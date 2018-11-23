23 ноября 2018, пятница

Диалоги о будущем с Тейлором, Шереметой и Кулебой

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Диалоги о будущем с Тейлором, Шереметой и Кулебой
фото NV

Ждут ли Украину новые инвестиции? И какой нашу страну видят в Европе и США?

19 ноября мы провели новые "Диалоги о будущем" - с участием экс-посла США в Украине Уильяма Тейлора, экс-главы МЭРТ Павла Шереметы и постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы. Поговорили о будущем Украины и ее месте на геополитической карте мира (https://projects.nv.ua/lection-taylor).

До встречи на новых лекциях!

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