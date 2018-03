Драйверы изменений. Новые лица госслужбы в Украине

Дмитрий Шевчук

Руководитель Директората координации государственных политик

и стратегического планирования Секретариата

Кабинета министров Украины

Д митрий Шевчук с детства мечтал стать военным. Но в выпускном классе решил изучать менеджмент и экономику. Дополнительно к полученному в Украину высшему образованию прошел курс лидерства в Гарвардской школе государственного управления. Дмитрий много читает и из любой сферы пытается перенять что-то полезное для своей деятельности. Объясняя работу новой государственной службы и ключевые реформы, цитирует восточных мудрецов и британских чиновников. Дмитрий возглавляет Директорат координации государственных политик и стратегического планирования Секретариата Кабмина.

В 2013 году я работал над разработкой стратегии промышленного развития для правительства Казахстана. На одной из неформальных встреч сотрудник Акорды (Администрации Президента Казахстана) спросил меня: «Мы видим, что все украинцы, с которыми работаем, очень умные. Почему же у вас нет порядка?». Этот вопрос заставил меня задуматься над проблемой государственного управления. После нескольких лет работы в Казахстане и возвращения в Украину в 2015 году я решил, что мои знания будут полезны в государственной сфере. Нам необходимо усиливать способность к стратегическому и программному планированию, координации различных сфер, внедрять современное проектное управление в жизнь государственных органов. Работать не ради процесса, а ради ощутимых для каждого гражданина результатов. Для этого я имею необходимые знания и опыт.

В Украине уже стартовали пенсионная, образовательная и медицинская реформы. На этот год запланировано много важных изменений. Но успешная проектная деятельность всегда происходит в треугольнике ограничений – времени, качества и ресурсов. Мы можем что-то делать быстро, но это требует ресурсов. Мы должны делать качественно – это также требует ресурсов. Однако ресурсы у нас ограничены. Мы, например, планируем десять мер, а ресурсов у нас только на четыре. Это такая классическая восточная задача: у нас есть четыре наполненных водой кувшина и десять пустых. Как наполнить пустые? Все десять, но равномерно? Или сначала наполним несколько, а потом принесем еще воды? Мы должны быть не экономными, а рациональными. Важно стратегически подходить к определению приоритетов и тщательно планировать их достижение. Нам нужны системные решения – это и будет победами, которые сделают изменения необратимыми и будут работать на годы вперед.

Настойчивость и критическая масса людей, которые должны прийти на новую государственную службу, и станет залогом того, что мы будем менять свое будущее, а не консультировать и работать в других странах

Мы строим демократическое общество. Наша модель управления должна вытекать из спроса граждан: на борьбу с коррупцией, как развивать сферу образования или как развивать сферу государственных закупок. Невозможно взять какую-то западную или восточную модель и адаптировать. Нужен собственный путь, сочетание успешных практик разных стран. Наша модель развития должна основываться на потребностях граждан.

Когда парламент Великобритании в 30-х годах XX века производил свою политику в отношении ситуации в Европе, лидером консервативной партии и будущим премьер-министром Стэнли Болдуином в речи «Страх за будущее» была сказана такая фраза: «Бомбардировщик должен всегда пройти насквозь» ( The bomber will always get through). То есть, как ни крути, мы должны построить такое количество бомбардировщиков, которые везде бы проходили и всегда достигали цели. Эта фраза потом дорого стоила карьере политика, ведь говорила о призывах к милитаризму, беспощадной борьбе с потенциальными врагами (даже гражданским населением) и создании новых вооружений. Однако эта фраза актуальна для нас – когда наша страна сейчас борется за свое существование и успешное будущее. Настойчивость и критическая масса людей, которые должны прийти на новую государственную службу, и станет залогом того, что мы будем менять свое будущее, а не консультировать и работать в других странах.