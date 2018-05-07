Евровидение

Предлагаем вместе с НВ вспомнить яркие хиты победителей предыдущих лет - лучшие песни Европы в период с 2005 до сегодня!
Известно, что песни-победители получают не только признание жюри и зрителей конкурса, но и становятся главными хитами Европы, возглавляя многочисленные чарты и попадая в ротации всевозможных радиостанций.
Юбилейный 50-й конкурс проходил в Украине благодаря победе Русланы в Стамбуле с композицией Wild Dances.
С 19 по 24 мая 39 участников боролись за пальму первенства, которая досталась греческой певице Елене Папаризу с песней My Number Onе. Выступление певицы набрало 230 баллов.
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В мае 2006 года конкурсанты со всей Европы съехались в Афины. Этот год стал знаковым для Финляндии, поскольку впервые за всю историю конкурса финские исполнители одержали победу.
Кроме того, впервые победили рок-музыканты, установив на тот момент рекорд по количеству баллов – 292. Предлагаем вспомнить яркое выступление группы Lordi с песней Hard Rock Hallelujah.
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Впервые распахнув свои двери для участников главного песенного конкурса Европы, Финляндия потратила на организацию 13 млн долларов.
Тогда на главном ледовом стадионе страны в Хельсинки миллионы сердец покорила сербская певица Мария Шерифович с песней Молитва. Ничего лишнего: только сдержанный образ, сильный вокал и глубокий смысл.
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53-й песенный конкурс проходил на главной арене Сербии в городе Белград. Этот год стал знаковым для России, поскольку Дима Билан с композицией Believe принес первую победу родной стране за всю историю конкурса.
Помимо Билана на сцене появился венгерский скрипач Эдвин Мартон и российский фигурист Евгений Плющенко.
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На главной арене Москвы с 12 по 16 мая за победу в престижном конкурсе боролись 42 страны, в результате миллионы слушателей отдали свой голос за харизматичного норвежца Александра Рыбака.
Его песня Fairytale установила абсолютный рекорд по количеству баллов – 387 в финальном голосовании.
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В 2010 году Норвегия в третий раз открыла двери для Евровидения, не пожалев на организацию 24 млн евро. Право на проведение следующего, 56-го конкурса, получила Германия, благодаря победе Лены Майер-Ландрут с композицией Satellite.
Позже песня занимала первую строчку в чартах семи стран и даже получила несколько золотых и платиновых сертификаций.
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В 2011 году Германия приняла Евровидение. На главной арене Дюссельдорфа в финале за победу боролись представители 25 стран, но лучшими оказались Эльдар Касимов и Нигяр Джамал с песней Running Scared. Таким образом, право на проведение конкурса впервые получил Азербайджан.
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Чтобы достойно принять 57-й конкурс, власти Азербайджана выделили 63,3 миллиона долларов, побив все предыдущие рекорды.
Среди 26 претендентов на победу в финале первое место заняла шведская певица Лорин с песней Euphoria, которая позже возглавила музыкальные чарты разных стран мира и стала настоящим хитом!
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Благодаря победе Лорин, Швеция в пятый раз стала принимающей страной Евровидения, а Мальме – городом-«хозяином» во второй раз. На главной арене страны за победу боролись 26 участников, но покорить сердца миллионов смогла певица из Дании Эммили де Форест, исполнив песню Only Teardrops.
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В мае этого года тридцать семь конкурсантов съехались в Копенгаген, чтобы побороться за победу в 59-ом конкурсе. Первое место удалось получить представительнице Австрии, драг-квин Кончите Вурст, чья победа вызвала серьезный резонанс в мире. Но, несмотря на эпатажный образ, песня Rise Like a Phoenix стала хитом многих стран мира.
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Чтобы посоревноваться в юбилейном 60-ом конкурсе, талантливые исполнители съехались в столицу Австрии – Вену. Среди двадцати семи финалистов лучшим оказался шведский певец Монс Сельмерлев с песней Heroes. Веселая мелодия и креативное видеосопровождение принесли шведу 365 баллов.
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Украинская певица Джамала выиграла конкурс Евровидение 2016, который проходил в Стокгольме.
Она набрала 534 балла - 211 голосов жюри и 323 голосов от зрителей. Второе место заняла Австралия (511 баллов), третье - Россия (491 балл).
Украинская исполнительница крымско-татарского происхождения исполняла на конкурсе композицию 1944, посвященную депортации крымских татар в 1944 году. В частности, артистка посвятила конкурсную песню памяти предков и прабабушке, которая была депортирована из Крыма и так и не вернулась на родину.
«Эта песня о моей прабабушке, и мое выступление было посвящено ей, а также всем крымским татарам и, конечно, моей стране Украине», - отметила она.
Celebrate Diversity
Евровидение 2017 проходило в Киеве. Впервые в истории победа досталась Португалии – 28-летнему Салвадору Собралу.
Певец, который с детства страдал от порока сердца, набрал рекордные 758 баллов с композицией Amar pelos dois на португальском языке, в которой он спел о сердце, способном «все выдержать и любить за двоих».
При этом, Португалия, которая участвовала в конкурсе 53 года, стала страной-рекордсменкой по самому долгому участию в конкурсе без единой победы.
Евровидение 2018 пройдет в столице Португалии, городе Лиссабоне. Первый и второй полуфиналы 63‑го конкурса песни Евровидение 2018 состоятся 8 и 10 мая, в то время как гранд-финал, в ходе которого определится победитель, пройдет 12 мая.
Местом проведения Евровидения 2018 в Лиссабоне был выбран третий по величине крытый стадион в Европе и крупнейший в Португалии – Altice Arena, который вмещает около 20 тысяч зрителей. Украину на конкурсе в этом году представит певец MELOVIN.
Читайте последние подробности песенного конкурса Евровидение 2018: новости, участники, фото, видео в спецтеме НВ STYLE.
При подготовке материала были использованы фото eurovision.tv, EBU и EPA
Текст, оформление: Юлия Ромась, Вероника Голубева
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