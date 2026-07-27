Загроза балістики: у Києві втретє за день оголошували повітряну тривогу
Люди в укритті у Києві під час російської атаки 6 липня 2026 року (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
У Києві та низці областей у понеділок, 27 липня, втретє за день оголошували повітряну тривогу.
12:08. Відбій загрози.
11:56. Повітряні сили ЗСУ знову попередили про загрозу балістики з півночі та північного сходу.
09:41. Відбій загрози.
09:26. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу. У Києві, Київській та інших областях знову тривога.
Оновлено о 07:49. Відбій загрози балістики.
Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі. Тривогу оголошено у східних, частині північних та центральних областей.
26 липня Росія атакувала Київ балістичними ракетами, у трьох районах столиці фіксували руйнування та пожежі. Постраждали три людини.
Вночі 27 липня у низці областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу БпЛА, повідомлялося про російський удар по Дніпру та атаку на Запоріжжя.