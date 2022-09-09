24 февраля 2022 года не только разделило жизнь украинцев на до и после. Тот день также помог каждому из нас открыть в себе что-то новое, то, что никто из нас у себя не подозревал.

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Зависимость независимых украинцев — это истории пяти обычных людей, которые рассказали, как изменила их поступки, мысли и действия полномасштабная война, которая продолжается уже более полугода. Все герои материала — сотрудники гемблинговой компании COSMOLOT. Каждый поделился, как переживает эту войну и что стало движущей силой для них в первые дни, и к каким неожиданным открытиям в себе самих это привело, показав важную для каждого зависимость и независимость в мыслях и действиях одновременно.

Их истории типичны для сотен тысяч украинцев, но в то же время каждая из них бесценна выводами, которые они сделали. И каждая из них радует и вдохновляет. Так, сотрудник департамента коммуникаций Дмитрий в первые недели войны вступил в ряды Вооруженных Сил Украины, ведь надо защищать Украину, разработчик Александр и продакт-менеджер Анна объединили усилия и занимаются организацией и оказанием помощи всем нуждающимся, сотрудница продуктовой команды Полина с первых дней работала волонтером в госпитале, помогая раненым, а дизайнер Алина спасла свою семью во время наступления на Киев и открыла, что лучшее место на земле, где хочется жить, работать, любить и творить, — это родная страна.

Фото: Помощь от компании Cosmolot

И как отметила в разговоре героиня этого материала Полина, несмотря на то, что крайне затруднительно искать положительные стороны в войне, потому что Украина платит слишком высокую цену, она изменит украинцев к лучшему: «Мы все выйдем из этого лучшими людьми. Мы все продвигаемся дальше, наше общество стало единым».

Зависимость защищать: «Мобилизировался в первой волне»

Дмитрий, сотрудник команды коммуникаций

Дмитрий, сотрудник команды коммуникаций, военный ВСУ

Как и жизнь всех без исключения украинцев, жизнь Дмитрия, сотрудника команды коммуникаций компании COSMOLOT, разделилась на до и после 24 февраля. Сейчас он военный Вооруженных сил Украины, а до этого обычный парень, влюбленный в электронную музыку, делавший уже успешные шаги в сфере диджеинга, развивал несколько клубных проектов и организовывал танцевальные вечеринки. В 2022 году Дмитрий собирался жениться, но полномасштабная агрессия РФ изменила их планы — Дмитрий мобилизовался в ряды ВСУ.

«Интересно, что если бы не война, в тот день, когда я оказался в армии, я должен был находиться на вечеринке и получать награды за год успешной работы в COSMOLOT. Мы еще посмеялись с коллегой, представив, как мы отпраздновали бы этот вечер. Мы ведь устроились на работу вместе. Но не так случилось, как мечталось», — признался Дмитрий, улыбаясь.

Фото: Дмитрий, сотрудник команды коммуникаций, сейчас он военный Вооруженных сил Украины

В первые три недели войны Дмитрий, как и большинство работников компании, адаптировал ее работу в условиях военного времени. В его задачи входило перестроить работу социальных сетей.

«Надо было полностью пересмотреть подход к контенту и быстро адаптировать коммуникацию в военное время. А затем я был призван», — рассказал он.

Дмитрий сменил комфортный офис на жизнь в полевых условиях. И это был осознанный шаг, ведь родная страна сейчас нуждается в защите.

«Вопрос пойти или не пойти в армию передо мной не стоял. Единственный вопрос встал, когда мобилизовался в первой волне. Я решил, что так у меня будет больше времени адаптироваться к любым экстремальным условиям, которые могут ожидать меня на войне. Мои родные отнеслись к моему решению с пониманием. А еще мне очень приятно, что мои коллеги находятся со мной постоянно на связи, и всегда готовы оказать помощь».

Даже находясь в Вооруженных силах Украины, Дмитрий продолжает следить за жизнью и успехами компании. С особым удовольствием он отмечает ее работу на волонтерском фронте. И говорит, что таким образом он чувствует их поддержку на службе.

«Мне нравится, как сейчас наша компания развивается в волонтерском направлении. COSMOLOT получила благодарность от Министерства обороны Украины и золотое памятное отличие 74-го разведывательного батальона. Также развиваются классные совместные проекты с фондом „Повернись живим“. Это для меня тоже часть моральной поддержки».

Зависимость помогать: «Это маленький вклад в большую победу»

Александр, инженер данных, и Анна, продакт-менеджер

Александр, инженер данных

История Александра и Анны — это тот случай, когда коллеги стали одной командой не только в рамках компании, но и в своем желании принять активное участие в приближении победы. Горизонтальные связи украинцев, которые, несомненно, удивили весь мир, проявились также в коллективе COSMOLOT, превратившийся в маленький волонтерский центр. Причем коллеги свою деятельность вообще не называют волонтерством. Для них это просто помощь.

Анна, продакт-менеджер

«Меня разбудил отец, когда началась война. Где-то на третий день я уже смог собрать вместе мысли и решил: „Как-то надо помогать“. Первой моей попыткой помочь стала поездка от матери, куда я поехал в первый день войны в свой дом, где люди прятались в паркинге, нуждались в жизненно необходимых лекарствах. В поисках подсказки я написал в рабочий чат и отозвалась Анна. Она помогла достать часть необходимых препаратов. И дальше мы с ней много раз объединяли усилия, приобщая коллег, друзей, знакомых и незнакомых людей», — рассказал Александр, отметив, что до войны у него, в отличие от Анны, подобного опыта не было, и он приобщился к этому делу после начала полномасштабного вторжения.

«Да, до войны я больше помогала пенсионерам и животным. Я не могу сказать, что то, чем мы сейчас занимаемся — это волонтерство. Волонтерство — это полноценная работа, которая занимает 90% твоего времени. Мы же продолжаем работать, а то о чем мы сейчас говорим — это действительно помощь, которую мы оказываем в свободное от работы время.

Мы с Сашей были коллегами и общались только на работе. Но во время войны он стал моим опорным плечом. Все началось с поиска лекарства. Затем нам начали поступать запросы о технике, в частности, по тепловизорам. На самом деле спектр запросов очень разнообразен. Это одежда, аптечки, тактическое снаряжение, рюкзаки, берцы, броники, плитоноски, еда, средства гигиены. А однажды нам удалось передать разведчикам три авика беспилотные авиационные комплексы). Приобрести их нам помог COSMOLOT", — рассказала Анна.

Коллеги рассказывают, что чаще всего запросы о помощи поступают от знакомых. К примеру, недавно они помогли экипировать товарища Александра, который лечился от ранения в госпитале.

«Занимаясь такой помощью, ты чувствуешь, что хоть ты и не можешь держать в руках оружие, но можешь создать надежный тыл, — сказал Александр. — Как правило, спонсорами по делам помощи выступают друзья. — Иногда деньги это не проблема. Проблема — получить то, что нужно».

Оба, и Анна, и Александр, отмечают, что спустя полгода желание помогать их сплотило и приобщило.

«После войны просто изменится вектор победы. Если сейчас мы помогаем нашим бойцам одержать эту победу, то будем дальше помогать им жить дальше», — соглашаются они.

Зависимость волонтеров: «Иногда люди хотят волонтерить, но не знают, как это сделать»

Полина, сотрудница продуктовой команды

Полина, сотрудница продуктовой команды

До войны у Полины уже был опыт волонтерской работы — она проводила мастер-классы для тяжело больных детей. И когда началось полномасштабное вторжение, ее позвали помогать в больницу — там не хватало рабочих рук, ведь много персонала, в том числе врачей, медсестер и даже санитаров уехали, а в больницу постоянно прибывали раненые мирные люди и военные.

«Особенно помощь требовалась в ночную смену. Недолго думая, я согласилась. Тогда мы все были в состоянии аффекта, и я ничего не анализировала. Сначала думала, что буду работать там всего несколько дней, однако оказалось, что дольше. Я вошла в этот режим и мне уже стало важно помогать».

Девушка призналась, что было очень сложно. Через несколько недель после начала вторжения компания COSMOLOT уже возобновила свою работу, и Полине пришлось совмещать работу с волонтерством в больнице. Днем она пыталась качественно выполнять свою работу, а вечером шла в больницу на ночное дежурство.

«Это для меня был персональный челлендж. Однако я не уходила оттуда сознательно, когда мне было особенно тяжело. Я понимала, что я должна это сделать. Мне хотелось каких-нибудь вызовов. Мне нужно было себе доказать, какой я человек, и показать пример другим людям».

Благодаря Полине ощутили « вкус» волонтерского движения еще трое ее знакомых.

«Многие люди очень хотят волонтерить, но не знают, как это сделать и где искать. Легче, когда у тебя есть пример. То, что несколько моих знакомых вдохновились моими действиями и приобщились — для меня это было, пожалуй, самым большим подтверждением того, что я все сделала не зря».

Несмотря на то что после нескольких месяцев волонтерства в больницах Киева в сложный период, когда российская армия пыталась захватить город, Полина почувствовала определенное ухудшение здоровья (бессонные ночи, переживания от угрозы обстрелов, созерцание страшных ранений так просто не проходит), девушка признается, что чувствует себя счастливой сейчас.

«Я получила ощущение того, что ты сделала что-то более важное. Если говорить о важнейших отношениях в жизни, то это отношения с миром, а не с людьми или с чем-то другим. И я понимаю, что я для этого мира сделала что-нибудь лучшее. Особенно приятно видеть людей, которым удалось помочь: спасти жизнь или сохранить какие-либо возможности: зрение, руку, палец. Человек улыбается, и понимаешь, что все будет хорошо. С этим ощущением ничто несравнимо», — рассказывает Полина с улыбкой.

А что касается волонтерства, то после победы она не бросит это дело. Полина призналась, что у нее уже есть план, и она продолжит работу и помогать онкобольным детям.

Зависимость быть дома: «Я наслаждалась запахами родного Киева»

Алина, дизайнер

Алина, дизайнер

Алина и ее большая семья — жители киевской окраины, граничащей с Ирпенем и Бучей, пригородами Киева, ставших одними из символов ужасных преступлений против человечности, совершенных российскими оккупантами в Украине. Спустя неделю после начала полномасштабного вторжения девушка поняла, что им лучше покинуть дом, потому что ситуация с каждым часом становилась все более угрожающей.

«На семейном совете было решено уехать из Киева. В то время уехать было крайне сложно — на вокзале царил хаос, огромные скопления людей с чемоданами, детьми, стариками, животными. Нам чудом удалось сесть в поезд, следовавший во Львов. Мы ехали около 12−14 часов. Это напоминало утреннюю поездку в общественном транспорте на работу — стоя на одной ноге, словно сельди в жестяной банке. Те, кому удалось устроиться на своих чемоданах, были самыми большими счастливцами. Но, тем не менее, мы добрались до Львова», — рассказала Алина.

Ее семья, как и многие, кто покидал небезопасную столицу, ехали в никуда. Во Львове на ночлег их приютили незнакомые люди. Затем семья переехала в Черновцы, где также некоторое время прожили у незнакомых людей, которые хотели помочь. К сожалению, в городе не удалось арендовать квартиру, поэтому семье пришлось принимать сложное решение — уехать за границу. Как призналась девушка, оно было вдвое сложнее, ведь дома в Киеве осталась мама, которая должна была ухаживать за бабушкой, недавно перенесшей операцию.

«Мы решили уехать в Болгарию. По объявлению мне удалось снять квартиру на три месяца. Владелица квартиры очень беспокоилась о наших проблемах. Она помогала нам всем, чем могла: вещами, одеждой, едой, социальные вопросы решала. Когда она нас встречала, она даже купила для нас еду, чтобы мы чувствовали себя комфортно».

Алина рассказала, что эта поездка научила ее нескольких вещей, в частности ценить то, что имеешь — свою страну, свой дом, своих близких, родных и друзей.

«Когда я возвращалась домой в Киев, у меня было такое же чувство, когда выходишь на вокзале в Одессе и с наслаждением дышишь морским воздухом. Так же я наслаждалась запахами родного Киева. Я просто радовалась, что нахожусь в своей стране, где я знаю все: как общаться и как поступать. Я была дома! Я видела знакомые лица, люди улыбались мне, а я улыбалась им в ответ. Хотя чувствовалось, что что-то изменилось. Люди изменились. Чувствовалось, что все до боли хотят жить привычной жизнью, но уже не могут. Первые дни я пыталась адаптироваться к новым условиям: ходила в любимые места, встречалась с друзьями и коллегами из COSMOLOT, по которым очень соскучилась. Было такое странное ощущение, что ты только что вернулась из детского лагеря, где провела не меньше месяца», — улыбнулась Алина.

«Мне хочется жить дома, работать, помогать своей стране выстоять, донатить для наших защитников, радоваться, что рядом твои родные и близкие. А уезжать из Украины только благодаря потому, что хочется путешествовать и приобретать новые приятные эмоции и знания».

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