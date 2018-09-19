Сила инноваций

В Берлине прошла одна из самых масштабных мировых выставок потребительской техники IFA. Мировые бренды показали лучшие примеры своей продукции
С конца прошлого века технологическим Эверестом человечества считается Кремниевая долина - район Сан-Франциско, в котором расположены самые известные производители высоких технологий.
Именно там создают, а зачастую и презентуют, лучшие смартфоны, компьютерные составляющие, новейшие программные обеспечения и футуристичную роботизированную электронику.
Тем не менее, в Европе традиция собирать примеры инновационной техники существует уже почти 100 лет, в рамках Берлинской выставки. В 1971-м выставка стала международной, и с тех пор IFA является одним из главных торговых шоу мира, на котором презентуют знаковые продукты бытовых технологий уходящего года.
IFA 2018 проходила с 31 августа по 5 сентября. За это время около 245 тыс. посетителей увидели почти 2 тыс. экспонентов, а специалисты из различных компаний и трейдеры совершили сделки на €4,7 млрд.
От мала до велика, десятки брендов показывали публике свои последние телефоны, телевизоры, компьютеры, цифровые дополнения, умные дома, - в свет вышел даже настоящий экзоскелет!
НВ представляет некоторые из компаний, которые посетили IFA 2018.
Для легендарной японской компании Берлинская выставка электроники в этом году стала особенной, ведь в 2018-м бренд отмечает свое 100-летие.
Основанная бизнесменом Коносукэ Мацусита в 1918 году, Panasonic начала экспортировать свою продукцию в далеком 1931-м. Сегодня же, продуктами этого производителя пользуются практически в каждой стране.
“IFA 2018 по-прежнему является ведущим отраслевым событием для нас в Европе. Как для компании, так и для меня лично, событие предоставляет возможность поддерживать прямой диалог с клиентами, розничными торговцами и прессой. Это предлагает основную платформу для демонстрации продуктов, которые мы с уверенностью будем продавать в конце года. И снова IFA - это выставка для размещения заказов, и мы очень довольны нашими продажами”, - отметил управляющий директор Panasonic DACH & NL Кай Хиллебрандт.
В честь юбилея японские инженеры прямо-таки избаловали публику своими продуктами. Инновационные HDR10+ телевизоры, создающиеся в тесном сотрудничестве с Hollywood, камера Panasonic Lumix LX100 II, способная снимать видео и фото в 4K, хлебопечки, которые могут делать «ту самую» хрустящую корочку, электробритвы, которые в зависимости от степени небритости умеют регулировать мощность, наушники с активным шумоподавлением и многое, многое другое.
Но, самое главное - оригинальная технология умный дом от Panasonic. Помимо собственного smart-динамика GA10 на основе Google Assistant, компания показала дом будущего, в котором с помощью голосовых команд можно управлять практически всеми элементами быта.
А кухню с искусственным интеллектом поможет вам не только определиться с выбором ужина, но и научит как правильно его приготовить, автоматически доставит блюда в нужное место и даже помоет за вами посуду.
Компания, специализирующаяся на производстве потребительской электроники и аксессуаров для мобильных устройств Promate также привезла на IFA 2018 довольно внушительный стенд со своими лучшими девайсами.
Несмотря на свою простоту, устройства китайского производителя необходимы для современного человека.
Сейчас Promate выпускает более тысячи мобильных аксессуаров, среди которых звуковые и периферийные устройства, цифровые гаджеты, авто- и велотовары, сумки, рюкзаки и многое другое.
В Берлине, среди прочего, представители компании продемонстрировали новое поколение беспроводных зарядок, с модификациями как для смартфонов, так и для другой мобильной электроники, портативные колонки, павер-банки и даже светодиодные осветительные приборы.
Но, изюминкой презентации Promate стало многофункциональное зарядное устройство Promate SafariMate. Настоящая миниэлектростанция с мощность в 300 Вт и емкостью 124 800 мА•ч может освещать вам путь, воспроизводить музыку и заряжать не то, что телефоны, а настоящие ноутбуки.
Размеры универсальной станции вряд ли позволят назвать ее “портативной”, но это, безусловно, одно из немногих настолько смелых решений на рынке.
Как и Panasonic, производитель компьютерной памяти Goodram в этом году также отмечает круглую дату: главному суббренду польской компании Wilk Elektronik SA в 2018-м исполнилось 15 лет.
“С тех пор как первый модуль RAM вышел из нашей производственной линии в Лазиска-Гурне, мы продали десятки миллионов продуктов марки Goodram по всему миру. Сегодня бренд присутствует в 54 странах, и 70% нашей продукции выделено для международных клиентов”, - говорит Вислав Вилк, генеральный директор компании.
В честь своего Дня рождения, на выставке IFA 2018 компания решила запустить специальные модели самых популярных продуктов Goodram - жестких дисков CX и модуль DDR4 UDIMM. Оба продукта оформлены в многоцветные корпуса с эффектом хамелеона.
Твердотельный накопитель CX400 доступен с вариантами на 128, 256, 512 Гб и 1 Тб памяти, может считывать 550 Мб/с и записывать 490 Мб/с информации и имеет три года гарантии на бесплатную техническую поддержку.
Новое поколение жестких дисков стало возможно благодаря технологии 3D NAND flash, которая также была реализована в microSD и SD картах памяти.
Небольшие накопители для мобильных устройств Goodram теперь варьируются в диапазоне от 16 до 256 Гб, могут передавать до 100 Мб/с информации и имеют пожизненную гарантию от производителя.
По словам руководителя Goodram, только в 2007-м году они проехали около 15 тыс. км для презентации своих технологий на различных производственных выставках. Благодаря этому, сегодня картами памяти Goodram пользуются в Европе, Украине, России, странах Ближнего Востока и Северной Африки.
Еще один производитель электронных устройств для хранения данных привез в Германию свои новейшие модели.
Компания делает акцент на сохранности и безопасности информации пользователей, поскольку, в последнее время, это является одним из ключевых параметров для потребителей.
«Безопасность данных и регламент GDPR (General Data Protection Regulation) были лозунгами 2018 года, и Verbatim, как одна из ведущих мировых компаний в сфере хранения данных, сфокусирует свое внимание на продуктах, обеспечивающих надежную защиту данных. Попадание личных или корпоративных конфиденциальных данных в чужие руки может иметь чрезвычайно серьезные последствия, поэтому для тех, кто обрабатывает конфиденциальные данные, не используя при этом устройства с функцией шифрования, не должно быть никаких оправданий”, - объясняет президент Verbatim GmbH Хидетака Ябе.
На выставке в Берлине лидер мирового рынка впервые показал новый модельных ряд USB-накопителей, внешних жестких дисков и твердотельных накопителей с функцией шифрования данных.
Флагманскими моделями компании стали жесткие диски Thunderbolt 3 SSD и Store ‘n’ Go USB 3.0.
По заявлениям компании, Thunderbolt 3 SSD является самым быстрым твердым накопителем в своем роде и может обеспечить скорость передачи данных до 2800 МБ/с.
Модель Store ‘n’ Go USB 3.0 комплектуется с устройством для считывания SD-карт и накопителем Premium Verbatim SDHC на 16 Гб. Устройство оснащено программным обеспечением (ПО) Nero Backup, которое поможет сделать резервную копию с жесткого диска ноутбука или настольного компьютера.
Переносные жесткие диски Store ‘n’ Go USB 3.0 не требуют внешнего источника питания, совместимы с любыми портами USB 2.0 и оснащены функцией экономии энергии. Версия диска с объемом памяти 2 Тб будет выпущена позже в этом году.
Помимо внешних накопителей, Verbatim также показали разветвитель для порта USB-C с разъемом HDMI 4K, который обеспечивает заряд питания до 14,5 Вт/2 A и скорость передачи данных до 5 Гб/с.
Photo: Unsplash, Panasonic, Promate, Goodram, Verbatim