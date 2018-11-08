Кредит есть, денег нет?

Как мы сказали, кредитное бремя — отличный шанс навести порядок в жизни. И нет, это не звучит издевательски, хотя недостаток денег — едва ли радостное событие в жизни. Чтобы высвободить небольшую часть финансового потока, стоит пересмотреть свои ежедневные привычки и режим питания, а заодно и навести дома порядок.

Начнем с того, что чайный пакетик можно заваривать дважды. Или даже трижды. Режим экономии способен на многое, правда?

Мы, конечно же, шутим. Бросаться в крайности и резко отказывать себе во всем будет как минимум не полезно. Но устроить себе несколько недель здорового питания, о котором вы так мечтали, не помешает. Тем более, что есть такой шанс. Возможно, овсянка по утрам не кажется блюдом мечты — но часто ли вы полностью ощущали вкус пищи, едва отойдя от будильника? Параллельно с овсянкой можно заварить себе и термос кофе/чая с собой — и не тратить несколько десятков гривен на уличный.

Пока ваше финансовое здоровье будет приходить в порядок, уровень житейской мудрости прокачается

Оцените возможность пройти несколько остановок пешком. За небольшую прогулку ваш организм скажет вам «спасибо», а также еще несколько гривен останутся в кошельке. Заодно появится время, например, продумать себе меню на неделю, послушать подкаст (например, о 365 книгах, которые нужно прочесть) или аудиокнигу. Небольшие прогулки поддержат вас в форме и отчасти заменят абонемент в спортзал.

Короче говоря, сядьте, выдохните и спокойно оцените свои регулярные траты. Непременно увидите те, которые можно безболезненно урезать, хотя бы на время. Пока ваше финансовое здоровье будет приходить в порядок, уровень житейской мудрости прокачается — и вы по-новому станете смотреть на свои будни.