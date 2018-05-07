Евровидение

Предлагаем вместе с НВ вспомнить яркие хиты победителей предыдущих лет - лучшие песни Европы в период с 2005 до сегодня!

Известно, что песни-победители получают не только признание жюри и зрителей конкурса, но и становятся главными хитами Европы, возглавляя многочисленные чарты и попадая в ротации всевозможных радиостанций.