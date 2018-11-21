Тест-драйв: за рулем электрокара Владимир Задирака

2. Кроме кофе, какие еще увлечения есть у человека, создавшего заведение, которое удостоилось главной ресторанной премии страны Соль? Что бы вы назвали своим хобби?

Кофе, действительно, продукт, который я люблю, и который пью каждый день. При этом у меня совершенно нет от него зависимости, в какие-то моменты я могу даже не вспомнить, что есть кофе и его нужно выпить.

Если говорить о хобби, то одно из них – это фотография. К примеру, на стенах кофейни ONE LOVE coffee возле Европейской площади вы можете увидеть снимки, сделанные в одном из суперзначимых для меня мест на планете Земля – Королевстве Мустанг на севере Непала. Королевством оно именуется по инерции, сейчас это административный округ Непала Мустанг. До того, как он стал республикой, это было королевство с королем. Потрясающее место!

3. Говорят, что главный успех каждого дела в правильном восстановлении сил. Что вдохновляет вас и позволяет восполнить запасы энергии для новых свершений?

Возможно, мой ответ на первый взгляд покажется слегка наивным, но он вполне осознанный. Если мы живем на полную, так как нам хочется, во всех сферах жизнедеятельности, где может проявлять себя человек, нам не от чего уставать. Мы вдохновляемся каждым своим деянием и реализацией истинного желания. Нас это побуждает двигаться дальше, мы видим смысл, понимаем, что нужно вести людей за собой. Безусловно, всем присуща физическая усталость. Чтобы справляться с ней есть сон, есть хатха-йога. Поэтому моим ответом будет: я учусь жить осознанно, я учусь жить, реализуя свои истинные желания, и когда у меня это получается, я не устаю и мне не нужно восстанавливаться.

Я учусь жить, реализуя свои истинные желания

Меня вдохновляют путешествия в важные для меня места, места силы. Вот, к примеру, в Королевстве Мустанг есть самый глубокий каньон в мире, он выше чем американский Гранд Каньон, его высота доходит до 6,8 тыс. м над уровнем моря. Меня манят горы Гималаи, перуанская сельва бассейна реки Амазонки, мексиканская пустыня Вирикута. Река Укаяли в Перу — к ней я испытываю особый «вайб», я ощущаю, что нахожусь на своем месте.

4. Какие ваши любимые «one love» места в Киеве? Куда бы точно отвели своих друзей, которые ничего не знают об этом городе?

Я открываю для себя другие города и своим друзьям, приехавшим в Киев, показываю наш город через гурманство. Я делаю это через посещение мест сферы гостеприимства. Скорее всего, я не отведу своих друзей просто на Андреевский спуск. Разве что это будет «Канапа» Димы Борисова. Тогда, возможно, мы окажемся на Андреевском. Или зайдем пообедать в ЦУМ, и вместе с отличной едой насладимся прекрасным панорамным видом на Киев, который открывается с его террасы.

Это однозначно будет путешествие по гастрономическим местам. И через общение с основателями заведения, с официантами, наши рефлексии о блюде, об идее шефа, который заложил свою гастрономическую философию в подачу, в ингредиенты, в текстуры, мы будем познавать мир.

Я убежден, что один из ключей для понимания культуры — это то, как люди здесь едят. Ведь культ еды – это один из самых мощных культов в природе человека и через него можно познавать.