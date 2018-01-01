Здоровый дух инноваций

Эта Компания – крупнейший мировой производитель и поставщик концентратов, сиропов и безалкогольных напитков. Она производит свыше 3 500 разновидных напитков, которые продаются в более чем 200 странах мира. Быть лидером в своей области нелегко, но более чем за 100 лет своей истории она привыкла двигаться впереди всей планеты. Каких же перемен нам ожидать сейчас?

Напоить всех



Недавно Cocа-Cola заявила об изменении своей глобальной стратегии. Теперь она – компания разнообразных напитков. Cocа-Cola в буквальном смысле готова утолить жажду всех людей на планете, предложив потребителям любой из восьми порций напитков, которые ежедневно выпивает среднестатистический человек. Учтено и стремление каждого из нас к разнообразию – это могут быть напитки с разными вкусами и калорийностью: соки, холодные чаи, вода, энергетики и безалкогольные газированные напитки. И это далеко не все.

Сократить содержание сахара



В компании Cocа-Cola происходят глобальные инновационные процессы, касающиеся сахара, добавленного в производимые продукты. Следуя современным тенденциям здорового образа жизни и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, Cocа-Cola активно расширяет ассортимент своей продукции, в которой добавленный сахар не должен превышать 10% суточной доли потребляемых калорий. В 2016 году Cocа-Cola уменьшила количество сахара в более чем 200 напитках, производимых по всему миру. А в 2017-м эта инновация коснулась еще 500 напитков. В таких популярных во всем мире напитках как Fanta, Sprite и Schweppes снижение сахара составило от 30% до 80%.Теперь около трети огромного портфеля брендов, включающего более трех с половиной тысяч наименований, в настоящее время приходится на долю напитков с низким содержанием сахара либо вовсе без него. Благодаря таким активным переменам в прошлом году около 20% всего объема продаж всех газированных напитков компании Cocа-Cola составили низкокалорийные и бескалорийные напитки. То есть, по сравнению с 2016 годом объем продаж данных напитков утроился. И эта тенденция носит прогрессивный характер. Согласно намеченному плану, к 2020 году напитки без сахара, производимые в мировой системе Cocа-Cola, должны составить половину всего объема продаж.

Выбор больше, порции меньше



В ходе всех этих инноваций Cocа-Cola увеличила разнообразие версий любимых напитков. Теперь покупатели решают сами, приобретать ли им напитки с привычным содержанием сахара, с уменьшенным его количеством либо вовсе без него. Позаботилась компания и о том, чтобы увеличить выбор небольших упаковок для производимых напитков. Таким образом людям, покупающим эти товары, стало проще контролировать свое ежедневное потребление сахара, при этом не отказываясь от любимых напитков. Все эти инновации говорят о том, что компания активно меняется, не изменяя себе: ее напитки остаются такими же популярными, как и раньше, но становится шире выбор вкусов и калорийности. Согласно статистике, в настоящее время торговую марку Coca-Cola знают 98% жителей Земли.

Coca-Cola в Украине