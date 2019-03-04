Почему от «Нафтогаза» зависят свобода и государственность страны?
4 мартa, 09:51120
4 мартa, 09:51120
Национальная компания - это не просто компания, которая принадлежит государству. Это коммерческая организация, созданная, чтобы действовать в интересах всей нации. Она является элементом государственности, средством обеспечения суверенного развития страны. Такая компания дает возможность нации реализовывать собственную волю, собственные экономические интересы.
Национальная компания — не часть правительства, но она играет важную геополитическую роль. Правительство определяет эту роль и объясняет народу Украины, почему такая национальная компания еще не может быть приватизирована. Международные стандарты корпоративного управления даже предусматривают для этого специальный документ - политику государственной собственности, в которой объясняется стратегическая важность национальных компаний, описывается, какова ключевая цель их деятельности.
Национальная компания принадлежит государству. Но государственная собственность — это не собственность политиков или чиновников, которые существуют отдельно от народа, «где-то там». Государство — это все его граждане, у нас это миллионы украинских семей. Например, они являются конечными выгодоприобретателями «Нафтогаза» как национальной компании, им и принадлежит «Нафтогаз».
В такой ситуации государство в конечном итоге должно действовать как игрок и как судья, как участник рынка и как регулятор. Вопрос такой двойственности необходимо решать в юридической плоскости — через четкое разделение функций собственности и управления.
При таких условиях роль граждан – не просто наблюдать, как работает такая компания. Граждане должны контролировать власть. А власть — посредством применения международных стандартов корпоративного управления должно обеспечить в компании уровень управления не хуже, чем в современных международных компаниях.
Когда нет внешней угрозы, когда внешняя сила не стремится диктовать свою волю всей нации, государство может обходиться и без национальной компании.
Но когда реализация собственной воли для нации находится под угрозой, национальная компания является эффективным механизмом защиты экономических интересов, устойчивого суверенного развития.
Предлагаем взглянуть на нефтегазовую сферу, которая традиционно является ареной противодействия внешним угрозам для развития нации. Подавляющее большинство развитых стран мира и развивающихся стран, имеют свои национальные нефтегазовые компании в этой сфере.
Как видно из сравнения миссий национальных нефтегазовых компаний, они также активно поддерживают правительство во время этапа трансформации рынка.
Современная национальная компания — это коммерческая организация. Подобно любой другой коммерческой организации, она должна зарабатывать деньги для своих владельцев — всех граждан.
Неправильно, когда национальная компания является хронически убыточной. Наоборот, необходимо, чтобы у нее был такой доход, который приносил бы ее владельцам, народу, рыночную доходность на вложенный в эту компанию капитал. Разрыв между доходностью активов национальной компании и ее частных конкурентов на самом деле является потерей для всего народа. Такие потери выгодные только привилегированным кругам — потому что за них расплачиваются все налогоплательщики.
Получение устойчивой прибыли должно обеспечиваться надлежащим уровнем управления в компании с применением международных стандартов корпоративного управления.
Сосредоточенность на получении рыночной доходности на вложенный в компанию капитал особенно важна для стран, в которых наблюдается старение населения. Страны с такой проблемой не могут позволить себе иметь низкую не рыночную доходность государственных активов – для того, чтобы государство было в состоянии выполнять свои социальные обязательства, в частности по пенсионному обеспечению и охране здоровья.
В 1998 году состоялось преобразование Государственного комитета по нефти и газу в Национальную акционерную компанию «Нафтогаз Украины» с целью эффективного управления нефтегазовыми активами, которые еще остались в государственной собственности. Это оказалось важным фактором для устойчивого развития нефтегазового комплекса страны и развития ее государственности.
Естественная роль «Нафтогаза» как национальной компании — быть эффективным механизмом для проведения реформ, в частности защищая экономические интересы украинской нации в нефтегазовой сфере от внешних угроз.
«Нафтогаз» — национальная компания, которая должна действовать в интересах украинского народа и украинской государственности. И, вопреки спекуляциям, «Нафтогаз» не является прокладкой. Она является штабом стратегического управления и контроля. Она является механизмом значительной экономии средств за счет централизации функции реализации газа и контроля за расчетами контрагентов. Кроме этого, «Нафтогаз» — сторона контрактов с «Газпромом» и истец против «Газпрома» в миллиардных исках в Стокгольмском арбитраже. Именно поэтому оппоненты «Нафтогаза», в первую очередь геополитические, так стремятся создать условия для его ликвидации.
«Нафтогаз» как национальная компания может быть полезным инструментом правительства в создании эффективного рынка газа. Компания может выступать удобной платформой для реализации новых возможностей в рамках трансформации рынка, одновременно гарантируя потребителям бесперебойное обеспечение их потребностей в энергии.
* Партнер проекта «Нафтогаз против Газпрома» - Юрий Витренко, исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины». Мнения и оценки, опубликованные в материалах проекта, могут не совпадать с позицией НАК «Нафтогаз Украины» и редакции НВ.