Диалоги о будущем с Тейлором, Шереметой и Кулебой

Ждут ли Украину новые инвестиции? И какой нашу страну видят в Европе и США?

19 ноября мы провели новые "Диалоги о будущем" - с участием экс-посла США в Украине Уильяма Тейлора, экс-главы МЭРТ Павла Шереметы и постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы. Поговорили о будущем Украины и ее месте на геополитической карте мира (https://projects.nv.ua/lection-taylor).

До встречи на новых лекциях!