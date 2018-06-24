Футуризм для хипстеров

Не скрою, что испытываю неоднозначные чувства в отношении новых веяний в дизайне. Да и новомодные турбомоторы вселяют неуверенность - он хотя бы 100 тыс км без ремонта проедет?

Но это ворчание старого любителя многолитровых атмосферных моторов на тачках с большими пробегами, на которые едва удается наскрести с зарплатой честного журналиста :)

Но если отмести в сторону это ворчание, могу констатировать, что едет Volvo XC40 чертовски хорошо.

Это при том, что тут нет пневмоподвески, как в старших моделях Volvo.

Крены в поворотах минимальны, электроника отлично отрабатывает курсовую устойчивость порой позволяя “корме” слегка доворачивать в поворотах. Так что резкие маневры для умелого водителя на Volvo XC40 будут в удовольствие.

При этом я бы не сказал, что Volvo XC40 сильно жесткий автомобиль. Сильно трясет только на действительно ощутимых неровностях. А всякую “мелочь” подвеска отрабатывает на отлично. Свою роль, конечно, играет и тот факт, что Volvo XC40 идет с 19-дюймовыми дисками. На старших братьях встречаются 20 и более дюймов с совсем уж низкопрофильной резиной.

Дизель тянет, как говорится, всегда и везде. И стартовать можно бодро, и после 100 км/ч он “вывозит” на ура.

Для полноты картины стоило бы попробовать бензиновую версию T5, но пока скажу, что D4 вполне способна удовлетворить даже весьма динамичного водителя.