Футуризм для хипстеров

Все производители сегодня увлекаются масштабированием. Взять один дизайн и налепить “матрешек” - от компактного городского кроссовера до гигантского 7-местного SUV - это же так соблазнительно просто и маркетингово оправдано.
Но в Volvo решили поступить несколько иначе. В то время как отличный XC60 действительно является уменьшенной копией хорошего XC90, новый XC40 оказался несколько иным продуктом.
Рядом со старшими товарищами по модельному ряду XC40 выглядит примерно так, как хипстерша с розовыми волосами и платьем-колоколом на фоне строгих тетенек постарше в деловых костюмах с юбками приличной длины.
Не то что бы, это было не “секси”. Просто это “секси” для другого поколения.
Алексей Бондарев
Volvo XC40 - компактный кроссовер с полным приводом, дизельным 2-литровым мотором с двумя турбинами мощностью 190 л.с. (400 Нм) и 8-ступенчатым “автоматом”.
Заявленный разгон до сотни - 7,9 сек. Заявленный средний расход топлива - 5,2 л на 100 км.
Цены на Volvo XC40 стартуют от 1,3 млн грн. У нас на тесте побывала версия D4 в комплектации R-Design. Ее стоимость - от 1,5 млн грн.
Не скрою, что испытываю неоднозначные чувства в отношении новых веяний в дизайне. Да и новомодные турбомоторы вселяют неуверенность - он хотя бы 100 тыс км без ремонта проедет?
Но это ворчание старого любителя многолитровых атмосферных моторов на тачках с большими пробегами, на которые едва удается наскрести с зарплатой честного журналиста :)
Но если отмести в сторону это ворчание, могу констатировать, что едет Volvo XC40 чертовски хорошо.
Это при том, что тут нет пневмоподвески, как в старших моделях Volvo.
Крены в поворотах минимальны, электроника отлично отрабатывает курсовую устойчивость порой позволяя “корме” слегка доворачивать в поворотах. Так что резкие маневры для умелого водителя на Volvo XC40 будут в удовольствие.
При этом я бы не сказал, что Volvo XC40 сильно жесткий автомобиль. Сильно трясет только на действительно ощутимых неровностях. А всякую “мелочь” подвеска отрабатывает на отлично. Свою роль, конечно, играет и тот факт, что Volvo XC40 идет с 19-дюймовыми дисками. На старших братьях встречаются 20 и более дюймов с совсем уж низкопрофильной резиной.
Дизель тянет, как говорится, всегда и везде. И стартовать можно бодро, и после 100 км/ч он “вывозит” на ура.
Для полноты картины стоило бы попробовать бензиновую версию T5, но пока скажу, что D4 вполне способна удовлетворить даже весьма динамичного водителя.
Мне сложно себе представить, чтобы владельцем Volvo XC40 оказался человек строгих взглядов, приверженец традиционных ценностей и прочей банальной лабуды. Иными словами, будь мы в Штатах, я бы сказал, что республиканец Volvo XC40 не купит.
Внешне Volvo XC40 кажется абсолютным порождением второго десятилетия XXI века, причем, еще и опередившим свое время.
Несмотря на сходство со старшими моделями Volvo, этот автомобиль словно создавался через поколение после них. Общие черты прослеживаются в архитектуре капота, прорезях для задних фонарей, декоративных элементах (радиатор, дверные ручки), но в целом XC40 сильно отличается от XC60 и XC90.
Это как раз тот автомобиль, который легко представить себе на парковке около футуристического небоскреба в ультрасовременном мегаполисе. Или в дворе стеклянного таунхауса, который полностью освещается с помощью солнечной энергии и обслуживается роботами-пылесосами и домработницами.
В Volvo XC40 нет ни одного элемента автомобильного дизайна, про который можно было бы сказать, что это наследует традиции старого автомобильного дизайна. Тут чистый XXI век.
В интерьере Volvo XC40 несколько более традиционен. Тут много сходства с другими кроссоверами концерна. Хотя в отличие от них, в Volvo XC40 чувствуется некоторое стремление производителя сэкономить.
Ну вот, к примеру, бросается в глаза более дешевый пластик и обыденные кнопки вместо эпичных “крутилок”, которые можно увидеть в той же Volvo XC90.
Стереосистема тоже выдает большую скромность Volvo XC40 - вы не найдете тут Bowers & Wilkins, которую многие аудиофилы считают воистину премиальной. Тут “всего лишь” Harman Kardon, которая впрочем тоже звучит очень солидно.
Но в остальном шведская роскошь на месте. Общий стиль сохраняется, как и модный щиток приборов (в котором все такое же нелогичное меню, на освоение которого в полной мере не хватает и пары дней), и 9-дюймовый экран на центральной панели.
Все выглядит дорого и футуристично. Садясь в машину, сразу понимаешь “за что деньги уплачены”.
Места в салоне достаточно, хотя и не слишком много. Все-таки компактный кроссовер. Зато дизайн интерьера очень продуман. Тут множество кармашков и ниш. Любители держать в салоне множество мелочей будут довольны.
Багажник объемом 470 л отлично соответствует задачам городского кроссовера.
Наша версия R-Design с набором дополнительных опций стоила 1,5 млн.
Среди этих опций - система контроля качества воздуха в салоне, система экстренного торможения и предотвращения переворачивания, задний парковочный радар, распознавание дорожных знаков и многое другое.
В принципе, за эти деньги можно купить что-нибудь пафосное и размером побольше от других премиальных брендов.
Но сама философия Volvo XC40 в том, что вы платите за технологичность и футуристический дизайн. И не стремитесь выделяться из толпы благодаря размерам автомобиля и былой репутации, которую нарабатывали еще бандиты из 1990-х.
И пара слов об экономичности. Я, конечно, не достиг заявленных 5,2 л на 100 км в смешанном цикле. Мои наблюдения - около 7 л при спокойной езде и примерно 9 л если давать себе время от времени хорошенько “давить на гашетку”.
8/10
Volvo XC40 - предвестник новой эры в автомобильном дизайне. Небольшой, но практичный автомобиль с роскошным набором технологий, способный удовлетворить как любителей неспешной комфортной езды, так и тех, кто любит погонять.
Если бы цена была пониже, цены бы ему вообще не было. Вот такой каламбур.
Текст и фото: Алексей Бондарев