Curiosity обнаружил на Марсе необычный блестящий объект

Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Марса необычный предмет, напоминающий блестящий космический объект. Об этом сообщили на сайте NASA.
Ученые предполагают, что блестящий предмет может быть метеоритом с необычным химическим составом, однако не могут этого точно утверждать до проведения химического анализа.
Необычна находка получила название Маленький Колонси – в честь острова к северу от Шотландии.
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