Разговор начистоту

После того, как в семье рождается ребенок, в доме в первую очередь появляется стиральная машина. Это просто необходимость! Лучше сразу инвестировать в хорошую, современную стиральную машинку, чем купить какую-нибудь очень модную коляску, которая через год вам будет не нужна. В то время как стиральная машина будет ответственно работать на благо вашей семьи в течение многих лет.

Стиральная машинка - не просто рабочая лошадка в доме, а мультизадачная помощница

Я за то, чтобы стиральная машинка была вашим настоящим помощником: она должна справиться со стиркой как постельного белья, так и тончайшей шелковой одежды. Она должна уметь обрабатывать паром мягкие игрушки, которыми будет играть ваш ребенок и таскать их по полу. Она должна постирать шерстяную или кашемировую вещь так, чтобы та не стала меньше на три размера. То есть, стиральная машинка – это действительно та вещь, которая сэкономит вам время, деньги и обязательно сделает так, чтобы ваш быт был чище, а ребенок меньше болел.

Тем более пришло то время, когда стиральная машинка - не просто рабочая лошадка в доме, а незаменимая помощница. Такой мне показалась новинка от LG - Twin Wash - лаконичная по дизайну, но с умным функционалом. В ней есть множество полезных функций, начиная с улучшенной сушки, заканчивая управлением через Wi-FI на любом расстоянии. Но лично для меня ее самое главное преимущество - это возможность стирать «взрослое» и «детское» отдельно.

Например, в моем доме стирка - это ежедневный процесс: раз в неделю поменять постельное белье, полотенца из ванной и кухни - раз в три дня, плюс одежда, а тут еще сын пришел с прогулки – весь его наряд прямиком в стирку. Плюс ко всему - игрушки плюшевые раз в две недели неплохо бы «освежить». Поэтому наличие у Twin Wash двух барабанов, которые работают независимо друг от друга, это очень круто! Один рассчитан до 12 кг белья, второй – на 2 кг. Пока «сверху» ты обрабатываешь паром игрушки, снизу стирается детская одежда.

Разделять детскую и взрослую стирки - очень важно. По статистике у 80% наших детей атопический дерматит, одна из причин которого неправильно постиранная и плохо выполосканная одежда. Да, и давайте начистоту, если мы, взрослые, можем спокойно пережить на теле синтетику и химический ополаскиватель, то для детей - это аллергия и расчесанные ссадины на теле. Призываю не экономить на знаниях и улучшать свой быт, ведь даже машинка в этом готова помочь. Тем более у Twin Wash есть функция стирки паром True Steam, которая полностью растворяет излишки моющих средств, обезвреживает бактерии и удаляет бытовые источники аллергии на 99,9%. Всего 20 минут – и пар разгладит складки на тканях и уберет неприятный запах. А программа «Смягчение паром» вернет первоначальный вид банным халатам и полотенцам.

Очевидный плюс Twin Wash - стирать вещи можно даже ночью, когда спят ваши дети, ведь эта машинка работает практически бесшумно. Согласитесь, это очень здорово!

Так что «космические технологии» - это определенно о ней! Никогда не могла подумать, что можно управлять стиральной машинкой, сидя на диване и дозагружая дополнительные программы.