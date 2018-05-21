Правила Звитяги

5-8 травня на території Волинських лісів, де діяла Українська Повстанська Армія, пройшла теренова гра Звитяга

Цього року у грі, що проводиться з 2006 року, взяло участь близько 250 людей з 20 областей України, в тому числі Донецької.

Протягом чотирьох днів дві сотні змагаються один проти одного за прапор супротивника на терені болотистих Цуманських лісів площею більше 10 квадратних кілометрів.

Відповідно до офіціних правил гри, "щоб забрати прапор, необхідно подолати цілу сотню протилежної команди. Для цього у кожного гравця на руці знаходиться символ життя – пов’язка. Зірвати пов’язку означає вбити супротивника".

Жодних зручностей не передбачено для команд. Вони самі відповідальні за місце свого табору, їжу, питну воду тощо.

Захід оргагізований громадською організацією Національний Альянс та профінансований Міністерством Молоді та Спорту України. Організатори гри працювали на волонтерських засадах.

Фотограф Ірина Єрошко перебувала весь час разом с учасниками Звитяги та задокументувала, як все відбувалося.