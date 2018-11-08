Кто ответит за Катю Гандзюк?

10 фактов о жизни и смерти херсонской активистки и чиновницы Екатерины Гандзюк, дело которой может привести власть к полноценному кризису
Кристина Бердинских, Иван Верстюк
Более трех месяцев Екатерина Гандзюк провела между жизнью и смертью, прежде чем последняя забрала ее навсегда.
31 июля в Херсоне возле собственного дома неизвестные облили ее — местную активистку и политика — кислотой. Гандзюк долго лежала в больнице с более чем на треть обожженным телом, перенесла 11 операций, но 4 ноября умерла. Официальная причина — полиорганная недостаточность и химические ожоги.
Смерть активистки, которая критиковала деятельность местных правоохранителей, вызвала серьезный резонанс в обществе. А все потому, что ее гибель стала квинтэссенцией так называемой охоты на активистов — десятков случаев нападения на людей с активной жизненной позицией, произошедших в стране всего лишь за год.
Эта необъявленная война не является единой спланированной акцией, как зачастую не связаны друг с другом ее жертвы и исполнители атак. Но схожи итоги — правоохранители не спешат устанавливать и задерживать преступников, а заказчиков и вовсе не ищут.
Обычно подобные преступления ограничивались хулиганством. Но чем дальше, тем более грозными были последствия атак. А затем начали появляться и настоящие жертвы. Одной из них стала Гандзюк.
В разных городах страны прошли акции протеста возле управлений МВД, на которых митингующие требовали от правоохранителей установить не только исполнителей, но и заказчиков убийства.
Аналогичные призывы озвучили диппредставительства США, Великобритании, Канады, Швеции, Германии и Франции, а также международные организации.
В итоге 6 ноября президент Петр Порошенко отчитался, что дело расследуется. Верховная рада тогда же создала специальную следственную комиссию с целью разобраться в смерти Гандзюк и в других эпизодах охоты на активистов. И в тот же день генпрокурор Юрий Луценко объявил, что готов уйти в отставку.
НВ собрал 10 фактов о жизни и смерти херсонской активистки, дело которой грозит стать причиной первого настоящего кризиса для Порошенко и Ко.
1 Екатерина Гандзюк окончила три вуза: Херсонский госуниверситет, Киевский национальный экономический университет и Национальную академию госуправления при президенте Украины. Также она училась на программе Украинской школы политических студий (УШПС).
2 Активистка дважды избиралась в херсонские органы власти, и оба раза — от политсилы Юлии Тимошенко: в 2006‑м она стала депутатом облсовета от БЮТ, а в 2014‑м — депутатом горсовета от партии Батькивщина. Но в 2015‑м Гандзюк исключили из партии. Она была помощницей мэра Херсона Владимира Миколаенко и исполняющей обязанности управделами исполкома Херсонского горсовета.
3 Кроме политики Гандзюк подвизалась и в медийной сфере: она являлась сооснователем Агентства гражданской журналистики Мост и сайта most.ks.ua, который занимается антикоррупционными расследованиями в Херсонской области и освещает тему местной политики.
4 Гандзюк любила футбол и помогла сохранить херсонский футбольный клуб Кристалл, сейчас играющий во второй лиге. Этот некогда частный клуб прекратил свое существование в 2017‑м, но после создания рабочей группы, в которой активное участие принимала Гандзюк, команда стала муниципальной и продолжила выступать. Футболисты Кристалла фотографировались с плакатами в поддержку Гандзюк, когда ту облили кислотой.
5 Гандзюк поддерживала Евромайдан, помогала в Херсоне вынужденным переселенцам, а также содействовала работе волонтерской группы, которая разрабатывала проукраинскую наружную рекламу для районов, граничащих с оккупированным Крымом.
6 В самом начале расследования атаки на Гандзюк полиция задержала невиновного человека — Николая Новикова: 6 августа херсонский суд решил арестовать его до 1 октября. Но многочисленные свидетели указывали на то, что в день нападения на активистку Новиков отдыхал на море в Херсонской области. Лишь после того как журналисты и активисты провели собственное расследование и опросили свидетелей, полиция признала свою ошибку — 22 августа Новикова отпустили из‑под стражи и закрыли против него дело.
7 На сегодня следствие установило причастность к совершению преступления против Гандзюк по меньшей мере пятерых человек: Владимира Васяновича, Никиты Грабчука (вероятно, непосредственный исполнитель), Виктора Горбунова, Вячеслава Вишневского и Сергея Торбина (возможный организатор преступной группы). Все они принимали участие в боевых действиях на Донбассе, у некоторых есть государственные награды.
8 Глава Нацполиции Сергей Князев, выступая 6 ноября перед Верховной радой с отчетом о расследовании преступления, рассказал: по делу допросили пятерых задержанных и 367 свидетелей, провели 9 обысков, более 20 экспертиз и 100 негласных следственных действий.
9 Во время создания парламентской временной следственной комиссии по делу Гандзюк и по нападениям на других активистов произошел скандал. Фракция Народного фронта делегировала в состав комиссии Антона Геращенко, близкого соратника главы МВД Арсена Авакова. В ответ Евгения Закревская, адвокат погибшей активистки, заявила: Геращенко получал и озвучивал информацию от следствия, которую обязаны были сообщать только самой потерпевшей до обнародования кому‑либо. Кроме того, 70 общественных организаций призвали Авакова и генпрокурора Юрия Луценко уйти в отставку за то, что МВД и ГПУ до сих пор не установили заказчика убийства Гандзюк.
10 5 ноября на ФБ-странице Хто замовив Катерину Гандзюк? появилась запись о том, что посредником между исполнителями преступления и заказчиком был Игорь Павловский, помощник Николая Паламарчука, народного депутата от пропрезидентской фракции БПП. Самого Паламарчука в этой записи называют “вечным смотрящим по темам МВД в Херсонской области”. Павловский в тот же день слег в больницу, попутно опровергая свою причастность к преступлению. А Паламарчук хоть и назвал информацию вымыслом, уволил Павловского с должности помощника. Генпрокурор же, выступая в парламенте, назвал информацию с ФБ-страницы “утечкой в СМИ”, которая может помешать расследованию. И по этой причине пообещал уйти в отставку. Но первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко тут же заявила, что правящая коалиция отставку главы ГПУ не поддержит.
Прощание с Екатериной Гандзюк состоялось в Херсоне 7 ноября.
Нападения на общественных активистов в 2018 году достигли небывалых для постмайданной Украины масштабов. НВ собрал самые вопиющие случаи
Ирина Ноздровская,
адвокат
Ноздровская расследовала гибель своей сестры — ту насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский, находившийся за рулем в состоянии наркотического опьянения.
Адвокат пропала 29 декабря 2017 года, а 1 января ее нашли мертвой в мелководной реке под Киевом. Полиция задержала подозреваемого — Юрия Россошанского, отца Дмитрия Россошанского. Дело передали в Ирпенский горсуд Киевской области.
Прокуратура требует пожизненного заключения для Россошанского-старшего.
Сергей Стерненко,
экс-лидер одесской ячейки партии Правый сектор
7 февраля неизвестные напали на Стерненко возле его дома. 1 мая некто выстрелил в него из травматического оружия. А 24 мая пара преступников напала на активиста, ударив Стерненко ножом в руку. Один из нападающих скрылся, но позже был задержан. Второму Стерненко ответил смертельным ударом ножом в живот. Полиция расследует происшествие.
Виталий Устименко,
лидер одесской ячейки организации Автомайдан,
член общественного совета при НАБУ
5 июня в центре Одессы на Устименко напали двое неизвестных и начали бить по голове, после чего повалили на асфальт и нанесли удар ножом.
Пара подозреваемых задержана полицией и находится в СИЗО. Следствие продолжается.
Виталий Шабунин,
глава правления Центра противодействия коррупции
17 июля возле Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) проходила акция протеста. Накануне САП закрыла уголовное дело против сына главы МВД Арсена Авакова по так называемому делу о рюкзаках Авакова — о закупке Нацгвардией амуниции по завышенным ценам.
Во время акции два человека, одним из которых оказался Ростислав Федорко, активист Братства Дмитрия Корчинского и соратник Ильи Кивы, лидера Соцпартии и советника главы МВД, облили Шабунина зеленкой. Осенью стало известно, что нападавшим не выписали даже штрафа. Более того, Федорко пришел на акцию Ночь на Банковой, где люди требовали расследования нападений на активистов, и снимал выступление того, на кого он напал летом, — Шабунина.
Михаил Кузаконь и Григорий Козьма,
лидеры одесской ячейки политической партии Народный рух
2 августа в Одессе грузовик ГАЗ протаранил автомобиль, в котором находились Кузаконь и Козьма. Полиция арестовала троих подозреваемых и пытается установить других причастных лиц. Следствие продолжается.
Олег Михайлик,
одесский активист, руководитель одесской ячейки партии Сила людей,
активный борец с незаконной застройкой города
22 сентября злоумышленники обстреляли Михайлика возле его дома, пуля попала в грудную клетку. Полиция задержала троих граждан Грузии, подозреваемых в совершении преступления. Все трое находятся в СИЗО. Следствие продолжается.
Сергей Мазур,
координатор националистического движения С14
Ночью 10 октября неизвестные бросили гранату в квартиру Мазура в Борисполе. Активиста и его отца в итоге госпитализировали. Мазур связывает нападение с его деятельностью в рамках движения С14.
Полиция задержала четверых подозреваемых и квалифицировала дело как покушение на убийство. Все они находятся в СИЗО. Следствие продолжается.
Дмитрий Гнап,
экс-журналист-расследователь
19 октября в поселке Шишаки Полтавской области перед началом сессии Полтавского облсовета, на которой депутаты рассматривали выдачу спецразрешений на газодобычу в регионе малоизвестным фирмам, двое неизвестных вылили на Гнапа два ведра фекалий. За этим наблюдал Сергей Чередниченко, глава полтавской областной организации Соцпартии Ильи Кивы.
Полиция заявила, что установила личности двух нападавших, им инкриминируют мелкое хулиганство.
Некоторые реплики авторства Екатерины Гандзюк
Часто люди пропагандируют идеи [пророссийского политика Виктора] Медведчука и даже не понимают, какой вред наносят стране. Но если вы присмотритесь, то окажется, что именно программные цели Украинского выбора [политструктуры Медведчука] сейчас и есть повестка дня. Все, кроме тезиса про двуязычие и двойное гражданство, — после нападения России на Украину “вате” приходится тщательнее маскироваться. Медведчук уже тут, рядом. И активно внедряет свои идеи не через сепаратистов и ватников, хоть это тоже никуда не делось, но и через вполне проукраинских граждан
— статья на сайте site.ua, 2016 год
Время в Херсоне строить СИЗО для предателей — имеет все шансы стать градообразующим предприятием
— запись в Фейсбуке, 17 мая 2018 года
В Херсоне злоумышленники напали на моего лучшего друга Сергея Никитенко. Также я знакома с другими жертвами нападений. У меня есть обоснованное подозрение, что конечный заказчик этих нападений один и тот же — русня. Все эти случаи не расследуются полицией. Но больше всего бесит, что мусора смеются. Открыто смеются и в своих кругах жалуются, что активистам мало надавали
— запись в Фейсбуке, 15 июля 2018 года
Не было и дня, чтобы мне кто‑то не угрожал. Такие конфликты — это очень “нехерсонская тема”. У нас не принято так делать. Так не решаются конфликты ни с политическими конкурентами, ни с кем другим. То есть это что‑то абсолютно новое
— интервью Громадському ТБ, 25 сентября 2018 года
Да, я знаю, что выгляжу сейчас плохо, и я точно знаю, что выгляжу сейчас намного лучше, чем выглядят в Украине справедливость и правосудие. Потому что их сегодня не лечит никто. Я даже не про то, что до сих пор не знаю фамилии заказчика нападения. Я про то, что Гандзюк — это не просто фамилия. Эта фамилия — одна из 40 остальных в ряде нападений, совершенных за последний год
— из видеообращения Екатерины Гандзюк, 26 сентября 2018 года
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