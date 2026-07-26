В 15 все інакше. Як працює мозок підлітків

Коли тінейджер робить «нерозумний вибір», його мозок працює саме так, як і було задумано природою

Коли дорослий відмовляється заплющувати очі на несправедливість — дає відсіч хулігану або відстоює свої права — ми називаємо це принциповістю. Коли ж п’ятнадцятирічний підліток відповідає на образливі слова, кинуті в його бік у шкільному коридорі, і ризикує через це залишитися після уроків, ми називаємо це нездатністю думати наперед. Легко списати все на ще не до кінця сформований мозок — зручний стереотип, за яким ховається переконання, що підлітки просто не в змозі адекватно зважити наслідки.

Реклама

Але це хибне розуміння підліткового мозку. Він працює саме так, як було задумано природою, що підготувала його до особливого та надзвичайно складного етапу життя.