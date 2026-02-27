Згідно з наявною інформацією, угоду про угоду Paramount і Warner Bros. було підписано вранці 27 лютого, повідомляє Reuters (Фото: REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Корпорація Paramount Skydance Corp. підписала угоду про поглинання корпорації Warner Bros. Discovery Inc. — у рамках угоди на $110 млрд.

Про це 27 лютого повідомляє агентство Reuters, яке ознайомилося з аудіозаписом загальних зборів Warner Bros.

Згідно з наявною інформацією, угода про угоду була підписаною вранці 27 лютого.

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«Netflix мала законне право прийняти пропозицію Paramount Skydance. Як ви всі знаєте, в кінцевому підсумку вони вирішили цього не робити. У результаті сьогодні вранці було підписано угоду з Paramount Skydance. Ось як йдуть справи на даний момент», — заявив на зборах директор з доходів і стратегії Warner Bros. Брюс Кемпбелл.

Як повідомили джерела Reuters, очікується, що Paramount без проблем отримає схвалення антимонопольних органів Євросоюзу, а будь-які необхідні відчуження активів, найімовірніше, будуть незначними.

Однак, повідомляє агентство, ця угода привернула увагу генерального прокурора штату Каліфорнія Роба Бонти. Він заявив, що договір Paramount про поглинання Warner Bros. вивчатимуть і «енергійно розглядатимуть».

«Угода, яка містить борг у розмірі близько $29 млрд, є однією з найбільших в історії Голлівуду і призведе до створення однієї з найбільших кіностудій у світі, що дасть змогу Paramount використовувати інтелектуальну власність Warner, включно з такими франшизами, як Гаррі Поттер, Фантастичні тварини і Матриця», — пише Reuters.

Представники Paramount і Warner Bros. поки не відповіли на запити про коментарі, підсумували в агентстві.

Paramount — одна з найстаріших кінокомпаній Голлівуду, у серпні 2025-го змінила власника. Девід Еллісон, син засновника Oracle, одного з найбагатших мільярдерів світу Ларрі Еллісона, придбав Paramount Global і об'єднав зі своєю компанією Skydance Media.

Раніше повідомлялося, що компанія Netflix уклала угоду про придбання Warner Bros. Discovery за приблизно 82,7 мільярда доларів США (27,75 долара за акцію WBD). Netflix оголосила про укладення остаточної угоди, згідно з якою компанія придбає Warner Bros., включно з її кіно- і телевізійними студіями HBO Max і HBO.

Однак пізніше президент США Дональд Трамп висловив потенційне занепокоєння з приводу запланованої угоди Netflix з купівлі кіностудії Warner Brothers Discovery і популярної стрімінгової мережі HBO.

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7 січня 2026 року рада директорів Warner Bros. Discovery повторно рекомендувала акціонерам відхилити пропозицію Paramount Skydance про викуп компанії.

16 лютого 2026 року повідомлялося про те, що Warner Bros. Discovery Inc. розглядає можливість відновлення переговорів про продаж зі студією Paramount Skydance Corp.

Як повідомляло агентство Bloomberg, увечері 26 лютого акціонери Warner Bros. визнали останню пропозицію Paramount у розмірі $31 за акцію більш вигідною.

27 лютого стало відомо, що Netflix Inc. вийшла з боротьби за придбання Warner Bros. Discovery Inc., відкривши шлях для свого конкурента, Paramount Skydance Corp., до укладення угоди на суму $111 млрд.

«Ми завжди були дисциплінованими, і ціна, необхідна для того, щоб зрівнятися з останньою пропозицією Paramount Skydance, робить угоду фінансово непривабливою», — йшлося в заяві компанії.