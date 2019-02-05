Абсурд і підлість. Чому я на боці Уляни Супрун Сьогодні, 19:11 418 Вы также можете прочесть этот материал на русском языке

Я знаю, як від неї ковбасить чиновників від медицини

Я знаю, як фармакологічні компанії корумпують уряди країн. Я знаю, як продажні суди стають на бік звільнених ректорів медичних вишів. Я знаю, як прагнуть реваншів всі ці, відсунуті від бюджетного корита Богатирьова, Богомолець, Бахтєєва і брат їхній Шурма.



Сьогодні окружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонив Уляні Супрун виконувати обов‘язки міністра охорони здоров'я. Позивач, народний депутат Ігор Мосійчук, подав заяву про забезпечення адмінпозову шляхом встановлення заборони Супрун вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію компетенції.



Це той самий Мосійчук із Радикальної партії Ляшка, якого позбавили недоторканості і арештували в 2015 році після оприлюднення кількох епізодів відео, на якому зафіксована передача йому хабара. На відео показано кілька епізодів і зустрічей з невідомою людиною, який попросив Мосійчука вирішити деякі питання. Мосійчук озвучив суми, які потрібно заплатити за необхідні депутатські запити та звернення. Зокрема за запит — 10-15 тисяч доларів, за звернення — 3-5 тисяч доларів. Наприкінці відео продемонстрована передача начебто грошей начебто Мосійчуку, однак, через недоліки зйомки, ані самих грошей, ані обличчя Мосійчука не видно.



Коротше, погане відео і скарги на те, що під тиском Мосійчук себе обмовив, зробили своє діло. Звільнили, повернули депутатську цнотливість. Невинний. Поза підозрами.



В березні 2018 року детективи НАБУ проводили обшуки вдома у помічника Олега Ляшка Олега Богачова, а також вдома й на роботі у міського голови Вишневого Іллі Дікова. Все сталося після заяви Ульяни Супрун про те, що їй пропонували хабар у вигляді квартири за те, щоб вона допомогла медичному закладу отримати дороге обладнання.



Немає секрету в тому, що до Ляшка і його партії гарно ставиться пан Ахметов. А він, той пан, точно у великій грі – політичній, виборчій, бізнесовій. Ляшко і його соратники – інструменти. От ці інструменти і знадобилися. Повернення недоторканності і знаходження в трендах політикуму потрібно відпрацьовувати.

Текст опубліковано з дозволу автора

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