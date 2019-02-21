Кэшбэк в тренде: что это и как работает

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Кому это выгодно?

Всем. Кэшбэк-сервис приводит клиентов в онлайн-магазины, тем самым помогает им сокращать рекламный бюджет. За это сервис получает свою комиссию и отдает часть денег покупателям.

Несмотря на то, что в Украине кэшбэк новое явление, многие магазины уже используют его. LetyShops работает с более 850 магазинами, в которых можно приобрести товары и услуги практически из всех категорий — от покупки техники до заказа авиабилетов. К примеру, сервис сотрудничает как с международными — AliExpress, eBay, Booking.com, так и c украинскими магазинами — Rozetka, Comfy, Lamoda, Будинок Играшок и т.д.





