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Правила Звитяги

21 травня, 2018
5-8 травня на території Волинських лісів, де діяла Українська Повстанська Армія, пройшла теренова гра Звитяга

5-8 травня на території Волинських лісів, де діяла Українська Повстанська Армія, пройшла теренова гра Звитяга

  

  

Цього року у грі, що проводиться з 2006 року, взяло участь близько 250 людей з 20 областей України, в тому числі Донецької.

Протягом чотирьох днів дві сотні змагаються один проти одного за прапор супротивника на терені болотистих Цуманських лісів площею більше 10 квадратних кілометрів.

Відповідно до офіціних правил гри, "щоб забрати прапор, необхідно подолати цілу сотню протилежної команди. Для цього у кожного гравця на руці знаходиться символ життя – пов’язка. Зірвати пов’язку означає вбити супротивника".

Жодних зручностей не передбачено для команд. Вони самі відповідальні за місце свого табору, їжу, питну воду тощо.

Захід оргагізований громадською організацією Національний Альянс та профінансований Міністерством Молоді та Спорту України. Організатори гри працювали на волонтерських засадах.

Фотограф Ірина Єрошко перебувала весь час разом с учасниками Звитяги та задокументувала, як все відбувалося.

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Гравці співають гімн України під час офіційного відкриття Звитяги / Фото: Ірина Єрошко

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Священник благословляє гравців Звитяги під час офіційного відкриття / Фото: Ірина Єрошко

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Синя сотня Лісових Чортів шукає місце для власного табору на території терену 10 квадратних кілометрів / Фото: Ірина Єрошко

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Під час бою завдання учасників - зірвати кольору пов’язку з руки противника, яка символізує життя. Бій завжди відбувається в присутності наглядачів, які запобігають травматичних зіткнень / Фото: Ірина Єрошко

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Одна з традицій Звитяги - це використання димових шашок та петард, що символізують початок бою / Фото: Ірина Єрошко

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Лістівка та Пластун, учасники синьої сотні / Фото: Ірина Єрошко

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Гравці Вовчої Зграї перед нападом на команду “синіх” / Фото: Ірина Єрошко

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Учасник червоної сотні Вовча зграя втікає під час бою між двома сотнями / Фото: Ірина Єрошко

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Учасник намагається розпалити вогонь у наметовому таборі / Фото: Ірина Єрошко

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Обід у таборі Лісових Чортів після бою / Фото: Ірина Єрошко

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Наметовий табір сотні Лічові чорти / Фото: Ірина Єрошко

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Один з учасників наносить камуфляжну фарбу перед імпровізованим боєм / Фото: Ірина Єрошко

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Учасник третьої сили, команди Махновці, намагається забрати прапор у Лісових Чортів, які щойно програли бій “червоним” / Фото: Ірина Єрошко

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Лісові Чорти шикуються перед боєм / Фото: Ірина Єрошко

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Вовча Зграя та Лісові Чорти за мить до зіткнення у імпровізованому бої / Фото: Ірина Єрошко

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