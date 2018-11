Тест-драйв: за рулем электрокара Владимир Задирака

10. Да, кстати, именно в ЦУМ находятся сразу две кофейни вашей сети. Чем был продиктован выбор этого места?

Когда я задумывал ONE LOVE coffee, когда даже в проекте не было помещения напротив костела, у меня была твердая уверенность, что первую кофейню я открою где-то в центре. А вторая кофейня точно будет в ЦУМ. Его в то время только начинали реконструировать. Но уже тогда я знал, что ONE LOVE coffee будет в ЦУМ. Третья моя идея была – кофейня в Гостином дворе на Подоле. В тот момент его как раз тоже закрыли на реконструкцию. Вот именно так я представлял себе сеть ONE LOVE coffee на этапе планирования.

Поэтому наши две кофейни в ЦУМ – это реализация изначальной идеи, которая долгое время была только на бумаге, только в голове. Тогда эти идеи лишь начинали звучать: чтобы в городе появилось классное место, с крутым продуктом, чтобы туда приходили иностранцы и восхищались.

Нам непросто было завоевать доверие ЦУМ, а за место на -1 этаже мы даже боролись на конкурсе. Вначале нам его предложили, так как мы были одними из первых арендаторов, которые подписали договор по 6 этажу. С оглядкой на обстоятельства, инфляцию, валютные колебания, я сказал: «Нет». Но через какое-то время вернулся к директору по аренде и предложил ему обсудить условия. А он мне говорит: «Мы уже проводим открытый конкурс, у нас куча заявок. Хотите — участвуйте на общих основаниях». И сейчас я доволен этим решением, и рад тому, насколько симпатично это получилось.

11. Обновленный ЦУМ стал местом множества разноплановых событий. Теперь сюда приходят на выставки искусства, лекции и мастер-классы, презентации и вечеринки. Ну и, естественно, в первую очередь ради шоппинга. Часто бываете в ЦУМ? Какие бренды из представленных в ЦУМ вы предпочитаете?

Я любил ЦУМ и до реконструкции. Помню, как несколько раз сдавал в старом ЦУМ какие-то вещи в гравировку, чтобы сделать подарок. Но после реконструкции стало совершенно очевидно, что такой современный центр в самом сердце города был нужен Киеву. Сегодня туда приезжает большое количество иностранных гостей, они заходят к нам, и увозят с собой, за границу наш кофе. Это круто, и я на самом деле счастлив!

ЦУМ однозначно можно считать одной из достопримечательностей города – в нем использованы качественные материалы, это красиво, воздушно. И это обязательно одно из первых мест, куда я вожу своих гостей. Клаус, основатель одних из лучших кофеен мира, The Coffee Collective в Копенгагене, приезжал по моему приглашению в Киев на три дня. Я проводил ему экскурсию, и когда он приходил со мной в ЦУМ, был очень приятно удивлен.

Сам я бываю в ЦУМ очень часто. Если не каждый день, то несколько раз в неделю точно. Я там ем, я люблю одеваться там. Я не скажу, что часто покупаю себе одежду, но мне очень нравятся представленные в ЦУМ мужские бренды. К примеру, сейчас на мне джинсы из ЦУМ. Я покупаю там рубашки, жилетки. Бываю в Pal Zileri, ETON, Ted Baker.

Еще в ЦУМ — классный фудхолл с крутыми продуктами. Там продается мой самый любимый в Киеве десерт!