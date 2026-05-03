Зеленський прибув у Єреван

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 3 травня, прибув до столиці Вірменії Єревана, де 4 травня відбудеться саміт Європейської політичної спільноти. Про це повідомило агентство Armenpress .

В Офісі президента повідомили, що у Зеленського сьогодні заплановані двосторонні зустрічі з прем'єр-міністрами Норвегії, Фінляндії, Великої Британії та Чехії, зазначає Суспільне. Завтра відбудеться власне саміт і продовжаться двосторонні та багатосторонні зустрічі.

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Зеленський повідомив у соцмережах, що під час зустрічей обговорюватиме безпеку України та координацію із союзниками.

Саміт 4 травня пройде під слоганом Будуємо майбутнє: єдність і стабільність у Європі. Головними темами заявлені зміцнення стійкості демократії, розвиток взаємозв'язків і підвищення економічної та енергетичної безпеки. На саміт запросили 48 глав держав і урядів, у ньому також уперше братиме участь не член ЄС — Канада — в особі прем'єр-міністра Марка Карні.

25 квітня президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Азербайджану і зустрівся з главою держави Ільхамом Алієвим.

Зеленський повідомляв, що Київ і Баку підписали шість угод за різними напрямами. У пріоритеті були питання оборони та енергетики.

Також він заявив, що Київ готовий провести переговори з представниками держави-агресора РФ в Азербайджані.