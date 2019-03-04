Почему от «Нафтогаза» зависят свобода и государственность страны?

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Кому принадлежит национальная компания?

Национальная компания принадлежит государству. Но государственная собственность — это не собственность политиков или чиновников, которые существуют отдельно от народа, «где-то там». Государство — это все его граждане, у нас это миллионы украинских семей. Например, они являются конечными выгодоприобретателями «Нафтогаза» как национальной компании, им и принадлежит «Нафтогаз».

В такой ситуации государство в конечном итоге должно действовать как игрок и как судья, как участник рынка и как регулятор. Вопрос такой двойственности необходимо решать в юридической плоскости — через четкое разделение функций собственности и управления.

При таких условиях роль граждан – не просто наблюдать, как работает такая компания. Граждане должны контролировать власть. А власть — посредством применения международных стандартов корпоративного управления должно обеспечить в компании уровень управления не хуже, чем в современных международных компаниях.