Мінʼюст США почав видаляти інформацію про обвинувачених у справі про штурм Капітолія

Протестувальники вриваються до Капітолія США під час мітингу проти визнання Конгресом результатів президентських виборів 2020 року (Фото: REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

Міністерство юстиції США почало видаляти зі свого офіційного сайту матеріали та пресрелізи, пов’язані з обвинуваченими у штурмі Капітолія 6 січня 2021 року, повідомляє Associated Press.

У Мін'юсті США заявили, що таким чином намагаються усунути наслідки того, що назвали «використанням правосуддя як зброї» з боку адміністрації Джо Байдена.

«Ми зробимо все можливе, щоб виправити становище тих, кого переслідували з політичних причин. Це включає позбавлення вебсайту Міністерства юстиції від партійної пропаганди», — йдеться в повідомленні.

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За даними AP, з сайту вже прибрали інформацію про людей, які визнавали провину у справах щодо штурму Конгресу, а також матеріали про ультраправі угруповання Proud Boys та Oath Keepers, учасників подій 6 січня.

Ще у вересні 2021 року США Дональд Трамп стверджував, що заворушення біля Капітолія були «спровоковані агентами ФБР». Тоді він закликав тодішнього директора Федерального бюро розслідувань Крістофера Рея відповісти на запитання щодо ролі відомства у тих подіях.

Крістофера Рея Трамп сам призначив директором ФБР у 2017 році.

Штурм Капітолія США

6 січня 2021 року у Вашингтоні відбулися протести, організовані групою прихильників Дональда Трампа. Їхньою метою було скасування результатів президентських виборів 2020 року. Учасники протестів захопили будівлю Капітолія.

Ці події призвели до загибелі п’яти людей і тимчасової евакуації членів Конгресу США. Однак вони не завадили офіційному підтвердженню результатів виборів.

13 січня Палата представників США оголосила імпічмент Трампу за його роль у підбурюванні до штурму. Після цих подій низка компаній та організацій припинили співпрацю з Трампом, а його акаунти було заблоковано в кількох соціальних мережах.

ФБР відкрило близько 160 розслідувань у зв’язку зі штурмом, зокрема за звинуваченнями у внутрішньому тероризмі та організації заворушень.

26 листопада 2025 року прокурор штату Джорджія офіційно закрив справу проти Трампа та інших осіб за спробу скасувати результати президентських виборів 2020 року.