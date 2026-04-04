Володимир Зеленський сьогодні проведе переговори з Ердоганом (Фото: Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS)

У суботу, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини .

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров, передає Суспільне.

За його словами, у Стамбулі у глави держави заплановані перемовини з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

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У п’ятницю, 3 квітня, президент Туреччини Ердоган провів телефонну розмову з диктатором Володимиром Путіним. Під час переговорів турецький лідер заявив про неприпустимість зриву зусиль щодо досягнення миру.

1 квітня секретар РНБО Рустем Умєров обговорив з очільниками міністерств та радником президента Туреччини перебіг переговорного процесу та питання повернення українців з російського полону.