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Тест-драйв НВ

Футуризм для хипстеров

24 июня, 2018
Тест-драйв Volvo XC40
Тест-драйв Volvo XC40

Все производители сегодня увлекаются масштабированием. Взять один дизайн и налепить “матрешек” - от компактного городского кроссовера до гигантского 7-местного SUV - это же так соблазнительно просто и маркетингово оправдано.

Но в Volvo решили поступить несколько иначе. В то время как отличный XC60 действительно является уменьшенной копией хорошего XC90, новый XC40 оказался несколько иным продуктом.

Рядом со старшими товарищами по модельному ряду XC40 выглядит примерно так, как хипстерша с розовыми волосами и платьем-колоколом на фоне строгих тетенек постарше в деловых костюмах с юбками приличной длины.

Не то что бы, это было не “секси”. Просто это “секси” для другого поколения.

Алексей Бондарев

Растяжка 1
Volvo XC40
Что это?

Volvo XC40 - компактный кроссовер с полным приводом, дизельным 2-литровым мотором с двумя турбинами мощностью 190 л.с. (400 Нм) и 8-ступенчатым “автоматом”.

Заявленный разгон до сотни - 7,9 сек. Заявленный средний расход топлива - 5,2 л на 100 км.

Цены на Volvo XC40 стартуют от 1,3 млн грн. У нас на тесте побывала версия D4 в комплектации R-Design. Ее стоимость - от 1,5 млн грн.

Растяжка 2
Volvo XC40
Как едет?

Не скрою, что испытываю неоднозначные чувства в отношении новых веяний в дизайне. Да и новомодные турбомоторы вселяют неуверенность - он хотя бы 100 тыс км без ремонта проедет?

Но это ворчание старого любителя многолитровых атмосферных моторов на тачках с большими пробегами, на которые едва удается наскрести с зарплатой честного журналиста :)

Но если отмести в сторону это ворчание, могу констатировать, что едет Volvo XC40 чертовски хорошо.

Это при том, что тут нет пневмоподвески, как в старших моделях Volvo.

Крены в поворотах минимальны, электроника отлично отрабатывает курсовую устойчивость порой позволяя “корме” слегка доворачивать в поворотах. Так что резкие маневры для умелого водителя на Volvo XC40 будут в удовольствие.

При этом я бы не сказал, что Volvo XC40 сильно жесткий автомобиль. Сильно трясет только на действительно ощутимых неровностях. А всякую “мелочь” подвеска отрабатывает на отлично. Свою роль, конечно, играет и тот факт, что Volvo XC40 идет с 19-дюймовыми дисками. На старших братьях встречаются 20 и более дюймов с совсем уж низкопрофильной резиной.

Дизель тянет, как говорится, всегда и везде. И стартовать можно бодро, и после 100 км/ч он “вывозит” на ура.

Для полноты картины стоило бы попробовать бензиновую версию T5, но пока скажу, что D4 вполне способна удовлетворить даже весьма динамичного водителя.

Растяжка 3
Volvo XC40
Как выглядит?

Мне сложно себе представить, чтобы владельцем Volvo XC40 оказался человек строгих взглядов, приверженец традиционных ценностей и прочей банальной лабуды. Иными словами, будь мы в Штатах, я бы сказал, что республиканец Volvo XC40 не купит.

Внешне Volvo XC40 кажется абсолютным порождением второго десятилетия XXI века, причем, еще и опередившим свое время.

Несмотря на сходство со старшими моделями Volvo, этот автомобиль словно создавался через поколение после них. Общие черты прослеживаются в архитектуре капота, прорезях для задних фонарей, декоративных элементах (радиатор, дверные ручки), но в целом XC40 сильно отличается от XC60 и XC90.

Это как раз тот автомобиль, который легко представить себе на парковке около футуристического небоскреба в ультрасовременном мегаполисе. Или в дворе стеклянного таунхауса, который полностью освещается с помощью солнечной энергии и обслуживается роботами-пылесосами и домработницами.

В Volvo XC40 нет ни одного элемента автомобильного дизайна, про который можно было бы сказать, что это наследует традиции старого автомобильного дизайна. Тут чистый XXI век.

Растяжка 4
Volvo XC40
Что внутри?

В интерьере Volvo XC40 несколько более традиционен. Тут много сходства с другими кроссоверами концерна. Хотя в отличие от них, в Volvo XC40 чувствуется некоторое стремление производителя сэкономить.

Ну вот, к примеру, бросается в глаза более дешевый пластик и обыденные кнопки вместо эпичных “крутилок”, которые можно увидеть в той же Volvo XC90.

Стереосистема тоже выдает большую скромность Volvo XC40 - вы не найдете тут Bowers & Wilkins, которую многие аудиофилы считают воистину премиальной. Тут “всего лишь” Harman Kardon, которая впрочем тоже звучит очень солидно.

Но в остальном шведская роскошь на месте. Общий стиль сохраняется,  как и модный щиток приборов (в котором все такое же нелогичное меню, на освоение которого в полной мере не хватает и пары дней), и 9-дюймовый экран на центральной панели.

Все выглядит дорого и футуристично. Садясь в машину, сразу понимаешь “за что деньги уплачены”.

Места в салоне достаточно, хотя и не слишком много. Все-таки компактный кроссовер. Зато дизайн интерьера очень продуман. Тут множество кармашков и ниш. Любители держать в салоне множество мелочей будут довольны.

Багажник объемом 470 л отлично соответствует задачам городского кроссовера.

Растяжка 5
Volvo XC40
Что по деньгам?

Наша версия R-Design с набором дополнительных опций стоила 1,5 млн.

Среди этих опций - система контроля качества воздуха в салоне, система экстренного торможения и предотвращения переворачивания, задний парковочный радар, распознавание дорожных знаков и многое другое.

В принципе, за эти деньги можно купить что-нибудь пафосное и размером побольше от других премиальных брендов.

Но сама философия Volvo XC40 в том, что вы платите за технологичность и футуристический дизайн. И не стремитесь выделяться из толпы благодаря размерам автомобиля и былой репутации, которую нарабатывали еще бандиты из 1990-х.

И пара слов об экономичности. Я, конечно, не достиг заявленных 5,2 л на 100 км в смешанном цикле. Мои наблюдения - около 7 л при спокойной езде и примерно 9 л если давать себе время от времени хорошенько “давить на гашетку”.

Вердикт НВ

8/10

Вердикт НВ

Volvo XC40 - предвестник новой эры в автомобильном дизайне. Небольшой, но практичный автомобиль с роскошным набором технологий, способный удовлетворить как любителей неспешной комфортной езды, так и тех, кто любит погонять.

Если бы цена была пониже, цены бы ему вообще не было. Вот такой каламбур.

   

Текст и фото: Алексей Бондарев

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