Разгром Шахтера Манчестер Сити стал сигналом украинским клубам

В рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер на выезде со счетом 0:6 потерпел разгром от Манчестер Сити. Большая разница в классе команд должна продемонстрировать украинским клубам, что не так с их футбольным мировоззрением.

"Да они даже не собирают полный стадион", - иронизировал о Манчестер Сити водитель автобуса Джеймс, который перевозил украинских журналистов по городу накануне матча. Для него, болельщика Манчестер Юнайтед, это было явным подтверждением того, какой клуб здесь действительно главный. Впрочем, по поводу заполняемости стадиона Этихад, где играют "Горожане", он прав лишь отчасти - во всяком случае, на матчи английской Премьер-лиги регулярно приходит близкое к максимальному (55 тысяч) количество зрителей.

Юнайтед исторически более успешен: соотношение титулов 20 против пяти, при отсутствии трофея Кубка чемпионов/Лиги чемпионов у Сити, в то время, как МЮ выигрывал данный турнир трижды. Поэтому когда Джеймс иронизирует над конкурентом его любимой команды, он не просто говорит о якобы недостаточной их поддержке со стороны фанатов - он намекает на их статус "выскочек".

10 лет назад, когда "Горожане" стали собственностью Шейха Мансура, клуб имел в своем послужном списке только два чемпионства, предыдущее из которых было завоевано за 31 год до того. Новый владелец инвестировал в проект 1,5 млрд евро, благодаря чему в 2012 году манкунианцы завоевали свой первый из трех титулов в новейшее время. Коллективу за этот период также покорялись английские кубки, и только Лига чемпионов пока что остается непокоренной вершиной Сити. Не удивительно, что болельщики Юнайтед считают своих непримиримых земляков нуворишами, и это неприязненное чувство лишь усилилось на фоне их малоуспешных любимцев в последние пять лет.

Деньги Мансура были вложены не только в новых футболистов, но и в инфраструктуру. В окрестностях стадиона Этихад, названного в честь авиабизнеса арабского шейха, располагается целый комплекс из тренировочных полей, небольшой арены для собственной академии, а также других всевозможных объектов. Этот настоящий мини-город имени Манчестер Сити потрясает своей продуманностью и удобством.

Инфраструктура Манчестер Сити потрясает своей продуманностью и удобством, фото: НВ

Лет 15 назад нечто похожее о Шахтере могли говорить фанаты киевского Динамо, ведь доселе не знавшие чемпионских титулов "Горняки" позарились на его власть в украинском футболе. И в этом ключевую роль сыграл собственник донецкого клуба Ринат Ахметов, который по мере своего обогащения и усиления влияния в стране построил современную базу, после чего не жалел денег на усиление команды и, наконец, строительство нового стадиона.

Война на Донбассе серьезно ударила по экономической мощи как Шахтера, так и всего украинского футбола. И настоящим индикатором этому стала прошедшая игра донецкой команды против Манчестер Сити. Еще в прошлом году чемпион Украины хотя и уступил на выезде 0:2, но создал немало проблем сопернику, а самое главное - он вместе с "Горожанами" вышел в плей-офф Лиги чемпионов, победив их на своем поле.

Сейчас "Горняки" ничего не сумели противопоставить чемпиону Англии в обоих поединках, разгромно проиграв манкунианцам с результатом 0:9 по сумме двух матчей. Счет был открыт уже на 13-й минуте, и на фоне доминирования хозяев судьба поединка казалась предрешенной уже к перерыву. За это недолгое время в один год Сити вряд ли стал намного сильнее - куда слабее оказался его оппонент.

"Больше игроков из Бразилии", - гласит заголовок одной из заметок в программке "Горожан" к минувшему матчу против дончан. "Когда летом Шахтер попрощался с тремя своими наибольшими талантами - Фредом, Бернардом и Факундо Феррейрой - появились опасения, что клуб столкнется с проблемами с их равноценной заменой при своей привычной политике". Под привычной политикой подразумевается способность "Горняков" находить таланты в Южной Америке, заманивая их высокими окладами, а также предлагая хороший трамплин на пути в топ-клубы Европы. По этой дороге уже прошли нынешний полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо, атакующий хавбек Челси Виллиан и вингер Ювентуса Дуглас Коста.

Новая экономическая ситуация теперь не позволяет Шахтеру придерживаться стратегии комплектования состава латиноамериканскими новичками, что только усиливает разницу в классе с такими командами, как Сити. Положение всех украинских команд ухудшится, если появившиеся слухи о намерении топ-клубов Европы создать Суперлигу - свой закрытый турнир - воплотятся в жизнь. В таком случае путь любого представителя украинского чемпионата в элиту футбола Старого Света заказан.

Габриэл Жезуш забил три мяча в ворота Шахтера, фото: EPA/UPG

Минувшим летом "Горняки" сумели усилиться новыми бразильскими игроками, но вопрос о том, смогут ли они выйти на уровень своих предшественников и помочь коллективу блеснуть в Европе, остается открытым. Фред, Бернард и Факундо Феррейра застали более конкурентоспособный чемпионат Украины, поэтому вместе с командой сумели добиться достаточного прогресса для переходов в европейские гранды.

Ринат Ахметов и другие украинские олигархи уже не имеют таких доходов, как до 2014 года, поэтому украинскому футболу придется рассчитывать на свои силы и способность строить бизнес-модель в условиях падения интереса болельщиков к национальному первенству. Хотят того не особо привыкшие к такому владельцы отечественных клубов, или нет, но им неизбежно рано или поздно придется этим заняться, а также забыть о высоких шансах бороться на равных с такими, как Манчестер Сити. Альтернатива - отказываться от своих футбольных детищ.

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Поэтому Шахтеру придется все больше приглядываться к украинским талантам в том числе своего производства вместо латиноамериканских. Возможное появление Суперлиги никак не повлияет на эти грядущие изменения в трансферной политике клуба, более того - это лишь поможет найти себе новое место в европейском футболе, воспитывая собственные таланты и продавая их за рубеж, благодаря чему такая бизнес-модель и будет успешно функционировать.

"В украинском чемпионате нужны инвестиции, нужны лучшие игроки. Обратите внимание, какие суммы инвестируют европейские гранды. Мы не можем себе этого позволить", - подвел итог разгрому "Горняков" в Англии их наставник Паулу Фонсека на послематчевой пресс-конференции. Даже если проекту Суперлиги не суждено сбыться, в чем, кстати, уверен тот же рядовой болельщик МЮ Джеймс, доходы Манчестер Сити никак не пострадают. Чего не скажешь о Шахтере и остальных украинских клубах, если они не решатся на изменение своей политики.

НВ