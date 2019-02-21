Кэшбэк в тренде: что это и как работает
Сегодня, 19:28687
Сегодня, 19:28687
Кэшбэк — это часть денег, которая возвращается за онлайн-покупки. Звучит сложно, поэтому разберемся на примере покупки с кешбэк-сервисом. Допустим, вы купили кроссовки за 2 000 грн через LetyShops с кэшбэком 5%. Обратно вы получите 100 грн в виде кэшбэка. Иными словами вы возвращаете свои же деньги.
Всем. Кэшбэк-сервис приводит клиентов в онлайн-магазины, тем самым помогает им сокращать рекламный бюджет. За это сервис получает свою комиссию и отдает часть денег покупателям.
Несмотря на то, что в Украине кэшбэк новое явление, многие магазины уже используют его. LetyShops работает с более 850 магазинами, в которых можно приобрести товары и услуги практически из всех категорий — от покупки техники до заказа авиабилетов. К примеру, сервис сотрудничает как с международными — AliExpress, eBay, Booking.com, так и c украинскими магазинами — Rozetka, Comfy, Lamoda, Будинок Играшок и т.д.
Все просто: нужно перейти с сайта кэшбэк-сервиса в магазин и оформить там заказ. Кэшбэк за покупку вернется на ваш счет в LetyShops.
Важно помнить, что кэшбэк это реальные деньги, которые можно легко вывести: на банковскую карту, электронные кошельки или пополнить счет мобильного телефона. Комиссию за вывод средств сервис берет на себя.
Нет. Обычно, скидки на товары действуют несколько дней и привязаны к распродаже товаров. У кэшбэка нет таких ограничений, покупатели возвращают кэшбэк постоянно.
Особенно выгодно покупать с кэшбэком товары на которые никогда не бывает скидок.
Или, если пользоваться кэшбэком во время акций: вы получаете и скидку от магазинов и возвращаете часть стоимости товара с помощью кэшбэк-сервиса.
Используя кэшбэк-сервис, вы ничего не теряете. Но важно помнить, что деньги возвращаются не сразу. Ведь магазинам нужно время, чтобы подтвердить вашу покупку. Если, к примеру, вы купили обувь, но не угадали с размером и вернули товар, то кэшбэк отклонится.
LetyShops указывает на страницах магазинов время, которое необходимо магазинам для подтверждения заказов.Так же на страницах можно узнать информацию об условиях магазинов, процент кэшбэка, который вернется.
Средний кэшбэк — это около 4%. Может показаться, что сумма небольшая, но если покупать с кэшбэком онлайн хотя бы раз в месяц, за год можно накопить от 3 000 грн.
Да, но есть еще расширение для браузера LetyShops, которое активирует кэшбэк в один клик и мониторит цены в китайских магазинах, таких как AliExpress и GearBest. Это помогает отследить изменения цен на товары и проверить насколько реальные скидки предлагает магазин.
Для покупок со смартфона, сервис разработал мобильное приложение. С ним личный кабинет, нужные магазины и вывод средств всегда под рукой.
Ещё LetyShops вместе с магазинами-партнерами организовывает акции к распродажам и праздникам. К примеру, на Черную пятницу, 8 марта и День рождения AliExpress.
Участвуя можно не только купить с большей выгодой, но и получить повышенный кэшбэк и попытать удачу в розыгрышах призов.
Кроме того, кэшбэк-сервис предлагает ряд бонусов: Premium-аккаунт за регистрацию, программу лояльности для постоянных клиентов, повышенный кэшбэк в ряде магазинов и многое другое.
Украинская компания LetyShops — работает с 2014 года, за это время сервис стал крупнейшим в Украине и на рынках стран СНГ. Сервис используют более 7,5 млн человек, которые совершили более 32 млн покупок с кэшбэком.