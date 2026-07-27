Загроза балістики: у Києві втретє за день оголошували повітряну тривогу

27 липня, 12:15
Google Читайте NV у Google
Люди в укритті у Києві під час російської атаки 6 липня 2026 року (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Люди в укритті у Києві під час російської атаки 6 липня 2026 року (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

У Києві та низці областей у понеділок, 27 липня, втретє за день оголошували повітряну тривогу.

12:08. Відбій загрози.

11:56. Повітряні сили ЗСУ знову попередили про загрозу балістики з півночі та північного сходу.

09:41. Відбій загрози.

09:26. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу. У Києві, Київській та інших областях знову тривога.

Реклама

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua

Оновлено о 07:49. Відбій загрози балістики.

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі. Тривогу оголошено у східних, частині північних та центральних областей.

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua

26 липня Росія атакувала Київ балістичними ракетами, у трьох районах столиці фіксували руйнування та пожежі. Постраждали три людини.

Вночі 27 липня у низці областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу БпЛА, повідомлялося про російський удар по Дніпру та атаку на Запоріжжя.

Редактор: Юлія Рябовіл

Теги:   Київ Повітряна тривога Війна Росії проти України Балістичні ракети

Google Читайте NV у Google

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies