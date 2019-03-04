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Почему от «Нафтогаза» зависят свобода и государственность страны?

4 мартa, 09:51

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1

Для чего существуют национальные компании?

Национальная компания - это не просто компания, которая принадлежит государству. Это коммерческая организация, созданная, чтобы действовать в интересах всей нации. Она является элементом государственности, средством обеспечения суверенного развития страны. Такая компания дает возможность нации реализовывать собственную волю, собственные экономические интересы.

2

Связана ли национальная компания с правительством?

Национальная компания — не часть правительства, но она играет важную геополитическую роль. Правительство определяет эту роль и объясняет народу Украины, почему такая национальная компания еще не может быть приватизирована. Международные стандарты корпоративного управления даже предусматривают для этого специальный документ - политику государственной собственности, в которой объясняется стратегическая важность национальных компаний, описывается, какова ключевая цель их деятельности.

3

Кому принадлежит национальная компания?

Национальная компания принадлежит государству. Но государственная собственность — это не собственность политиков или чиновников, которые существуют отдельно от народа, «где-то там». Государство — это все его граждане, у нас это миллионы украинских семей. Например, они являются конечными выгодоприобретателями «Нафтогаза» как национальной компании, им и принадлежит «Нафтогаз».

В такой ситуации государство в конечном итоге должно действовать как игрок и как судья, как участник рынка и как регулятор. Вопрос такой двойственности необходимо решать в юридической плоскости — через четкое разделение функций собственности и управления.

При таких условиях роль граждан – не просто наблюдать, как работает такая компания. Граждане должны контролировать власть. А власть — посредством применения международных стандартов корпоративного управления  должно обеспечить в компании уровень управления не хуже, чем в современных международных компаниях.

4

Всегда ли нужна национальная компания?

Когда нет внешней угрозы, когда внешняя сила не стремится диктовать свою волю всей нации, государство может обходиться и без национальной компании.

Но когда реализация собственной воли для нации находится под угрозой, национальная компания является эффективным механизмом защиты экономических интересов, устойчивого суверенного развития.

5

Подтверждается ли это примером других стран?

Предлагаем взглянуть на нефтегазовую сферу, которая традиционно является ареной противодействия внешним угрозам для развития нации. Подавляющее большинство развитых стран мира и развивающихся стран, имеют свои национальные нефтегазовые компании в этой сфере.

Как видно из сравнения миссий национальных нефтегазовых компаний, они также активно поддерживают правительство во время этапа трансформации рынка.

6

Должна ли национальная компания получать прибыль?

Современная национальная компания — это коммерческая организация. Подобно любой другой коммерческой организации, она должна зарабатывать деньги для своих владельцев — всех граждан.

Неправильно, когда национальная компания является хронически убыточной. Наоборот, необходимо, чтобы у нее был такой доход, который приносил бы ее владельцам, народу, рыночную доходность на вложенный в эту компанию капитал. Разрыв между доходностью активов национальной компании и ее частных конкурентов на самом деле является потерей для всего народа. Такие потери выгодные только привилегированным кругам — потому что за них расплачиваются все налогоплательщики.

Получение устойчивой прибыли должно обеспечиваться надлежащим уровнем управления в компании с применением международных стандартов корпоративного управления.

Сосредоточенность на получении рыночной доходности на вложенный в компанию капитал особенно важна для стран, в которых наблюдается старение населения. Страны с такой проблемой не могут позволить себе иметь низкую не рыночную доходность государственных активов – для того, чтобы государство было в состоянии выполнять свои социальные обязательства, в частности по пенсионному обеспечению и охране здоровья.

7

Является ли «Нафтогаз» национальной компанией?

В 1998 году состоялось преобразование Государственного комитета по нефти и газу в Национальную акционерную компанию «Нафтогаз Украины» с целью эффективного управления нефтегазовыми активами, которые еще остались в государственной собственности. Это оказалось важным фактором для устойчивого развития нефтегазового комплекса страны и развития ее государственности.

Естественная роль «Нафтогаза» как национальной компании — быть эффективным механизмом для проведения реформ, в частности защищая экономические интересы украинской нации в нефтегазовой сфере от внешних угроз.

«Нафтогаз» — национальная компания, которая должна действовать в интересах украинского народа и украинской государственности. И, вопреки спекуляциям, «Нафтогаз» не является прокладкой. Она является штабом стратегического управления и контроля. Она является механизмом значительной экономии средств за счет централизации функции реализации газа и контроля за расчетами контрагентов. Кроме этого, «Нафтогаз» — сторона контрактов с «Газпромом» и истец против «Газпрома» в миллиардных исках в Стокгольмском арбитраже. Именно поэтому оппоненты «Нафтогаза», в первую очередь геополитические, так стремятся создать условия для его ликвидации.

«Нафтогаз» как национальная компания может быть полезным инструментом правительства в создании эффективного рынка газа. Компания может выступать удобной платформой для реализации новых возможностей в рамках трансформации рынка, одновременно гарантируя потребителям бесперебойное обеспечение их потребностей в энергии.

 

* Партнер проекта «Нафтогаз против Газпрома» - Юрий Витренко, исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины». Мнения и оценки, опубликованные в материалах проекта, могут не совпадать с позицией НАК «Нафтогаз Украины» и редакции НВ.

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