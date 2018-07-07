Телескоп Кеплер "усыпят" до августа

NASA приостановило работу космического телескопа Кеплер до августа 2018 года для экономии топлива. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Экономия топлива необходима для передачи на Землю данных, собранных во время последней наблюдательной кампании. После этого планируется продолжить использование телескопа уже до полного исчерпания запасов топлива.

На данный момент подошла к концу 18-я наблюдательная кампания миссии К2, начавшаяся в мае 2018 года.

Из-за малых запасов топлива на данном этапе миссии в приоритете у NASA передача собранных данных, а не новые наблюдения, поэтому для экономии топлива Кеплер до августа будет находиться в режиме экономии и не будет пытаться скорректировать свое положение в пространстве.

Сеанс связи с помощью сети дальней космической связи запланирован на 2 августа. Только тогда Кеплер "пробудится" и направит антенну для передачи данных на Землю.

Космическая обсерватория Кеплер находится в космосе с 2009 года и используется для поиска и изучения экзопланет. За первые три года работы аппарат обнаружил более 3,5 тысяч кандидатов в экзопланеты, большинство из которых превосходят по размерам Землю.

В 2013 году из-за неисправности гироскопа Кеплера пришлось почти на год прервать миссию, однако затем для стабилизации аппарата астрономы использовали давление солнечного излучения, и в 2014 году начался новый этап работы Кеплера – миссия К2 – которая продолжается по сей день.

Изначально миссия была рассчитана на 10 наблюдательных кампаний, однако запасов топлива хватило на продолжение работы комической обсерватории. На данный момент на счету Кеплера уже более 2,6 тысяч подтвержденных экзопланет.