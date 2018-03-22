Драйверы изменений. Новые лица госслужбы в Украине

Вместе с проектом ЕС «Поддержка стратегических коммуникаций и информирования о реформе государственного управления в Украине» НВ делится историями успеха тех, кто становится новым лицом государственной службы в Украине П равительство воплощает реформу государственного управления и привлекает лучших специалистов по амбициозной целью построить современную и эффективную государственную службу. Сегодня начались структурные изменения в работе 10-и министерств, Секретариата Кабмина и 2-х государственных агентств. В них созданы новые подразделения – Директораты по формированию политик и Директораты стратегического планирования и евроинтеграции. На должности в этих подразделеня осуществляется конкурсный отбор – это высокие требования, амбициозные задачи, новые методы работы и конкурентные зарплаты. В государственную службу привлекаются люди с опытом обучения и работы за рубежом, те кто успел поработать в общественном и бизнес-секторе. Они уже работают в новых директоратах по новым процедурам разработки правительственных решений. За 6 месяцев набора желание работать на новых должностях проявили более 15000 человек. На сегодня проведено около 500 открытых конкурсов по новым правилам. Уже выбраны первые победители, из них – более 30 генеральных директоров.

Минрегион должен работать как швейцарские часы

Игорь Корхов

Генеральный директор директората стратегического

планирования и европейской интеграции Министерства

регионального развития, строительства и ЖКХ Профиль в Facebook И гор Корхов родом из маленького села на Полтавщине. Это не помешало ему закончить столичный вуз, получить опыт в общественном и частном секторах и работать старшим экспертом в Офисе поддержки и внедрения реформ при Минрегионе. И теперь он получил настоящий вызов: стал генеральным директором Директората стратегического планирования и евроинтеграции Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины. Политика, которую разрабатывает министерство, должна быть максимально эффективной и результативной. Чтобы ведомство работало, как швейцарские часы. Директораты же нужны для аккумуляции новых сил и ресурсов, новых людей со свежими подходами, которые пришли из общественности, из бизнеса. Изменения в госуправлении необходимы, потому что если система не эволюционирует, она начинает деградировать. Сейчас задача – влить новую кровь, внедрить новые подходы выполнения задач, мониторинга и ввести в Минрегионе лучшие практики из бизнеса и общественного сектора. Это может быть, в частности, система работы scrum, которой очень активно пользуются в IT и многих компаниях. Наиболее необычными в конкурсе на должность генерального директора были для меня тестирование на аналитические и ментальные способности. Это был очень крутой вызов. Вы приходите, такой на нервах, садитесь за компьютер, и у вас уже адреналин выделяется... вы понимаете важность этого этапа, потому что он фактически отсеивает часть кандидатов. Второе, что мне понравилось, – ситуационные задачи. Это – практика, когда вы моделируете решения конкретной проблемы, а затем обсуждаете это с комиссией. Мне достался вопрос туризма. Мой пример лучше всего иллюстрирует, что человек может достичь чего угодно при желании. Сам я из маленького села и горжусь этим Я считаю, что мой пример лучше всего иллюстрирует, что человек может достичь чего угодно при желании. Сам я из маленького села и горжусь этим. Ведь такое происхождение имеет свои преимущества. На мой взгляд, человек из села открыт к общению. В селе все знают друг друга – кум знает свата, сват знает брата, мы в селе между собой все общаемся, здороваемся. Я учился в США и думаю, что Украине реально достичь такого уровня госслужбы, как и в западных странах. Нельзя сказать, что в США нет очередей. Нет, они есть, но процедура получения услуг значительно упрощена. Хороший пример также – постсоветская Эстония, которая уже почти полностью отошла от бумажной работы. Там государство общается со своим гражданином через онлайн-ресурсы, интернет и все программы обеспечения, которые упрощают доступ к государственным систем. Я сторонник Ли Куан Ю, который считал, что в госуправлении очень важна команда. Главным же подходом в приеме в команду должны быть общие ценности. Поэтому я считаю, что самое важное при отборе команды – чтобы это были люди, которые будут понимать, зачем сюда пришли, чего они должны достичь. И обязательно «трудоголики». Я сам такой, считаю, что это должно помогать в должности и в изменениях в стране.

Украина – это соната Бетховена

Юлия Зайченко

Генеральный директор Директората

стратегического планирования и европейской

интеграции Министерства юстиции Украины Профиль в Facebook Ю лия Зайченко из семьи военнослужащего, поэтому у детстве ей пришлось много переезжать, учиться в разных школах. Путешествовать ей пришлось и во взрослой жизни: Юлия изучала право в трех странах – Франции, Австрии и Греции, а также прошла курс по государственному управлению в Латвии. Работать на государство и народ решила в Украине. Теперь она – одна из реформаторов, победительница конкурса на должность директора по стратегическому планированию и европейской интеграции Министерства юстиции Украины. Я считаю, что многое могу дать юриспруденции Украины, особенно в вопросе евроинтеграции, ведь я училась во Франции, изучала там международное и европейское право, и знаю, какие процессы необходимы стране. По возвращении домой я работала в частных фирмах, моей специализацией было бизнес-право. Но чем больше я работала на одно или нескольких лиц, тем больше понимала, что хочу работать там, где конечным бенефициаром является украинский народ. Хотя был у меня и переломный момент: во время Майдана я только вернулась из Франции, и у меня еще оставалось разрешение на пребывание там. Чувствовалась растерянность, но я решила для себя: я остаюсь, ведь это моя страна, и ее история – это и моя история тоже. Я считаю, что молодежь должна применять полученные знания и опыт для развития Украины. До Революции Достоинства, никогда не думала, что буду на государственной службе. Но теперь благодаря новой должности имею гораздо большее влияние на вещи и возможности. Как-то я услышала о директоратах, создающихся в рамках реформы госуправления, и поняла, что обязательно должна принять участие в конкурсе. Очень важно, что эти директораты политически нейтральны и по своей сути являются настоящими аналитическими центрами внутри министерств. Когда я училась за границей, на лекциях мне рассказывали, как в других странах Европы внедряли реформы на примере практических разработок. Именно так должно быть все организовано и в Украине: в центрах принятия решений должны проводиться полноценная оценка влияния предлагаемых изменений и мониторинг их динамики. Такие аналитические центры должны быть пультом координации всех направлений, которыми занимаются министерства. Я решила для себя: я остаюсь, ведь это моя страна, и ее история – это и моя история также Я уже работала в Министерстве юстиции ранее, около двух лет. Но впоследствии меня пригласили стать советником в разработке инвестиционного проекта, внедряемого одним из офисов реформ при поддержке правительства Канады. От моего предыдущего опыта работы в Министерстве я вижу много преимуществ: я знаю процессы изнутри, видела недостатки структуры, которые нужно исправить. В конце концов я настроена на продуктивную работу – на результат. Бюрократические процедуры меня не пугают: структуры, подобные новым директоратам, работают и в странах Западной Европы, и они только улучшают работу государственных органов. [До своего участия в конкурсе в Украине] Я уже участвовала в подобных конкурсах и очень хорошо готовилась к каждому из этапов, которых было больше пяти. Мой отец, например, вообще не знал, что я участвую в конкурсе. А он – военнослужащий, хорошо осознает, какой это уровень ответственности. Я рассказала ему о конкурсе только перед финальным собеседованием. Когда опубликовали результаты, очень обрадовалась, но в то же время осознаю, что новая работа требует много времени, энергии и преданности. Тем, кто сомневается, идти ли на государственную службу, советую ответить на вопрос: доверишь ли ты другим управлять делами своего государства? Мы с друзьями мечтаем, чтобы Украина стала примером для других стран в вопросе эффективности государственного управления, готовы все делать для этого. Я увлекаюсь игрой на фортепиано, закончила школу искусств. Для меня Украина, наверное, это первая соната Бетховена фа минор. Она такая разная: сначала мягкая, с отдельными яркими аккордами, резко переходит на «форте», изменения настроения, отрывки, которые повторяются, но каждый раз с разным характером. Напряжение держится до финальных аккордов, она сочетает и разные голоса... это то, что происходит в Украине сейчас, события очень разного характера... в пределах единых координат.

Детей с особенностями развития должен увидеть общество

Лариса Самсонова

оставила общественный сектор, чтобы

внедрять изменения на государственной службе.

Возглавила Директорат инклюзивного и внешкольного

образования Министерства образования и науки Украины Профиль в Facebook Д ля Ларисы Самсоновой приход на государственную службу – ответственный и рискованный шаг. Семнадцатилетний опыт в общественном секторе позволил ей наладить контакты с неправительственными организациями во всех регионах Украины. Она мечтает о новых современны подходах в работе — развивать воспитательное и внешкольное образование в форме открытых пространств, так называемых хабов как в Польше, а также внедрять инклюзивное образование. Последнее постепенно создаст для детей с особыми образовательными потребностями возможности учиться в обычных школах. Лариса – инженер по первому образованию и более десяти лет работала по специальности. А потом круто изменила специальность. Сейчас же вступает в должность директора Директората инклюзивного и внешкольного образования Министерства образования и науки Украины. На новой должности я хочу использовать свои знания, полученные за период общественной работы. И буду стараться снизить те маленькие барьеры, которые мешают инклюзивному образованию развиваться так, как оно развивается во всем мире. Мы же взяли ориентир на европейские ценности, на то, что у нас правовое государство. Поэтому должен быть прежде ориентир и на то, что каждый ребенок имеет право на образование. Прежде всего, благодаря совместным усилиям власти и общественности дети с особыми образовательными потребностями должны стать видимыми для общества. Сейчас среди 150-ти тысяч детей с инвалидностью только 12250 учатся в инклюзивных и специальных классах общеобразовательных учреждений. Это очень маленький процент. Но я знаю, что Министерство образования и науки запланировало увеличивать эту долю ежегодно на 65%. Буду стараться снизить те маленькие барьеры, которые мешают инклюзивному образованию развиваться так, как оно развивается во всем мире Сейчас в регионах создают инклюзивного-ресурсные центры, рассчитанные на определенное количество детей: на 7000 в объединенных территориальных общинах, и на 12 000 в городах. Эти центры должны заменить прежнюю устаревшую форму работы. И первый шаг – это сделать таких детей видимыми и построить новую, альтернативную интернатной, систему образования. Доступными будут опорные школы. Поэтому ученики будут видеть друг друга, расти вместе с детства, и все общество потом изменится. Знаете, это такая капелька очистительная. Для налаживания же отношений нужно привлекать социальных работников и социальные службы. В идеале школьная команда специалистов будет работать над тем, чтобы изучить ситуацию и преодолеть трудности, которые возникают, когда ребенок с особыми образовательными потребностями приходит в обычный класс. При этом не всегда нужно дорогостоящее оборудование и какие-то нереальные деньги. Начать надо с анализа потребностей ребенка. Реформа нужна и внешкольному образованию. Мне очень понравился опыт других стран. В конце 2016 года в рамках учебной программы Института лидерства и управления Украинского католического университета в Польше я увидела открытые хабы. Местные органы власти отдали им в микрорайонах лучшие помещения, объявляли конкурс и привлекали для выполнения общественных образовательных программ общественные организации. Там работают волонтеры, в том числе пенсионеры, преподают бесплатно английский детям, йогу для детей и мам или для беременных. В этих хабах собираются местные жители и обсуждают насущные вопросы, и это лишь один из возможных видов организации внешкольного образования. Больше всего в будущей работе я полагаюсь на опыт коммуникаций и налаженные связи. Почти в каждой области Украины у меня есть друзья в общественных организациях и рассчитываю на то, что мы наладим коммуникацию, которой недостаточно в министерствах. А в министерство образования я пошла, потому что считаю, что все начинается с детства, с построения такого звена, а затем уже социальная сфера подключает для выполнения сервисы на всю жизнь. И человека с особыми образовательными потребностями научить надо так, чтобы он был самостоятельным.

Реальная возможность изменить систему

Андрей Бега

Генеральный директор Директората

публичной администрации Секретариата

Кабинета министров Украины Профиль в Facebook П оследние три года, до сентября 2017 года, Андрей Бега учился в США, где прослушал курс докторской программы по анализу политики. Но докторскую диссертацию так и не защитил, потому что решил, что нужнее в Украине, и вернулся. Сейчас он возглавляет Директорат публичной администрации Секретариата Кабинета министров Украины. Он считает, что на государственных должностях сейчас нужны и романтики, и прагматики. Первые, по его мнению, станут движущей силой изменений, вторые – эти изменения внедрят. Себя же считает прагматичным. Это свое качество и планирует реализовать на должности руководителя директората. Когда началась реформа государственного управления, я наконец понял, что это – реальная возможность изменить систему, ведь реформу поддержали на самом высоком политическом уровне. Измениться должна сама бюрократическая машина от подготовки проектов до процессов и структур внутри правительства. В результате мы создадим политику, которая будет лучшей для граждан. Изменения сможет ощутить на себе почти каждый: станут удобными услуги, не нужно будет столько бумаг, количество проверок сократят. Общаться с государством станет удобнее и эффективнее, и оно перестанет быть бременем для бизнеса и граждан. Сначала нужно проанализировать и даже нарисовать процессы. Понять, как они работают сейчас, и увидеть, как их можно улучшить. Для совершенствования работы мы будем использовать IT-системы. Если сейчас вся эта документальная работа преимущественно на бумаге, то внедрение современных информационных систем уменьшит количество бумажной работы и нагрузки людей, ускорит процессы. Это касается кадровой и бюджетной сфер, уплаты налогов, использования реестров. Когда началась реформа государственного управления, я наконец понял, что это – реальная возможность изменить систему Очень быстро реформировать систему мы не можем. Даже в некоторых странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подобные реформы происходили в течение 20-30 лет. Построение сервисно-ориентированной публичной администрации началось в конце 80-х; дальше происходила трансформация работы государственных органов с ориентации на процессы в ориентацию на результат. Затем в 90-х и 2000-х было движение по автоматизации процессов, упрощению услуг перевоуа их в режим онлайн. Конечно, мы не имеем столько времени. Но идея заключается в том, что за месяц или за год такую ​​машину не перевернешь. Это процесс постепенный, он требует больших ресурсов и усилий многих людей. Необходимо реформировать функцию за функцией, сферу за сферой. Это точно не революционный путь. Условия для инвестиций, на мой взгляд, это не только рост экономики, но и стабильность в государстве. Это и само качество государственных услуг, место страны в мировых рейтингах, качество бизнес-климата и даже такие мелочи, как возможность подключения к электрической сети. Часть таких условий создадим и мы в процессе реформы госуправления.

Школа должна быть пространством для креативного развития личности

Анна Новосад

Генеральный директор Директората

стратегического планирования и евроинтеграции

Министерства образования и науки Украины Профиль в Facebook Р еформа образования в Украине уже началась, и она касается всех уровней образования, а главное – школьного образования, где формируются компетентности на всю жизнь. О том, что именно изменится, рассказала новая директор генерального директората стратегического планирования и евроинтеграции Анна Новосад. Анна закончила Киево-Могилянскую Академию, потом получила стипендию Фонда Сороса, поехала в Нидерланды изучать европейские студии. На государственную службу Анна попала в 2014 году, сразу после революции Достоинства, когда было сформировано новое правительство. Считает новую должность директора вызовом, как для себя, так и для Министерства, ведь анализа политики и стратегического планирования как таковых ранее в министерстве не было. Европейская интеграция образования и науки должна быть сквозной идеей политики Министерства. ЕС не принуждает нас к внедрению каких-то конкретных вещей в сфере образования и науки. Мы сами составляем для себя план, именно мы бы хотели позаимствовать у ЕС, в какие программы хотели бы интегрироваться. Это прежде всего касается высшего и среднего образования. Мы очень активно принимаем участие в программе развития высшего образования Эразмус +. По науке, то за последние два года нам удалось интегрировать Украину в две крупнейшие программы Европейского Союза в сфере исследований и инноваций – это программа Горизонт 2020, дающая возможность получать грантовое финансирование на исследования и инновации, и программа Евратом, которая нацелена на развитие ядерных исследований. Приоритетом, с которым пришла в Правительство министр Лилия Гриневич, была реформа школьного образования – Новой Украинской Школы. Новые подходы к системе образования помогут перейти от устаревшей советской школы теоретических знаний к школе, которая помимо знаний, предоставляет детям ключевые компетенции для успешного развития личности в XXI веке. Новое содержание, педагогика партнерства, автономия школы и мотивированность учителей, современная образовательная среда – это все элементы Новой Украинской Школы. Нет идеальных систем образования. Построение образовательной системы – исключительная задача каждого конкретного государства и должна базироваться, среди прочего, на культурных особенностях страны Нет идеальных систем образования. Построение образовательной системы – исключительная задача каждого конкретного государства и должна базироваться, среди прочего, на культурных особенностях страны. Для нас примером является финское образование. Мы хотим перенять финский опыт в создании автономной школы и подготовке креативных педагогов. Финская история успеха – это о свободе в школе, в частности через современное образовательное пространство. Образовательное учреждение не должно быть тюрьмой, где есть доска и мел, это должно быть пространство для свободного креативного развития личности. В высшем образовании мы выступаем за ответственную университетскую автономию при условии соблюдения высоких стандартов качества. Также критически важно выровнять имеющийся сегодня перекос в сторону высшего образования и отсутствие учащихся в профессионально-технических учебных заведениях. Одна из первоочередных задач Министерства – формирование стратегии развития профессионального образования в стране, изменение системы управления и финансирования профессионально-технического образования и улучшения связи с рынком труда. В общем я очень верю в реформу образования, как в одну из ключевых для общества. Мы не сразу увидим результаты, такие вещи занимают десятилетия, и это нужно понимать. Однако у нас должно быть видение развития нашего образования, которое, в своих основных принципах, остается неизменным при изменениях правительств. И мне кажется, что директораты – это хорошая возможность попробовать эти изменения воплотить, а также сделать их постоянными.

Мы должны быть не экономными, а рациональными

Дмитрий Шевчук

Руководитель Директората координации государственных политик

и стратегического планирования Секретариата

Кабинета министров Украины Профиль в Facebook Д митрий Шевчук с детства мечтал стать военным. Но в выпускном классе решил изучать менеджмент и экономику. Дополнительно к полученному в Украину высшему образованию прошел курс лидерства в Гарвардской школе государственного управления. Дмитрий много читает и из любой сферы пытается перенять что-то полезное для своей деятельности. Объясняя работу новой государственной службы и ключевые реформы, цитирует восточных мудрецов и британских чиновников. Дмитрий возглавляет Директорат координации государственных политик и стратегического планирования Секретариата Кабмина. В 2013 году я работал над разработкой стратегии промышленного развития для правительства Казахстана. На одной из неформальных встреч сотрудник Акорды (Администрации Президента Казахстана) спросил меня: «Мы видим, что все украинцы, с которыми работаем, очень умные. Почему же у вас нет порядка?». Этот вопрос заставил меня задуматься над проблемой государственного управления. После нескольких лет работы в Казахстане и возвращения в Украину в 2015 году я решил, что мои знания будут полезны в государственной сфере. Нам необходимо усиливать способность к стратегическому и программному планированию, координации различных сфер, внедрять современное проектное управление в жизнь государственных органов. Работать не ради процесса, а ради ощутимых для каждого гражданина результатов. Для этого я имею необходимые знания и опыт. В Украине уже стартовали пенсионная, образовательная и медицинская реформы. На этот год запланировано много важных изменений. Но успешная проектная деятельность всегда происходит в треугольнике ограничений – времени, качества и ресурсов. Мы можем что-то делать быстро, но это требует ресурсов. Мы должны делать качественно – это также требует ресурсов. Однако ресурсы у нас ограничены. Мы, например, планируем десять мер, а ресурсов у нас только на четыре. Это такая классическая восточная задача: у нас есть четыре наполненных водой кувшина и десять пустых. Как наполнить пустые? Все десять, но равномерно? Или сначала наполним несколько, а потом принесем еще воды? Мы должны быть не экономными, а рациональными. Важно стратегически подходить к определению приоритетов и тщательно планировать их достижение. Нам нужны системные решения – это и будет победами, которые сделают изменения необратимыми и будут работать на годы вперед. Настойчивость и критическая масса людей, которые должны прийти на новую государственную службу, и станет залогом того, что мы будем менять свое будущее, а не консультировать и работать в других странах Мы строим демократическое общество. Наша модель управления должна вытекать из спроса граждан: на борьбу с коррупцией, как развивать сферу образования или как развивать сферу государственных закупок. Невозможно взять какую-то западную или восточную модель и адаптировать. Нужен собственный путь, сочетание успешных практик разных стран. Наша модель развития должна основываться на потребностях граждан. Когда парламент Великобритании в 30-х годах XX века производил свою политику в отношении ситуации в Европе, лидером консервативной партии и будущим премьер-министром Стэнли Болдуином в речи «Страх за будущее» была сказана такая фраза: «Бомбардировщик должен всегда пройти насквозь» ( The bomber will always get through). То есть, как ни крути, мы должны построить такое количество бомбардировщиков, которые везде бы проходили и всегда достигали цели. Эта фраза потом дорого стоила карьере политика, ведь говорила о призывах к милитаризму, беспощадной борьбе с потенциальными врагами (даже гражданским населением) и создании новых вооружений. Однако эта фраза актуальна для нас – когда наша страна сейчас борется за свое существование и успешное будущее. Настойчивость и критическая масса людей, которые должны прийти на новую государственную службу, и станет залогом того, что мы будем менять свое будущее, а не консультировать и работать в других странах.

Мы сможем усилить защиту прав человека