Разговор начистоту

Ни одной нормальной женщине, которая хочет спать хотя бы шесть часов в сутки, не удастся совмещать это все вместе и сразу. Поэтому нужно прибегать к маленьким хитростям.
Самая главная хитрость: отпустить ситуацию и принять, что успевать все сразу, одновременно быть идеальной мамой, прекрасной домохозяйкой и еще красивой, подтянутой, спортивной девушкой, не получится. Но можно расставить приоритеты, которые время от времени будут меняться.
Более того, именно желание успеть все и сразу создает у женщин иллюзию, что они плохие мамы, что у соседки пирожки вкуснее и у нее чище дома, чем у тебя. Надо просто принять тот факт, что в современном мире делать все одновременно сложно. И попытки успеть все заканчиваются огромным чувством вины и депрессиями. Нужно всегда находить выход: иногда можно не помыть пол, а провести время с ребенком, или заказать доставку еды и сходить в кино с мужем вместо того, чтобы полвечера простоять у плиты.
Идеально, если женщине удается зарабатывать на то, чтобы какие-то самые ненавистные заботы отдавать на аутсорс. Например, методом проб и ошибок я поняла, что очень не люблю мыть сантехнику и гладить, но с удовольствием заработаю деньги, чтобы пригласить клининговую компанию, которая сделает это за меня. Поэтому я сторонник того, чтобы облегчать быт именно гаджетами, сервисами, доставками и услугами, а не пытаться все сделать самостоятельно.
Я очень люблю чистоту, но не настолько педантична, чтобы мыть полы каждый день. Однажды я просто поняла, что в попытке стать идеальной мамой, идеальной женой и идеальной хозяйкой можно потерять себя. Поэтому нужно убирать стереотипы и начать в первую очередь жить в кайф для себя.
Чтобы ваш дом был уютным, чистым, светлым, а вашему ребенку и мужу хотелось туда возвращаться, подумайте – так ли важно, чтобы там каждый день был вымыт пол или чтобы вы ежедневно пекли трехэтажные торты? Возможно, достаточно того, что вечером вы будете спокойно проводить время вместе с семьей, в то время как стиральная машина постирает, а посудомоечная – вымоет посуду.
В попытке стать идеальной мамой можно потерять себя
Стереотипность нашего общества такова, что все хотят, чтобы женщина соответствовала их ожиданиям. Мама и папа ждут, чтобы вы о них заботились и каждый день звонили им. Мужья - вкусных ужинов и постоянных красочных отношений. Общество ждет, чтобы ты была идеальной матерью, развивала своего ребенка и, кроме этого, 5 раз в день готовила что-то свежее и вкусное. Такого не бывает. Нужно стараться успевать делать все по максимуму, при этом не загоняя себя в депрессию.
Я люблю готовить и печь. Например, придумать себе какое-то супер-печенье и замесить супер-необычное тесто. Также я большой любитель готовки с применением разных гаджетов. Мультиварка приготовит вкуснейший плов, домашний гриль жарит прекрасные стейки к приходу гостей, а комбайн вымесит за тебя идеальное тесто для пирожков.
В то же время я очень не люблю мыть полы, гладить и стирать вручную, поэтому эти занятия максимально стараюсь переложить на гаджеты и приходящих людей, которые помогают мне это делать. К счастью, кроме возможности передавать какие-то домашние дела на аутсорс, современная бытовая техника позволяет не тратить лишнее время на ненужные вещи. К примеру, мы давным-давно отошли от застирывания пятен или кипячения одежды в отбеливателе. Сегодня с этим всем справляется хорошая стиральная машина и хорошее средство для стирки, желательно органическое.
После того, как в семье рождается ребенок, в доме в первую очередь появляется стиральная машина. Это просто необходимость! Лучше сразу инвестировать в хорошую, современную стиральную машинку, чем купить какую-нибудь очень модную коляску, которая через год вам будет не нужна. В то время как стиральная машина будет ответственно работать на благо вашей семьи в течение многих лет.
Стиральная машинка - не просто рабочая лошадка в доме, а мультизадачная помощница
Я за то, чтобы стиральная машинка была вашим настоящим помощником: она должна справиться со стиркой как постельного белья, так и тончайшей шелковой одежды. Она должна уметь обрабатывать паром мягкие игрушки, которыми будет играть ваш ребенок и таскать их по полу. Она должна постирать шерстяную или кашемировую вещь так, чтобы та не стала меньше на три размера. То есть, стиральная машинка – это действительно та вещь, которая сэкономит вам время, деньги и обязательно сделает так, чтобы ваш быт был чище, а ребенок меньше болел.
Тем более пришло то время, когда стиральная машинка - не просто рабочая лошадка в доме, а незаменимая помощница. Такой мне показалась новинка от LG - Twin Wash - лаконичная по дизайну, но с умным функционалом. В ней есть множество полезных функций, начиная с улучшенной сушки, заканчивая управлением через Wi-FI на любом расстоянии. Но лично для меня ее самое главное преимущество - это возможность стирать «взрослое» и «детское» отдельно.
Например, в моем доме стирка - это ежедневный процесс: раз в неделю поменять постельное белье, полотенца из ванной и кухни - раз в три дня, плюс одежда, а тут еще сын пришел с прогулки – весь его наряд прямиком в стирку. Плюс ко всему - игрушки плюшевые раз в две недели неплохо бы «освежить». Поэтому наличие у Twin Wash двух барабанов, которые работают независимо друг от друга, это очень круто! Один рассчитан до 12 кг белья, второй – на 2 кг. Пока «сверху» ты обрабатываешь паром игрушки, снизу стирается детская одежда.
Разделять детскую и взрослую стирки - очень важно. По статистике у 80% наших детей атопический дерматит, одна из причин которого неправильно постиранная и плохо выполосканная одежда. Да, и давайте начистоту, если мы, взрослые, можем спокойно пережить на теле синтетику и химический ополаскиватель, то для детей - это аллергия и расчесанные ссадины на теле. Призываю не экономить на знаниях и улучшать свой быт, ведь даже машинка в этом готова помочь. Тем более у Twin Wash есть функция стирки паром True Steam, которая полностью растворяет излишки моющих средств, обезвреживает бактерии и удаляет бытовые источники аллергии на 99,9%. Всего 20 минут – и пар разгладит складки на тканях и уберет неприятный запах. А программа «Смягчение паром» вернет первоначальный вид банным халатам и полотенцам.
Очевидный плюс Twin Wash - стирать вещи можно даже ночью, когда спят ваши дети, ведь эта машинка работает практически бесшумно. Согласитесь, это очень здорово!
Так что «космические технологии» - это определенно о ней! Никогда не могла подумать, что можно управлять стиральной машинкой, сидя на диване и дозагружая дополнительные программы.
Сейчас в моей жизни такой период, когда кроме того, что нужно работать, заниматься ребенком, следить за собой, еще процентов 30 времени приходится отдавать ремонту. Наверное, в советское время было проще, потому что не было такого огромного ассортимента сантехники, покрытий для пола, красок, обоев и прочего изобилия. С одной стороны, это круто, с другой – это огромная трата времени.
Поэтому в том, что касается ремонта, я поняла одну мудрость: к нему, как и к появлению ребенка, ты не бываешь полностью и стопроцентно готов. Второй нюанс – нужно делать все постепенно, сделать основное - отремонтировать пол, сделать кухню, ванную и купить кровати в спальню, - а потом постепенно заканчивать ремонт. Потому что все равно какие-то моменты ты понимаешь, живя в новом доме: где-то прибить еще одну полочку, где-то поставить дополнительный крючок. Не стоит относиться к ремонту, как к проекту, который ты начал 1 декабря и закончил 5 марта. К сожалению, так не бывает.
Очень важно в процессе ремонта не поссориться с мужем и ребенком
Перед началом ремонта нужно понимать, кто будет жить в этой квартире. Заранее подумать, где и какая техника будет стоять, чтобы всем было комфортно. Очень часто ремонт совпадает с появлением детей в семье, а значит, в вашей квартире должно быть место для хорошей стиральной машины, плиты, духовки – тех вещей, которыми вы будете пользоваться постоянно. Ну и конечно, нужно подумать о том, где вы будете хранить все те вещи, которые появятся с рождением ребенка. В моем случае, с учетом того, что у нас до сих пор есть коляска, самокаты и прочие штуки, места для хранения – такая же важная вещь, как хороший холодильник или стиральная машина.
Еще очень важно в процессе ремонта не поссориться с мужем и ребенком, потому что у вас обязательно будут разные взгляды на то, какого цвета должна быть скатерть и какую технику в дом нужно купить. Готовьтесь к постоянным переговорам и необходимости идти на уступки.
Что касается моего нового дома, для себя я уже определила, что он будет светлый, функциональный и современный. В этой квартире у меня будут стоять счетчики и на отопление, и на воду, и на электричество. В нем обязательно будет установлена очистительная система для воды. Я мечтаю о том, что перестану покупать кулеры с водой и буду пользоваться обычной очищенной водой. Мечтаю, что буду принимать душ, и моя кожа после этого не будет становиться сухой.
Также из-за того, что качество нашей водопроводной воды оставляет желать лучшего, при выборе техники, которая взаимодействует с водой – к примеру, стиральной машины – очень важно уточнять, есть ли в ней система очистки от накипи. Иначе вам придется систематически вызывать мастера, чистить ее и тратить на это дополнительные деньги.
Если говорить об интерьере, то я всегда отталкиваюсь от светлых, однотонных стен без обоев. От паркета - потому что люблю живое дерево и считаю его более долговечным. Мне очень хочется, чтобы интерьер моей квартиры развивался вместе со мной, поэтому я оставляю себе пространство для фантазии.
Что касается стиля, мне очень импонирует скандинавский, поэтому буду двигаться в этом направлении: светлая мебель, стены и какие-то яркие детали в декоре. Я визуализирую свой новый дом, как чистое, светлое, уютное пространство, где мне будет комфортно жить и качественно проводить время с семьей.
Мой безоговорочный must-have – стиральная и посудомоечная машины. Также обязательны холодильник, духовка, плита. Причем я не люблю индукционные плиты, а предпочитаю газовые – такая я старообрядная женщина J. Вместе со мной в новый дом переедут все мои блендеры, миксеры, комбайны, ручной прижимной гриль – все те вещи, которыми я пользуюсь еженедельно. Я любитель техники даже в мелочах, поэтому электрические щетки для умывания или для зубов – это тоже те гаджеты, которые ездят со мной по всему миру и переедут на новую квартиру.
Я не большой поклонник телевизоров, но один большой телевизор с доступом к Интернету мне хотелось бы иметь. Уже представляю себе вечера, когда буду смотреть фильмы с качественным звуком, яркой и четкой картинкой, а в это время посудомойка займется тарелками, оставшимися после ужина, а стиральная машина бесшумно будет стирать наши вещи.