В Ормузькій протоці атакували контейнеровоз, є поранені серед екіпажу

У французькій компанії CMA CGM заявили, що її контейнеровоз був під атакою в Ормузькій протоці , унаслідок чого були поранені члени екіпажу і пошкоджено судно.

Про це у середу, 6 травня, пише Reuters.

У компанії уточнили, що інцидент стався у вівторок, 5 травня.

Там підкреслили, що постраждалих евакуювали та надали їм медичну допомогу.

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В CMA CGM утримались від подальших коментарів, зазначили в агентстві.

Раніше повідомлялося про інші інциденти з суднами CMA CGM у цьому регіоні, які супроводжувались попереджувальними пострілами без жертв.

Згідно з даними судноплавства, пунктом призначення судна San Antonio під мальтійським прапором зазначено порт Мундра в Індії.

Французька компанія, яка є третьою у світі за обсягами контейнерних перевезень, повідомляла, що на початку війни США та Ізраїлю проти Ірану в Перській затоці опинилися заблокованими 14 її суден.

6 травня президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати тимчасово зупиняють операцію Проєкт Свобода, яка передбачала евакуацію суден нейтральних країн з Ормузької протоки.

5 травня телеканал CNN з посиланням на іранське державне ЗМІ Press TV повідомив, що режим аятол в Ірані запустив новий механізм для суден, які прямують транзитом через Ормузьку протоку.

Як стверджують іранські чиновники, у рамках нової системи всі судна, які мають намір пройти транзитом через Ормузьку протоку, отримуватимуть електронного листа з адреси, пов’язаної з Управлінням Ормузької протоки (PGSA), — з інформацією про нові правила та положення, які регулюють прохід.

4 травня Трамп оголосив, що США розпочнуть гуманітарну операцію Проєкт Свобода для виведення суден нейтральних країн, які застрягли в Ормузькій протоці.

Того ж дня в ОАЕ завляли, що в Ормузькій протоці Іран атакував ударними дронами танкер, що належить державній нафтовій компанії ADNOC.

Крім того, військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) заявляли, що обстріляли американський фрегат. Однак Вашингтон заперечив цю інформацію. Центральне командування США (CENTCOM) заявило, що жоден з американських кораблів не був уражений.

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Згодом президент США повідомив про атаку іранських сил на південнокорейське судно в Ормузькій протоці.

