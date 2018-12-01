Curiosity обнаружил на Марсе необычный блестящий объект

Предмет может быть метеоритом с необычным химическим составом

Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Марса необычный предмет, напоминающий блестящий космический объект. Об этом сообщили на сайте NASA.

Ученые предполагают, что блестящий предмет может быть метеоритом с необычным химическим составом, однако не могут этого точно утверждать до проведения химического анализа.

Необычна находка получила название Маленький Колонси – в честь острова к северу от Шотландии.

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