В 15 все інакше. Як працює мозок підлітків

26 липня, 08:03
NV Преміум
Google Читайте NV у Google
Евелін Свінген: «Підлітковий період є найсприятливішим для того, щоб закласти позитивний каркас подальшого життя» (Фото: pikselstock/Depositphotos)

Евелін Свінген: «Підлітковий період є найсприятливішим для того, щоб закласти позитивний каркас подальшого життя» (Фото: pikselstock/Depositphotos)

x1
0:00
-
7:38
Евелін Свінген
Доцентка кафедри кримінології Бірмінгемського університету

Коли тінейджер робить «нерозумний вибір», його мозок працює саме так, як і було задумано природою

Коли дорослий відмовляється заплющувати очі на несправедливість — дає відсіч хулігану або відстоює свої права — ми називаємо це принциповістю. Коли ж п’ятнадцятирічний підліток відповідає на образливі слова, кинуті в його бік у шкільному коридорі, і ризикує через це залишитися після уроків, ми називаємо це нездатністю думати наперед. Легко списати все на ще не до кінця сформований мозок — зручний стереотип, за яким ховається переконання, що підлітки просто не в змозі адекватно зважити наслідки.

Реклама

Але це хибне розуміння підліткового мозку. Він працює саме так, як було задумано природою, що підготувала його до особливого та надзвичайно складного етапу життя.

Теги:   Мозок Підлітки Психологія

Google Читайте NV у Google

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Depositphotos
Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies