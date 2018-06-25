Праздник в каждый дом. Кто и как его создает

- Какие маркетинговые активности вы сегодня используете и какой фидбэк получаете?

Сергей: Часто люди думают, что достаточно снять ролик, выйти с ним на ТВ, и все – продукт уже активно продается. На самом деле это только верхушка айсберга, малая часть того, что делают маркетологи. Начинается все с потребителя. У нас сложный потребитель, потому что это все люди. Каждого нужно понимать, сегментировать, с каждым должен быть индивидуальный диалог. Одно и то же сообщение не может побудить к покупке или сформировать нужный нам образ у молодежи и людей среднего и старшего возраста.

- Какие каналы коммуникаций у МХП самые активные?

Сергей: Самые популярные каналы для нас – это интернет и ТВ в коллаборации. Они хорошо работают совместно. Кроме коммуникационных медиаканалов однозначно нужны трейд-активности. Это ценовые акции, дегустации, промоушен. Рабочие механики трейд-активностей – это классика. Но именно они приносят конкретный результат и в комплексе мы видим хорошую динамику продаж.

- Насколько востребована реклама? Не жалуются ли потребители на ее изобилие?

Иван: Потребитель не хочет рекламы - она раздражает. Он хочет услышать совет, мнение надежного человека, лидера мнений. И бренд «Наша Ряба Аппетитная», целевая аудитория которого молодые люди, как раз ведет диалог с помощью блогеров в том числе.

Нужно объяснить, что маринованная птица – это вкусно, быстро, удобно, что маринованные продукты имеют разные вкусовые вариации. При этом нам не нужно, чтобы блогер хвалил продукт и упаковку, продавал продукт. Он просто дает свою оценку и ей доверяют. Такие инструменты очень хорошо работают для построения лояльности. Мы с небольшими инвестициями в бренд Аппетитная достигли хороших результатов.

В целях на 2018 и 2019 годы есть планы продвижения Аппетитной. По сути, сейчас формируется категория брендированного маринованного мяса в Украине. В мире такой продукт давно популярен. У нас же есть предрассудки: курица в маринаде некачественная, неясен состав маринада, дома замариновать можно лучше.

- В рекламе Нашей Рябы МХП пропагандируете семейные ценности. Невозможно забыть ролики с отцом-качком и малышами, который отказывается от встречи с друзьями ради своих пацанов. И семейную рекламу «Здається, хтось сказав перше слово». Но так было не всегда – в одной из своих коммуникаций вы акцентировали внимание на заботе о курочках, экстраполируя ее на заботу о потребителе. Скажите, какая из этих кампаний была эффективнее и почему?

Сергей: Наша Ряба за 15 лет была в разных направлениях коммуникаций и по-разному доносила семейные ценности. Ролик об отце с детьми – это о заботе. Он говорит о том, какой он делает выбор, и вокруг этого есть наш продукт.

Иван: Недавно мы анализировали ретроспективу наших роликов. Мы не поменялись. Наша Ряба остается на платформе заботы и семейных ценностей.

- Ваша зимняя кампания также о семейных ценностях, она построена на более глубоких смыслах, контрастах.

Сергей: В основе бренда заложены семейные ценности, потому что это про людей, про всех. И любое структурное подразделение компании - как одна семья. Когда мы анализировали рынок, смотрели, кто и что делает, мы пришли к выводу о том, что сейчас не нужно говорить о чем-то вычурном, пафосном. Нужно говорить о простом. Важно, чтоб наш потребитель узнал в коммуникации себя, а не идеальную картинку.

Иван: И принципиальный вопрос – чтобы это не было прямой рекламой, мы не пытались ничего продавать в нашем ролике. Люди устали от продающих новостей, все хотят праздника. Мы хотели рассказать историю, которая близка многим нашим покупателям. Кстати, некоторые моменты, эпизоды, рождались на ходу, прямо во время съемок ролика на площадке.

- Чья это идея и как ее реализовывали? Откуда брали актеров, продакшен, опять же в ролике фигурируют дети, автор и исполнитель саундтрек…

Иван: Креативную идею для нас разработало агентство Rockets. Мелодию нам предложила литовская музыкальная группа Royce, продакшн был от студии 23/32. Наше основное сообщение: «Праздник – это когда вы собираетесь со своими близкими и семьей вместе.»

Сергей: У нас была сформирована идея, мы хотим быть на платформе семейного праздника. Это эмоциональный посыл, сообщение с долгосрочным эффектом.

- Последняя коммуникация, которую порой даже сложно отличить от перебивки канала, выполнена в виде дидуха. При этом людей в ней нет. А посыл о семейных ценностях остался. Это сделано умышленно?

Иван: Важно было зафиксировать символ семейного праздника из новогодней коммуникации. Дидух – это традиционный символ семейных ценностей. Мы достаточно сказали в новогодней коммуникации и поэтому весной хотели лишь напомнить о том, что «Свято живе у родинному колi»

Сергей: Дидух - тот ключевой символ, который нерекламно связывает и телевидение, и наружную рекламу, видеоактивности на медиафасадах, интернет. И здесь агентство Rockets принесли уникальное решение. Мы видели разное – ленточки, мандаринки. Но нам было нужно другое – чтобы коммуникация правильно донесла главный посыл – важность семьи и заботу о близких.

- А что символизирует дидух? Не сразу можно уловить смысл. В чем задумка?

Иван: Дидух – это мощный символ, древо жизни, связь с поколениями. Это про семейные ценности, про заботу, традиции.

Сергей: Мы взяли фольклорный элемент, приложили к нему слоган «Родинне коло», объединили это в символике, которая сейчас есть на упаковке Нашей Рябы. Это очень хорошо линкуется с украинскими орнаментами из разных регионов.

- Текстовку к ролику кто писал?

Сергей: После многих итераций и предложений, однажды в пустой переговорной комнате, мы написали ее за 10 минут, без пафосных историй.

Иван: Но в тоже время каждое предложение и слово приходилось прорабатывать совместно с агентством, потому что у каждого свое субъективное восприятие.

- В ролике цепляющая такая мелодия. Кто автор?

Сергей: У нас изначально идея выглядела совсем иначе. И мы не ожидали, что будет такое воплощение реализации. Мы взяли группу, которая написала саунд-трек к этому ролику. Это литовская группа, они поют на английском языке песню Coming Home о человеке, который давно не был дома, и вот он возвращается. Поет мужчина хриплым голосом, песня с хорошим смыслом.

Иван: Эта мелодия о брутальном ковбое в принципе. В итоге мы эту мелодию трансформировали в музыку о семейных ценностях, о семейном кругу, и празднике в семейном кругу.

Сергей: было много вариантов, мы думали, может, стоит взять мужской голос, прослушали уйму композиций. Но ты слушаешь, а оно не цепляет, не вяжется. В итоге после очень жесткого кастинга мы выбрали Марту Адамчук, которая очень прочувствовала текст и спела его именно так, как это должно быть.