Ровер Curiosity приостановил изучение Марса из-за проблем с передачей данных

Марсоход Curiosity получил команду временно отключить научные инструменты из-за проблем с передачей данных, которые хранятся в его памяти. Об этом сообщается на сайте NASА.
Отмечается, что инженеры впервые заметили проблему 15 сентября.
На данный момент других неполадок не зафиксировано и в остальном марсоход работает в штатном режиме.
Кроме данных, которые хранятся в памяти, Curiosity также может передавать информацию в режиме реального времени и данные о его статусе.
С помощью этой информации ученые планируют установить и ликвидировать причину неполадки.
По информации NASA, инженеры увеличивают количество информации, которую марсоход передает в режиме реального времени, чтобы лучше диагностировать проблему, однако на диагностику потребуется некоторое время, так как количество передаваемой таким способом информации ограничено.
Сотрудники NASA также готовятся к тому, чтобы включить запасной компьютер ровера.
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