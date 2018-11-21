Тест-драйв: за рулем электрокара Владимир Задирака

Основатель сети кофеен ONE LOVE coffee и издатель ежегодного гида по кофейням третьей волны City Coffee Guide Владимир Задирака тестирует электромобиль BMW i3, скоростную заправку STRUM в ЦУМ и рассуждает об осознанном подходе к жизни и познании мира через гурманство.
1. Владимир, вы создали сеть кофеен ONE LOVE coffee, издаете гид по главным кофейным местам City Coffee Guide, занимаетесь образованием специалистов в приготовлении кофе. Кофе - наверняка ваша страсть и дело мечты. Как вы пришли к тому, чем занимаетесь на сегодняшний день?
До начала своего ресторанного бизнеса я занимался разными сферами предпринимательства, и подлинного удовлетворения, такого социального, я не испытывал. Хотя везде достигал результатов и поставленных целей, мне быстро надоедало. А ресторанное дело я выделил для себя как приоритетное и как то, чем хочу заниматься, благодаря своему развитию в йоге. Йога дает инструментарий для осознанного саморазвития: в духовных аспектах, социальных, материальных. Этот инструментарий может быть различного характера, и тот, о котором я хочу вспомнить, отвечая на этот вопрос – это актуализация своих истинных желаний. Того, что лежит в природе человека.
Я употреблю слово «вспомнить», потому что я фактически «вспомнил» то, о чем замечтался, в первый раз в жизни попав в ресторан. Это был 97-й год, ресторан «Майами Блюз». Меня привел туда брат, я был школьником, ходил в 8 или 9 класс. И в тот момент я очаровался сферой гостеприимства, миром, где есть официанты, кухня, напитки. И в тот момент я почувствовал, что хочу заниматься гурманством, предлагать вкусную еду, вкусные напитки, создавать пространство для этого. Но потом я забыл об этом, и начал заниматься делами, которые не были моими по предназначению. И в какой-то момент, изучая йогу, я вспомнил этот год, этот момент, эти ощущения. И это воспоминание стало вдохновлять меня все больше с каждым днем: создавать бизнес-план, делать расчеты, выписывать концепцию, советоваться с друзьями из этой сферы.
Первым краеугольным камнем моего ресторанного дела был бизнес-план и создание концепта. Второе: создание костяка команды. И третий «камень» – это открытие первой кофейни напротив костела им. Святого Николая. То есть идея, команда и результат.
На Владимире: кожаная куртка, водолазка – Pal Zileri; брюки – Lab Pal Zileri.
Бренды представлены в ЦУМ на -1 этаже.
2. Кроме кофе, какие еще увлечения есть у человека, создавшего заведение, которое удостоилось главной ресторанной премии страны Соль? Что бы вы назвали своим хобби?
Кофе, действительно, продукт, который я люблю, и который пью каждый день. При этом у меня совершенно нет от него зависимости, в какие-то моменты я могу даже не вспомнить, что есть кофе и его нужно выпить.
Если говорить о хобби, то одно из них – это фотография. К примеру, на стенах кофейни ONE LOVE coffee возле Европейской площади вы можете увидеть снимки, сделанные в одном из суперзначимых для меня мест на планете Земля – Королевстве Мустанг на севере Непала. Королевством оно именуется по инерции, сейчас это административный округ Непала Мустанг. До того, как он стал республикой, это было королевство с королем. Потрясающее место!
3. Говорят, что главный успех каждого дела в правильном восстановлении сил. Что вдохновляет вас и позволяет восполнить запасы энергии для новых свершений?
Возможно, мой ответ на первый взгляд покажется слегка наивным, но он вполне осознанный. Если мы живем на полную, так как нам хочется, во всех сферах жизнедеятельности, где может проявлять себя человек, нам не от чего уставать. Мы вдохновляемся каждым своим деянием и реализацией истинного желания. Нас это побуждает двигаться дальше, мы видим смысл, понимаем, что нужно вести людей за собой. Безусловно, всем присуща физическая усталость. Чтобы справляться с ней есть сон, есть хатха-йога. Поэтому моим ответом будет: я учусь жить осознанно, я учусь жить, реализуя свои истинные желания, и когда у меня это получается, я не устаю и мне не нужно восстанавливаться.
Я учусь жить, реализуя свои истинные желания
Меня вдохновляют путешествия в важные для меня места, места силы. Вот, к примеру, в Королевстве Мустанг есть самый глубокий каньон в мире, он выше чем американский Гранд Каньон, его высота доходит до 6,8 тыс. м над уровнем моря. Меня манят горы Гималаи, перуанская сельва бассейна реки Амазонки, мексиканская пустыня Вирикута. Река Укаяли в Перу — к ней я испытываю особый «вайб», я ощущаю, что нахожусь на своем месте.
4. Какие ваши любимые «one love» места в Киеве? Куда бы точно отвели своих друзей, которые ничего не знают об этом городе?
Я открываю для себя другие города и своим друзьям, приехавшим в Киев, показываю наш город через гурманство. Я делаю это через посещение мест сферы гостеприимства. Скорее всего, я не отведу своих друзей просто на Андреевский спуск. Разве что это будет «Канапа» Димы Борисова. Тогда, возможно, мы окажемся на Андреевском. Или зайдем пообедать в ЦУМ, и вместе с отличной едой насладимся прекрасным панорамным видом на Киев, который открывается с его террасы.
Это однозначно будет путешествие по гастрономическим местам. И через общение с основателями заведения, с официантами, наши рефлексии о блюде, об идее шефа, который заложил свою гастрономическую философию в подачу, в ингредиенты, в текстуры, мы будем познавать мир.
Я убежден, что один из ключей для понимания культуры — это то, как люди здесь едят. Ведь культ еды – это один из самых мощных культов в природе человека и через него можно познавать.
5. Современный человек, а владелец своего бизнеса в особенности, большую часть своего рабочего времени проводит в автомобиле. Если провести аналогию с модными сейчас фитнес-трекерами, сколько километров в день по Киеву наматывает Владимир Задирака?
Если честно, я никогда не засекал. Я долгое время прожил в центре, а в июне переехал в район Лукьяновки. Поэтому, наверное, проезжаю немного, и в основном по центру. Я приезжаю в центр Киева, если нет серьезных пробок, за 15 минут. И все наши кофейни расположены по одной прямой: костел, Бессарабка, ЦУМ, Европейская площадь. Поэтому, если я даже смоделирую эту цифру, она не будет какой-то заоблачной. Километров 20 примерно.
6. Экологичность – это несомненный тренд последних лет, который имеет все шансы остаться с человечеством надолго. Люди все больше задумываются о вреде, который они наносят животным и планете, отказываются от меха, сокращают использование ресурсов, которые не восстанавливаются, пересаживаются в электромобили. Задумываетесь ли вы об этом и пытаетесь ли внедрять какие-либо из этих принципов в своей жизни?
Действительно, мы сталкиваемся с тем, что об этом все чаще говорят. В кофейном мире есть тренд – в Европе, в частности, в Лондоне, он более заметен – что люди начинают все чаще приходить в кофейни со своими чашками и отказываются от пластика. Как этот тренд проявляется в Украине? Рестораны начинают переходить на более экологичную упаковку, упаковку для блюд на вынос. Также заметен тренд на более здоровую еду, healthy food.
Что касается электромобилей – они все глубже проникают в окружающую нас действительность. Появляется инфраструктура для подобных авто, открываются заправки, потребители все больше и больше говорят об этом. И вот сейчас я сел в электрокар и получил настоящее удовольствие.
Мой хороший товарищ, мнению которого я доверяю, основательно тестировал BMW i3, и сейчас даже подумывает о том, чтобы приобрести себе эту модель. До этого тест-драйва я слышал от него много позитивных отзывов, и когда сам сел за руль, мне очень понравилось.
7. Люди зачастую выбирают автомобиль, исходя из совершенно различных факторов: удобство, имидж, влияние «автомобильной моды». Как бы вы описали электромобиль BMW і3 и для кого, по вашему мнению, он станет идеальным выбором?
На что я обратил особое внимание, это то, что материалы этого авто, если я не ошибаюсь, перерабатываемые. Eco-friendly. У них очень приятные текстуры, которые вызывают приятные ощущения при тактильном контакте, что для меня очень важно по жизни. Ты чего-то касаешься – чувствуешь углы, перепады, грани. В i3 это все идеально.
Также для меня было непривычным то, насколько этот автомобиль тихий. Я слышал, что некоторые люди даже пугались его бесшумности: ты подъезжаешь, а они тебя не слышат.
Думаю, на эту модель будут пересаживаться многие. Ведь ее стоимость более чем адекватная. И все больше и больше украинцев, которые ведут такой образ жизни, при котором не ездят на очень большие расстояния, будут выбирать именно такой автомобиль.
8. Многие могут удивиться, но Украина два года подряд входит в топ-10 стран по темпам развития рынка электромобилей. Более того, государство старается стимулировать переход водителей на экологичность: к примеру, до конца этого года действует закон о льготах на покупку такого авто. Кажется, сейчас идеальное время присмотреться к электрокарам?
ЦУМ – без лишней лести отличная локация!
Я думаю, что в ближайшее время мы столкнемся с необходимостью покупки автомобиля для нужд компании. И я был бы очень за, чтобы это был именно электромобиль. Мы сейчас находимся в процессе реализации следующего проекта ONE LOVE coffee, более сложного, нежели то, что есть сейчас, поэтому этот вариант я беру себе на заметку.
9. Еще один аргумент в пользу электромобилей – это возможность зарядить его быстро, в течение 20-40 минут на одной из скоростных заправок. Только в Киеве, к примеру, есть сеть станций зарядки STRUM, одна из которых находится в самом центре города – в ЦУМ. Насколько, по вашему мнению, удобна эта локация?
Глядя в будущее, я думаю, что ЦУМ потребуется больше скоростных заправок! Тренд очень крутой, его нужно поддерживать и популяризировать. Я ставлю себя на место потребителя: предположим, я уже пересел в электрокар, и для меня заправка STRUM в ЦУМ была бы идеальным местом, лучше не придумаешь! С учетом моего ритма жизни, моей специфики деятельности, даже если бы, предположим, не было ONE LOVE coffee в ЦУМ, - для меня эта локация была бы супер-комфортна. Рядом находится деловой квартал, государственно-административные здания, центр города, Крещатик. ЦУМ – без лишней лести отличная локация!
10. Да, кстати, именно в ЦУМ находятся сразу две кофейни вашей сети. Чем был продиктован выбор этого места?
Когда я задумывал ONE LOVE coffee, когда даже в проекте не было помещения напротив костела, у меня была твердая уверенность, что первую кофейню я открою где-то в центре. А вторая кофейня точно будет в ЦУМ. Его в то время только начинали реконструировать. Но уже тогда я знал, что ONE LOVE coffee будет в ЦУМ. Третья моя идея была – кофейня в Гостином дворе на Подоле. В тот момент его как раз тоже закрыли на реконструкцию. Вот именно так я представлял себе сеть ONE LOVE coffee на этапе планирования.
Поэтому наши две кофейни в ЦУМ – это реализация изначальной идеи, которая долгое время была только на бумаге, только в голове. Тогда эти идеи лишь начинали звучать: чтобы в городе появилось классное место, с крутым продуктом, чтобы туда приходили иностранцы и восхищались.
Нам непросто было завоевать доверие ЦУМ, а за место на -1 этаже мы даже боролись на конкурсе. Вначале нам его предложили, так как мы были одними из первых арендаторов, которые подписали договор по 6 этажу. С оглядкой на обстоятельства, инфляцию, валютные колебания, я сказал: «Нет». Но через какое-то время вернулся к директору по аренде и предложил ему обсудить условия. А он мне говорит: «Мы уже проводим открытый конкурс, у нас куча заявок. Хотите — участвуйте на общих основаниях». И сейчас я доволен этим решением, и рад тому, насколько симпатично это получилось.
11. Обновленный ЦУМ стал местом множества разноплановых событий. Теперь сюда приходят на выставки искусства, лекции и мастер-классы, презентации и вечеринки. Ну и, естественно, в первую очередь ради шоппинга. Часто бываете в ЦУМ? Какие бренды из представленных в ЦУМ вы предпочитаете?
Я любил ЦУМ и до реконструкции. Помню, как несколько раз сдавал в старом ЦУМ какие-то вещи в гравировку, чтобы сделать подарок. Но после реконструкции стало совершенно очевидно, что такой современный центр в самом сердце города был нужен Киеву. Сегодня туда приезжает большое количество иностранных гостей, они заходят к нам, и увозят с собой, за границу наш кофе. Это круто, и я на самом деле счастлив!
ЦУМ однозначно можно считать одной из достопримечательностей города – в нем использованы качественные материалы, это красиво, воздушно. И это обязательно одно из первых мест, куда я вожу своих гостей. Клаус, основатель одних из лучших кофеен мира, The Coffee Collective в Копенгагене, приезжал по моему приглашению в Киев на три дня. Я проводил ему экскурсию, и когда он приходил со мной в ЦУМ, был очень приятно удивлен.
Сам я бываю в ЦУМ очень часто. Если не каждый день, то несколько раз в неделю точно. Я там ем, я люблю одеваться там. Я не скажу, что часто покупаю себе одежду, но мне очень нравятся представленные в ЦУМ мужские бренды. К примеру, сейчас на мне джинсы из ЦУМ. Я покупаю там рубашки, жилетки. Бываю в Pal Zileri, ETON, Ted Baker.
Еще в ЦУМ — классный фудхолл с крутыми продуктами. Там продается мой самый любимый в Киеве десерт!
659
559 грн
на 12 месяцев *
* действует до 30.11.2018