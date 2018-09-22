22 сентября 2018, суббота

В пустыне испытали аппарат для поиска воды на Марсе

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Испытания прошли в Омане
Фото: europlanet-eu.org

Испытания прошли в Омане

Ученые Национального института астрофизики провели в регионе Дофар в Омане испытания детектора ScanMars, который будет помогать в будущем искать воду на Марсе.

Об этом передает European Planetary Science.

"Детектор воды внешне напоминает металлоискатель. ScanMars представляет собой платформу на колесиках, которую космонавты должны перемещать по исследуемой поверхности. В платформе размещен небольшой радар, который через определенные промежутки времени посылает радиочастотные импульсы и принимает их отражения", - сообщили в институте.

Аппарат провел проверку на территории 1,4 километра и смог добыть данные о почве на глубине до пяти метров.

Детектор пока не может определить наличие воды в почве, но показывает разные неоднородности, которы уже могут указать на наличие воды.

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