітник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень та експерт з бойової авіації Джастін Бронк каже, що ці літаки забезпечать додатковий рівень захисту, але «не зможуть змінити хід війни».

«Через загрозу з боку Росії українським пілотам все одно доведеться літати дуже низько поблизу лінії фронту, а це обмежить ефективну дальність польоту ракет, — пояснює професор Бронк. — Це також означає, що використання авіації так, як це робив Захід у війнах в Іраку, Лівії чи Афганістані, в Україні — неможливе».

Викликають питання й логістичні проблеми з F-16. Йдеться не лише про навчання пілотів та механіків, а й про оновлення інфраструктури.

F-16 призначені для дуже рівних та довгих злітно-посадкових смуг. Україні доведеться адаптувати свої нинішні аеродроми, щоб вони відповідали цим вимогам — оновити покриття, очистити та розширити.

«Але росіяни побачать це з космосу та через джерела в розвідці й завдадуть удару», — стверджує професор Бронк. — Тож постає питання — чи це коштує тієї кількості кваліфікованого персоналу, політичних зусиль і матеріально-технічної підтримки, які можна було б застосувати для інших речей, як-от танки, артилерія чи наземні системи ППО?"

А поки що українським пілотам доводиться покладатися на свої старі винищувачі та штурмовики радянських часів.

Деякі з них здійснили понад 100 бойових вильотів. Але вони знають, що кожен політ може стати для них останнім.