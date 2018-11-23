Диалоги о будущем с Тейлором, Шереметой и Кулебой

Ждут ли Украину новые инвестиции? И какой нашу страну видят в Европе и США?
19 ноября мы провели новые "Диалоги о будущем" - с участием экс-посла США в Украине Уильяма Тейлора, экс-главы МЭРТ Павла Шереметы и постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы. Поговорили о будущем Украины и ее месте на геополитической карте мира (https://projects.nv.ua/lection-taylor).
До встречи на новых лекциях!
Смотрите также
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования