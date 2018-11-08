Кредит есть, денег нет?

Нет денег на погашение кредита? Отставить панику, курс на здравый смысл! Личные финансовые проблемы — ситуация неприятная, но не безысходная. Более того, это еще и шанс навести порядок в делах и в жизни
Президент США Джон Ф. Кеннеди однажды сказал: «В китайском языке слово «кризис» состоит из двух иероглифов, один означает «опасность», а другой — «возможность». И пусть лингвисты с этим не соглашаются, игнорировать такую мудрость не стоит. Тем более, что слово «кредит» — от латинского «верить». А значит, самое время поверить в себя и свои возможности: безвыходных ситуаций не бывает.
Вместе с «Кредобанком» мы предлагаем рассмотреть семь разных сценариев-лайфхаков того, как разобраться с непогашенными кредитами.
Как мы сказали, кредитное бремя — отличный шанс навести порядок в жизни. И нет, это не звучит издевательски, хотя недостаток денег — едва ли радостное событие в жизни. Чтобы высвободить небольшую часть финансового потока, стоит пересмотреть свои ежедневные привычки и режим питания, а заодно и навести дома порядок.
Начнем с того, что чайный пакетик можно заваривать дважды. Или даже трижды. Режим экономии способен на многое, правда?
Мы, конечно же, шутим. Бросаться в крайности и резко отказывать себе во всем будет как минимум не полезно. Но устроить себе несколько недель здорового питания, о котором вы так мечтали, не помешает. Тем более, что есть такой шанс. Возможно, овсянка по утрам не кажется блюдом мечты — но часто ли вы полностью ощущали вкус пищи, едва отойдя от будильника? Параллельно с овсянкой можно заварить себе и термос кофе/чая с собой — и не тратить несколько десятков гривен на уличный.
Пока ваше финансовое здоровье будет приходить в порядок, уровень житейской мудрости прокачается
Оцените возможность пройти несколько остановок пешком. За небольшую прогулку ваш организм скажет вам «спасибо», а также еще несколько гривен останутся в кошельке. Заодно появится время, например, продумать себе меню на неделю, послушать подкаст (например, о 365 книгах, которые нужно прочесть) или аудиокнигу. Небольшие прогулки поддержат вас в форме и отчасти заменят абонемент в спортзал.
Короче говоря, сядьте, выдохните и спокойно оцените свои регулярные траты. Непременно увидите те, которые можно безболезненно урезать, хотя бы на время. Пока ваше финансовое здоровье будет приходить в порядок, уровень житейской мудрости прокачается — и вы по-новому станете смотреть на свои будни.
Если бы Лао-Цзы был клиентом банка в Украине, то вместо знаменитого «Дорога в тысячу ли начинается с первого шага» он сказал бы «Дорога в тысячу долларов начинается с одной гривни». Ну, или как-то так. В любом случае, представьте, что вы качаете персонаж в компьютерной игре. Чтобы сразиться с финальным боссом, нужно сначала разобраться с противниками поменьше.
Тот же принцип можно применить и к кредитам, особенно когда их у вас несколько. Например, по кредитной карте, на ноутбук и на автомобиль. Сначала расправьтесь с самым маленьким — пускайте на его погашение каждую свободную гривню. Да-да, и ту, которую хотели потратить на большой ванилачино с двойным топингом и перепичку! Кошелек и печень скажут вам спасибо, а кредит погасится быстрее. Капля, как-никак, камень точит — вы и сами удивитесь.
Когда закроете самый маленький кредит, переходите к «боссу» среднего уровня. Теперь вы будете вносить по нему не только стандартную сумму, но еще и ту, что освободилась после предыдущего «босса». Правило «одной гривни» остается в силе.
Закрывание кредитов возвращает веру в себя и ощущение контроля над ситуацией
В конце концов, останется последний уровень — самый большой кредит, который терпеливо ждал, когда же вы с ним расправитесь. Ему достанется не только «его» часть, но и еще две, освобожденные после погашения предыдущих кредитов. Так что к финальному «боссу» вы придете во всеоружии — и спокойно его сразите, потому что резерв средств будет достаточным для этого.
Да, в этом случае вы заплатите чуть больше в виде процентов, но сможете уменьшить уровень стресса от количества займов. Закрывание кредитов возвращает веру в себя и ощущение контроля над ситуацией, так что дальше дышится легче.
Если вам на голову давит не количество кредитов, а набегающая сумма процентов, сценарий можно развернуть на 180 градусов (не перепутайте с 360! Иначе окажетесь там, где начинали).
Соберите все ваши долги в один список. Потом — сделайте «рейтинг» в порядке убывания процентной ставки. Тогда первый на вылет — тот, у кого самый большой процент. На него и направляйте все свободные средства, на остальные — минимальный обязательный платеж. Чем быстрее вы с ним расправитесь, тем меньше переплатите по процентам и тем быстрее доберетесь до остальных кредитов. С ними действуйте по тому же принципу.
Предупредим, что этот путь требует силы воли и терпения. Чтобы погасить крупный кредит, понадобится немало времени. Результат ваших усилий будет заметен не сразу. Поэтому не опускайте руки и смело продолжайте. Ваша настойчивость будет вознаграждена.
Один из очевидных путей погашения кредитов — новые долги. Например, займы у друзей, родных и знакомых. Но жизнь не раз доказывала правдивость поговорки: «Хочешь потерять друга — займи у него денег». Финансовые дела слишком непросты и нередко осложняют даже самые теплые отношения. Мы бы не советовали рисковать с этим — особенно, что такие дружеские «кредиты» зачастую никак не оформляются письменно, из-за чего обе стороны остаются незащищенными, что открывает пространство для манипуляций.
Есть путь проще и надежнее. А именно — перекредитование. Попросту говоря, вы берете в долг у другого банка, чтобы вернуть деньги первому. В чем фишка, спросите вы? А фишка в том, что новый кредит вы получаете под меньшие проценты — а значит, общая сумма затрат будет тоже меньше.
Или же другой вариант — вы продлеваете себе срок обслуживания кредита. Тогда ежемесячные выплаты будут меньше, уровень стресса тоже снизится, и вы спокойно погасите новый займ. Например, «Кредобанк», вместе с которым мы подготовили эти лайфхаки, предлагает перекредитование на срок до пяти лет. Сумма — до 300 тысяч гривен. При этом можно получить не только деньги на погашение вашего кредита (или нескольких кредитов), но и дополнительную наличность для ваших нужд. Залог для этого не потребуется, скрытых комиссий и штрафов за досрочное погашение тоже нет.
Новый кредит вы получаете под меньшие проценты — а значит, общая сумма затрат будет тоже меньше
Естественно, смысл в перекредитовании есть тогда, когда новые условия выгоднее старых. К тому же, оплачивать один долг вместо нескольких психологически проще, а мороки — меньше. «Кредобанк» не требует множества документов и справок — так что времени на сбор необходимых бумаг много не потратите. Главное — не иметь просрочек по имеющимся займам.
Если у финансовых трудностей есть серьезные причины, на помощь может прийти страховка — если кредит был застрахован. Внимательно просмотрите соответствующий договор. Как правило, страховая компания может помочь с долгом при потере работы или утрате трудоспособности из-за травмы либо болезни.
Само собой, это потребует документальных подтверждений. Таких как трудовая книжка с записью об увольнении и приказ работодателя, или же медицинское заключение о проблемах со здоровьем. Тут стоит помнить, что страховая компания не несет ответственности, если получатель кредита получил травмы в состоянии опьянения или же нанес их себе сам.
Кроме того, для клиентов со страховкой регулярный платеж часто бывает меньше, поскольку банк уверен, что деньги в любом случае вернут.
Зачастую кредиты — это следствие того, что мы живем в обществе с культурой потребления. Оставим дискуссии о том, хорошо это или плохо, для другого материала. Просто примем реальность: общество так или иначе подталкивает нас к «вещизму». Новым моделям телефонов, «статусным» автомобилям, отпускам в популярных частях света, брендовой одежде и так далее. Если вы не удержали себя или свои финансы под контролем и теперь из-за любви к покупкам испытываете сложности, можно (хотя бы на время) встать на путь минимализма.
Конечно, речь не идет о том, чтобы оставить в своем владении всего 100 вещей. Но признайтесь: у вас точно есть не одна безделушка, приобретенная спонтанно и оказавшаяся практически ненужной. Гаджеты, которые недолго послужили игрушкой и отправились пылиться в ящик. Спортивное оборудование, которое грело нас верой в собственные занятия спортом (которые так и не начались). Одежда, которая нравилась только в магазине и с тех пор не надевалась. Или была куплена на случай похудения. Или из которой уже выросли дети. Да, знаем, мы тоже были в таких ситуациях.
Признайтесь: у вас точно есть не одна покупка, совершенная спонтанно и оказавшаяся практически ненужной
Все это сослужит хорошую службу в те моменты, когда у вас дефицит оборотного капитала. Сайты и приложения-барахолки, друзья и знакомые, коллеги на работе, соседи по дому — все они потенциальные покупатели того, что вы усердно складировали все это время. Вам может казаться, что из этого не будет толку, но разве пара сотен гривен окажется лишней, когда давит кредитный груз?
К тому же, в вашу пользу сыграет и психологический эффект. Вы освободите свою жизнь и пространство, в котором живете. Возможно, даже продадите какую-то мебель — и дома станет просторнее. Подготовьте себя к переменам и превратите погашение кредитов в вызов самому себе. Тогда день последнего погашенного займа станет началом нового, интересного этапа.
И напоследок о том, чего делать не стоит:
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559 грн
на 12 месяцев *
* действует до 30.11.2018