«Сердце болит за каждого». Как в Краматорске зооволонтеры спасают сотни животных из Донецкой области и с какими проблемами сталкиваются

В Краматорске зооволонтеры общественной организации Мир друзей спасают сотни животных, брошенных в Донецкой области, и заботятся о них. За день они могут получать до 50 звонков с просьбой пристроить четвероногих.

Об этом сообщает Суспільне Донбас.

В одном из частных домов в Краматорске обустроили стабилизационный пункт для животных, спасенных из прифронтовых населенных пунктов Донецкой области. Одних из них бросили люди, а другие жили на улице и могли погибнуть из-за постоянных российских атак.

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Волонтер Людмила заботится о кошках и собаках. У двух маленьких котят, которых на днях военные вывезли с фронта, были серьезные инфекции, из-за которых они не видели. Однако сейчас, благодаря лечению и заботе женщины, животные начали открывать глаза.

Фото: Суспільне Донбас / Юлия Подгола

По словам зоозащитницы из общественной организации Мир друзей Елены Михайленко, четвероногие попадают к ним в разном состоянии: иногда у животных травмы, полученные в результате ДТП, иногда они страдают от инфекций или осколочных ранений, нередко встречаются контузии.

Женщина помогает животным уже более 20 лет: «Это наша, местная, из Краматорска. Хозяева уехали и оставили ее у подъезда. Они очень пугаются выстрелов, теряют сознание… Владельцы даже имени ее не сказали», — поделилась зооволонтер, обнимая щенка.

Фото: Суспільне Донбас / Юлия Подгола

По словам Елены, когда люди просто исчезают, бросая животных, зооволонтеры сами придумывают им имена. В последнее время четвероногих стали называть именами, связанными с войной: Пуля, Патрон, Бахмут, Часик, Донбасс, Крам.

Фото: Суспільне Донбас / Юлия Подгола

Михайленко рассказала, что к зооволонтерам часто обращаются военные, которые отправляются на ротацию и просят спасти кошек и собак, позаботиться о них. Бывают случаи, когда звонят и гражданские лица, планирующие эвакуацию и отказывающиеся забирать с собой четвероногих. Елена отметила, что иногда это происходит из-за того, что арендодатели в тылу не хотят селить переселенцев с животными.

Недавно зооволонтерам также пришлось спасать собак, находившихся в вольерах на передержке. «Вот обломки FPV-дрона. Они начали летать прямо над головами животных. Рядом был прилет, начался пожар. Я поняла: рисковать их жизнями больше нельзя», — рассказала женщина.

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Фото: Суспільне Донбас / Юлия Подгола

Фото: Суспільне Донбас / Юлия Подгола

За два дня удалось найти машину, в которую быстро погрузили собак. Их вывезли в Киевскую область. Через несколько часов после того, как животных забрали, в этот район попали три авиабомбы.

Вместе с Еленой в Краматорске о четвероногих заботится и Анна: в ее доме живут более 30 кошек и 10 собак. Кроме того, женщина ежедневно кормит брошенных животных своих соседей. Среди собак, о которых заботится Анна, — рыжий Тосик. Женщина нашла его на рынке. Сейчас пес нуждается в лечении, в частности в капельницах.

Фото: Суспільне Донбас / Юлия Подгола

Фото: Суспільне Донбас / Юлия Подгола

По словам Анны, она планировала вместе с животными переехать в Полтавскую область, однако, когда арендодатели узнали о количестве ее питомцев, они заявили, что разрешат заселение только с половиной из них. Женщина отметила, что сразу же отказалась, так как не могла бросить своих животных.

«Ну а как это — половину? Многих я сама подобрала на улице, выкормила из бутылочки. Куда я их дену? Плана Б у меня нет», — отметила Анна.

По словам Елены Михайленко, животных из прифронтовых населенных пунктов вывозят либо непосредственно военные, либо специализированные эвакуационные команды — в частности, АРК Спасение животных Харьков и 12 вартових, — которые отправляются в горячие точки самостоятельно или в сопровождении полицейских из подразделения Белые ангелы.

После этого животных передают зооволонтерам или в пункты стабилизации, где их лечат, стерилизуют и откармливают. Это стало возможным благодаря поддержке всеукраинских и международных благотворительных фондов.

Фото: Суспільне Донбас / Юлия Подгола

«С кормом нам очень помогают UAnimals и Nowzed — это крупные организации, которые постоянно, круглосуточно остаются с нами на связи. Кроме того, UAnimals оказывает значительную помощь с вольерами и будками. Они построили новые вольеры для наших волонтеров, которых мы эвакуировали в Житомирскую, Киевскую и Кировоградскую области. Ведь эти люди вывезли с собой по 25, 35, 40 собак и по 50−60 кошек. Очень хорошо, что все эти организации работают сообща», — отметила Елена Михайленко.

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Фото: Суспільне Донбас / Юлия Подгола

Среди историй пристроенных животных немало счастливых. В частности, история собаки по кличке Киля, которую военные привезли с фронта с двумя сломанными лапами. Сутки в подвале, сложная транспортировка, операция — одну лапу из-за некроза пришлось ампутировать.

«Она научилась бегать на трех лапках. Позже она отправилась из Днепра прямо в Германию. Ее забрала немецкая семья. И теперь наша Киля живет прямо у моря! Мне постоянно присылают видео, как она бегает по песку», — поделилась Елена.

Фото: Предоставлено Еленой Михайленко / Суспільне Донбас

Еще один подопечный — пес Дидо. Его подкармливал военный Павел. После прилета КАБа пес, контуженный и оглохший, посреди ночи нашел новое место дислокации бойцов и самого Павла. Этот пес первым чувствует приближение FPV-дронов и КАБов и прячется в будку. Сейчас для Дидо ищут семью в Европе.

Фото: Предоставлено Еленой Михайленко / Суспільне Донбас

Однако бывают и печальные на первый взгляд истории — как в случае с кане-корсо по кличке Тайсон. Собака жила у военнослужащего, но когда тот отправился на фронт, его отчим начал издеваться над животным: бил и почти не кормил, а впоследствии просто выгнал собаку на улицу. Защитник попросил спасти его питомца.

Елена долго налаживала контакт с собакой, а на Рождество нашла для нее семью под Киевом. Однако через два месяца мужчина из этой семьи позвонил и сказал: «Забирайте свою бешеную собаку, она покусала мою жену. Я ее застрелю или заколю вилами».

«Мне стало так больно… Я увидела его глаза и поняла, что это действительно моя собака. Ночью я поехала с военными и забрала его обратно. Сейчас он живет со мной уже почти три года и стал моим верным другом», — рассказала Елена.

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Волонтерская деятельность, по словам женщины, отнимает много времени. А кроме того, ей нужно работать, ведь она ухаживает за пожилой мамой. Также у Елены есть сын-спасатель, с которым она старается регулярно поддерживать связь.

«Подъем — в 3:30 утра. Выгуливаю своих трех домашних собак, потом бегу к животным на передержке, выгуливаю их, а в семь утра уже нужно быть на работе, — рассказывает Елена о своем обычном дне. — Сердце болит за каждое животное. Я всегда говорю: мы в ответе за тех, кого приручили. И мы их не бросим».

Фото: Суспільне Донбас / Юлия Подгола

Сейчас женщина готовится к вынужденному переезду из Краматорска, поскольку жить там становится все опаснее. Своих подопечных собак она вывезла и отдала на передержку, но жизни без них не представляет. В планах женщины — эвакуироваться в Кировоградскую область, снять небольшой дом и снова собрать всех своих питомцев под одной крышей.