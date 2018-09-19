Сила инноваций

В Берлине прошла одна из самых масштабных мировых выставок потребительской техники IFA. Мировые бренды показали лучшие примеры своей продукции

С конца прошлого века технологическим Эверестом человечества считается Кремниевая долина - район Сан-Франциско, в котором расположены самые известные производители высоких технологий.

Именно там создают, а зачастую и презентуют, лучшие смартфоны, компьютерные составляющие, новейшие программные обеспечения и футуристичную роботизированную электронику.

Тем не менее, в Европе традиция собирать примеры инновационной техники существует уже почти 100 лет, в рамках Берлинской выставки. В 1971-м выставка стала международной, и с тех пор IFA является одним из главных торговых шоу мира, на котором презентуют знаковые продукты бытовых технологий уходящего года.

IFA 2018 проходила с 31 августа по 5 сентября. За это время около 245 тыс. посетителей увидели почти 2 тыс. экспонентов, а специалисты из различных компаний и трейдеры совершили сделки на €4,7 млрд.

От мала до велика, десятки брендов показывали публике свои последние телефоны, телевизоры, компьютеры, цифровые дополнения, умные дома, - в свет вышел даже настоящий экзоскелет!

НВ представляет некоторые из компаний, которые посетили IFA 2018.