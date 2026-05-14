«Читає Шекспіра і займається спортом». Син Мадуро розповів, що той сидить у СІЗО в Нью-Йорку в загальній камері на 18 осіб

Як заявив Мадуро-молодший, у його батька є можливість щодня телефонувати родині з СІЗО у Нью-Йорку (Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Венесуельський диктатор Ніколас Мадуро , повалений американським спецпідрозділом і вивезений до США на початку січня 2026-го, віднедавна сидить в загальній камері на 18 осіб — у слідчому ізоляторі Metropolitan Detention Center у Нью-Йорку.

Про це заявив в опублікованому 14 травня інтерв'ю Der Spiegel його син — Ніколас Мадуро Герра. За словами молодої людини, перший час батько сидів один, але перед Великоднем його перевели в загальне приміщення.

Реклама

«Спочатку, коли він ще перебував в одиночній камері, він щоранку займався спортом протягом години. Потім він писав щоденник, записуючи все, що спадало йому на думку. З Великоднього тижня він перебуває у спільній камері з 18 іншими ув’язненими. Половина з них, каже він, говорить іспанською. Він розмовляє з ними, дивиться телевізор, вчить трохи англійської», — заявив він.

Крім того, як заявив Мадуро-молодший, у його батька є можливість щодня телефонувати родині.

«Відтоді як його перевели, він дзвонить щовечора близько сьомої», — пояснив син ексдиктатора Венесуели.

Крім спорту, як розповів Мадуро-молодший, його батько дивиться телевізор, багато читає Біблію, а також книжки — венесуельську Конституцію, праці латиноамериканського полководця і диктатора Симона Болівара, твори з метафізики, а також п'єси Вільяма Шекспіра та давньогрецького драматурга Есхіла. Мадуро також цікавиться літературою, яку вивчає його 20-річна онука, що навчається на факультеті мистецтв, підсумував його син.

У ніч на 3 січня 2026 року США провели військову операцію у Венесуелі. Під час неї американські спецпризначенці захопили диктатора Ніколаса Мадуро разом із його дружиною Сілією Флорес і вивезли з країни.

5 січня Мадуро і Флорес постали перед судом у Нью-Йорку. Мадуро звинувачували за кількома тяжкими кримінальними статтями, пов’язаними з наркоторгівлею і тероризмом. Ці звинувачення були вперше висунуті заочно ще в березні 2020 року.

5 січня в.о. президента Венесуели офіційно стала віцепрезидентка Делсі Родрігес.

13 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що відносини США і Венесуели є «дуже хорошими» і навіть анонсував візит до Каракаса.

Реклама:

18 березня США частково послабили санкції проти Венесуели, дозволивши американським компаніям працювати з її державною нафтовою компанією, щоб стабілізувати нафтовий ринок на тлі війни з Іраном. Водночас обмеження залишаються: фінансові операції контролюватимуться США, а угоди з низкою країн і боргові транзакції заборонені.

13 травня президент Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social зображення карти Венесуели з американським прапором і написом «51st State» — «51-й штат». Причому публікація з’явилася на тлі обговорень майбутніх переговорів Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і загострення навколо Ірану та Ормузької протоки.