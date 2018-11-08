Кто ответит за Катю Гандзюк?

10 фактов о жизни и смерти херсонской активистки и чиновницы Екатерины Гандзюк, дело которой может привести власть к полноценному кризису

Кристина Бердинских, Иван Верстюк

Более трех месяцев Екатерина Гандзюк провела между жизнью и смертью, прежде чем последняя забрала ее навсегда.

31 июля в Херсоне возле собственного дома неизвестные облили ее — местную активистку и политика — кислотой. Гандзюк долго лежала в больнице с более чем на треть обожженным телом, перенесла 11 операций, но 4 ноября умерла. Официальная причина — полиорганная недостаточность и химические ожоги.

Смерть активистки, которая критиковала деятельность местных правоохранителей, вызвала серьезный резонанс в обществе. А все потому, что ее гибель стала квинтэссенцией так называемой охоты на активистов — десятков случаев нападения на людей с активной жизненной позицией, произошедших в стране всего лишь за год.

Эта необъявленная война не является единой спланированной акцией, как зачастую не связаны друг с другом ее жертвы и исполнители атак. Но схожи итоги — правоохранители не спешат устанавливать и задерживать преступников, а заказчиков и вовсе не ищут.

Обычно подобные преступления ограничивались хулиганством. Но чем дальше, тем более грозными были последствия атак. А затем начали появляться и настоящие жертвы. Одной из них стала Гандзюк.

В разных городах страны прошли акции протеста возле управлений МВД, на которых митингующие требовали от правоохранителей установить не только исполнителей, но и заказчиков убийства.

Аналогичные призывы озвучили диппредставительства США, Великобритании, Канады, Швеции, Германии и Франции, а также международные организации.

В итоге 6 ноября президент Петр Порошенко отчитался, что дело расследуется. Верховная рада тогда же создала специальную следственную комиссию с целью разобраться в смерти Гандзюк и в других эпизодах охоты на активистов. И в тот же день генпрокурор Юрий Луценко объявил, что готов уйти в отставку.

НВ собрал 10 фактов о жизни и смерти херсонской активистки, дело которой грозит стать причиной первого настоящего кризиса для Порошенко и Ко.