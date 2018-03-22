Драйверы изменений. Новые лица госслужбы в Украине

Вместе с проектом ЕС «Поддержка стратегических коммуникаций и информирования о реформе государственного управления в Украине» НВ делится историями успеха тех, кто становится новым лицом государственной службы в Украине
П равительство воплощает реформу государственного управления и привлекает лучших специалистов по амбициозной целью построить современную и эффективную государственную службу.
Сегодня начались структурные изменения в работе 10-и министерств, Секретариата Кабмина и 2-х государственных агентств. В них созданы новые подразделения – Директораты по формированию политик и Директораты стратегического планирования и евроинтеграции. На должности в этих подразделеня осуществляется конкурсный отбор – это высокие требования, амбициозные задачи, новые методы работы и конкурентные зарплаты.
В государственную службу привлекаются люди с опытом обучения и работы за рубежом, те кто успел поработать в общественном и бизнес-секторе. Они уже работают в новых директоратах по новым процедурам разработки правительственных решений. За 6 месяцев набора желание работать на новых должностях проявили более 15000 человек. На сегодня проведено около 500 открытых конкурсов по новым правилам. Уже выбраны первые победители, из них – более 30 генеральных директоров.
Игорь Корхов
Генеральный директор директората стратегического
планирования и европейской интеграции Министерства
регионального развития, строительства и ЖКХ
И гор Корхов родом из маленького села на Полтавщине. Это не помешало ему закончить столичный вуз, получить опыт в общественном и частном секторах и работать старшим экспертом в Офисе поддержки и внедрения реформ при Минрегионе. И теперь он получил настоящий вызов: стал генеральным директором Директората стратегического планирования и евроинтеграции Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины.
Политика, которую разрабатывает министерство, должна быть максимально эффективной и результативной. Чтобы ведомство работало, как швейцарские часы.
Директораты же нужны для аккумуляции новых сил и ресурсов, новых людей со свежими подходами, которые пришли из общественности, из бизнеса. Изменения в госуправлении необходимы, потому что если система не эволюционирует, она начинает деградировать. Сейчас задача – влить новую кровь, внедрить новые подходы выполнения задач, мониторинга и ввести в Минрегионе лучшие практики из бизнеса и общественного сектора. Это может быть, в частности, система работы scrum, которой очень активно пользуются в IT и многих компаниях.
Наиболее необычными в конкурсе на должность генерального директора были для меня тестирование на аналитические и ментальные способности. Это был очень крутой вызов. Вы приходите, такой на нервах, садитесь за компьютер, и у вас уже адреналин выделяется... вы понимаете важность этого этапа, потому что он фактически отсеивает часть кандидатов. Второе, что мне понравилось, – ситуационные задачи. Это – практика, когда вы моделируете решения конкретной проблемы, а затем обсуждаете это с комиссией. Мне достался вопрос туризма.
Мой пример лучше всего иллюстрирует, что человек может достичь чего угодно при желании. Сам я из маленького села и горжусь этим
Я считаю, что мой пример лучше всего иллюстрирует, что человек может достичь чего угодно при желании. Сам я из маленького села и горжусь этим. Ведь такое происхождение имеет свои преимущества. На мой взгляд, человек из села открыт к общению. В селе все знают друг друга – кум знает свата, сват знает брата, мы в селе между собой все общаемся, здороваемся.
Я учился в США и думаю, что Украине реально достичь такого уровня госслужбы, как и в западных странах. Нельзя сказать, что в США нет очередей. Нет, они есть, но процедура получения услуг значительно упрощена. Хороший пример также – постсоветская Эстония, которая уже почти полностью отошла от бумажной работы. Там государство общается со своим гражданином через онлайн-ресурсы, интернет и все программы обеспечения, которые упрощают доступ к государственным систем.
Я сторонник Ли Куан Ю, который считал, что в госуправлении очень важна команда. Главным же подходом в приеме в команду должны быть общие ценности. Поэтому я считаю, что самое важное при отборе команды – чтобы это были люди, которые будут понимать, зачем сюда пришли, чего они должны достичь. И обязательно «трудоголики». Я сам такой, считаю, что это должно помогать в должности и в изменениях в стране.
Юлия Зайченко
Генеральный директор Директората
стратегического планирования и европейской
интеграции Министерства юстиции Украины
Ю лия Зайченко из семьи военнослужащего, поэтому у детстве ей пришлось много переезжать, учиться в разных школах. Путешествовать ей пришлось и во взрослой жизни: Юлия изучала право в трех странах – Франции, Австрии и Греции, а также прошла курс по государственному управлению в Латвии. Работать на государство и народ решила в Украине. Теперь она – одна из реформаторов, победительница конкурса на должность директора по стратегическому планированию и европейской интеграции Министерства юстиции Украины.
Я считаю, что многое могу дать юриспруденции Украины, особенно в вопросе евроинтеграции, ведь я училась во Франции, изучала там международное и европейское право, и знаю, какие процессы необходимы стране. По возвращении домой я работала в частных фирмах, моей специализацией было бизнес-право. Но чем больше я работала на одно или нескольких лиц, тем больше понимала, что хочу работать там, где конечным бенефициаром является украинский народ.
Хотя был у меня и переломный момент: во время Майдана я только вернулась из Франции, и у меня еще оставалось разрешение на пребывание там. Чувствовалась растерянность, но я решила для себя: я остаюсь, ведь это моя страна, и ее история – это и моя история тоже. Я считаю, что молодежь должна применять полученные знания и опыт для развития Украины. До Революции Достоинства, никогда не думала, что буду на государственной службе. Но теперь благодаря новой должности имею гораздо большее влияние на вещи и возможности.
Как-то я услышала о директоратах, создающихся в рамках реформы госуправления, и поняла, что обязательно должна принять участие в конкурсе. Очень важно, что эти директораты политически нейтральны и по своей сути являются настоящими аналитическими центрами внутри министерств. Когда я училась за границей, на лекциях мне рассказывали, как в других странах Европы внедряли реформы на примере практических разработок. Именно так должно быть все организовано и в Украине: в центрах принятия решений должны проводиться полноценная оценка влияния предлагаемых изменений и мониторинг их динамики. Такие аналитические центры должны быть пультом координации всех направлений, которыми занимаются министерства.
Я решила для себя: я остаюсь, ведь это моя страна, и ее история – это и моя история также
Я уже работала в Министерстве юстиции ранее, около двух лет. Но впоследствии меня пригласили стать советником в разработке инвестиционного проекта, внедряемого одним из офисов реформ при поддержке правительства Канады. От моего предыдущего опыта работы в Министерстве я вижу много преимуществ: я знаю процессы изнутри, видела недостатки структуры, которые нужно исправить. В конце концов я настроена на продуктивную работу – на результат. Бюрократические процедуры меня не пугают: структуры, подобные новым директоратам, работают и в странах Западной Европы, и они только улучшают работу государственных органов.
[До своего участия в конкурсе в Украине] Я уже участвовала в подобных конкурсах и очень хорошо готовилась к каждому из этапов, которых было больше пяти. Мой отец, например, вообще не знал, что я участвую в конкурсе. А он – военнослужащий, хорошо осознает, какой это уровень ответственности. Я рассказала ему о конкурсе только перед финальным собеседованием. Когда опубликовали результаты, очень обрадовалась, но в то же время осознаю, что новая работа требует много времени, энергии и преданности.
Тем, кто сомневается, идти ли на государственную службу, советую ответить на вопрос: доверишь ли ты другим управлять делами своего государства? Мы с друзьями мечтаем, чтобы Украина стала примером для других стран в вопросе эффективности государственного управления, готовы все делать для этого.
Я увлекаюсь игрой на фортепиано, закончила школу искусств. Для меня Украина, наверное, это первая соната Бетховена фа минор. Она такая разная: сначала мягкая, с отдельными яркими аккордами, резко переходит на «форте», изменения настроения, отрывки, которые повторяются, но каждый раз с разным характером. Напряжение держится до финальных аккордов, она сочетает и разные голоса... это то, что происходит в Украине сейчас, события очень разного характера... в пределах единых координат.
Лариса Самсонова
оставила общественный сектор, чтобы
внедрять изменения на государственной службе.
Возглавила Директорат инклюзивного и внешкольного
образования Министерства образования и науки Украины
Д ля Ларисы Самсоновой приход на государственную службу – ответственный и рискованный шаг. Семнадцатилетний опыт в общественном секторе позволил ей наладить контакты с неправительственными организациями во всех регионах Украины. Она мечтает о новых современны подходах в работе — развивать воспитательное и внешкольное образование в форме открытых пространств, так называемых хабов как в Польше, а также внедрять инклюзивное образование. Последнее постепенно создаст для детей с особыми образовательными потребностями возможности учиться в обычных школах. Лариса – инженер по первому образованию и более десяти лет работала по специальности. А потом круто изменила специальность. Сейчас же вступает в должность директора Директората инклюзивного и внешкольного образования Министерства образования и науки Украины.
На новой должности я хочу использовать свои знания, полученные за период общественной работы. И буду стараться снизить те маленькие барьеры, которые мешают инклюзивному образованию развиваться так, как оно развивается во всем мире. Мы же взяли ориентир на европейские ценности, на то, что у нас правовое государство. Поэтому должен быть прежде ориентир и на то, что каждый ребенок имеет право на образование.
Прежде всего, благодаря совместным усилиям власти и общественности дети с особыми образовательными потребностями должны стать видимыми для общества. Сейчас среди 150-ти тысяч детей с инвалидностью только 12250 учатся в инклюзивных и специальных классах общеобразовательных учреждений. Это очень маленький процент. Но я знаю, что Министерство образования и науки запланировало увеличивать эту долю ежегодно на 65%.
Буду стараться снизить те маленькие барьеры, которые мешают инклюзивному образованию развиваться так, как оно развивается во всем мире
Сейчас в регионах создают инклюзивного-ресурсные центры, рассчитанные на определенное количество детей: на 7000 в объединенных территориальных общинах, и на 12 000 в городах. Эти центры должны заменить прежнюю устаревшую форму работы. И первый шаг – это сделать таких детей видимыми и построить новую, альтернативную интернатной, систему образования. Доступными будут опорные школы. Поэтому ученики будут видеть друг друга, расти вместе с детства, и все общество потом изменится. Знаете, это такая капелька очистительная.
Для налаживания же отношений нужно привлекать социальных работников и социальные службы. В идеале школьная команда специалистов будет работать над тем, чтобы изучить ситуацию и преодолеть трудности, которые возникают, когда ребенок с особыми образовательными потребностями приходит в обычный класс. При этом не всегда нужно дорогостоящее оборудование и какие-то нереальные деньги. Начать надо с анализа потребностей ребенка.
Реформа нужна и внешкольному образованию. Мне очень понравился опыт других стран. В конце 2016 года в рамках учебной программы Института лидерства и управления Украинского католического университета в Польше я увидела открытые хабы. Местные органы власти отдали им в микрорайонах лучшие помещения, объявляли конкурс и привлекали для выполнения общественных образовательных программ общественные организации. Там работают волонтеры, в том числе пенсионеры, преподают бесплатно английский детям, йогу для детей и мам или для беременных. В этих хабах собираются местные жители и обсуждают насущные вопросы, и это лишь один из возможных видов организации внешкольного образования.
Больше всего в будущей работе я полагаюсь на опыт коммуникаций и налаженные связи. Почти в каждой области Украины у меня есть друзья в общественных организациях и рассчитываю на то, что мы наладим коммуникацию, которой недостаточно в министерствах. А в министерство образования я пошла, потому что считаю, что все начинается с детства, с построения такого звена, а затем уже социальная сфера подключает для выполнения сервисы на всю жизнь. И человека с особыми образовательными потребностями научить надо так, чтобы он был самостоятельным.
Андрей Бега
Генеральный директор Директората
публичной администрации Секретариата
Кабинета министров Украины
П оследние три года, до сентября 2017 года, Андрей Бега учился в США, где прослушал курс докторской программы по анализу политики. Но докторскую диссертацию так и не защитил, потому что решил, что нужнее в Украине, и вернулся. Сейчас он возглавляет Директорат публичной администрации Секретариата Кабинета министров Украины. Он считает, что на государственных должностях сейчас нужны и романтики, и прагматики. Первые, по его мнению, станут движущей силой изменений, вторые – эти изменения внедрят. Себя же считает прагматичным. Это свое качество и планирует реализовать на должности руководителя директората.
Когда началась реформа государственного управления, я наконец понял, что это – реальная возможность изменить систему, ведь реформу поддержали на самом высоком политическом уровне. Измениться должна сама бюрократическая машина от подготовки проектов до процессов и структур внутри правительства. В результате мы создадим политику, которая будет лучшей для граждан.
Изменения сможет ощутить на себе почти каждый: станут удобными услуги, не нужно будет столько бумаг, количество проверок сократят. Общаться с государством станет удобнее и эффективнее, и оно перестанет быть бременем для бизнеса и граждан.
Сначала нужно проанализировать и даже нарисовать процессы. Понять, как они работают сейчас, и увидеть, как их можно улучшить. Для совершенствования работы мы будем использовать IT-системы. Если сейчас вся эта документальная работа преимущественно на бумаге, то внедрение современных информационных систем уменьшит количество бумажной работы и нагрузки людей, ускорит процессы. Это касается кадровой и бюджетной сфер, уплаты налогов, использования реестров.
Когда началась реформа государственного управления, я наконец понял, что это – реальная возможность изменить систему
Очень быстро реформировать систему мы не можем. Даже в некоторых странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подобные реформы происходили в течение 20-30 лет. Построение сервисно-ориентированной публичной администрации началось в конце 80-х; дальше происходила трансформация работы государственных органов с ориентации на процессы в ориентацию на результат. Затем в 90-х и 2000-х было движение по автоматизации процессов, упрощению услуг перевоуа их в режим онлайн. Конечно, мы не имеем столько времени.
Но идея заключается в том, что за месяц или за год такую машину не перевернешь. Это процесс постепенный, он требует больших ресурсов и усилий многих людей. Необходимо реформировать функцию за функцией, сферу за сферой. Это точно не революционный путь.
Условия для инвестиций, на мой взгляд, это не только рост экономики, но и стабильность в государстве. Это и само качество государственных услуг, место страны в мировых рейтингах, качество бизнес-климата и даже такие мелочи, как возможность подключения к электрической сети. Часть таких условий создадим и мы в процессе реформы госуправления.
Анна Новосад
Генеральный директор Директората
стратегического планирования и евроинтеграции
Министерства образования и науки Украины
Р еформа образования в Украине уже началась, и она касается всех уровней образования, а главное – школьного образования, где формируются компетентности на всю жизнь. О том, что именно изменится, рассказала новая директор генерального директората стратегического планирования и евроинтеграции Анна Новосад. Анна закончила Киево-Могилянскую Академию, потом получила стипендию Фонда Сороса, поехала в Нидерланды изучать европейские студии. На государственную службу Анна попала в 2014 году, сразу после революции Достоинства, когда было сформировано новое правительство. Считает новую должность директора вызовом, как для себя, так и для Министерства, ведь анализа политики и стратегического планирования как таковых ранее в министерстве не было.
Европейская интеграция образования и науки должна быть сквозной идеей политики Министерства. ЕС не принуждает нас к внедрению каких-то конкретных вещей в сфере образования и науки. Мы сами составляем для себя план, именно мы бы хотели позаимствовать у ЕС, в какие программы хотели бы интегрироваться. Это прежде всего касается высшего и среднего образования. Мы очень активно принимаем участие в программе развития высшего образования Эразмус +. По науке, то за последние два года нам удалось интегрировать Украину в две крупнейшие программы Европейского Союза в сфере исследований и инноваций – это программа Горизонт 2020, дающая возможность получать грантовое финансирование на исследования и инновации, и программа Евратом, которая нацелена на развитие ядерных исследований.
Приоритетом, с которым пришла в Правительство министр Лилия Гриневич, была реформа школьного образования – Новой Украинской Школы. Новые подходы к системе образования помогут перейти от устаревшей советской школы теоретических знаний к школе, которая помимо знаний, предоставляет детям ключевые компетенции для успешного развития личности в XXI веке. Новое содержание, педагогика партнерства, автономия школы и мотивированность учителей, современная образовательная среда – это все элементы Новой Украинской Школы.
Нет идеальных систем образования. Построение образовательной системы – исключительная задача каждого конкретного государства и должна базироваться, среди прочего, на культурных особенностях страны
Нет идеальных систем образования. Построение образовательной системы – исключительная задача каждого конкретного государства и должна базироваться, среди прочего, на культурных особенностях страны. Для нас примером является финское образование. Мы хотим перенять финский опыт в создании автономной школы и подготовке креативных педагогов. Финская история успеха – это о свободе в школе, в частности через современное образовательное пространство. Образовательное учреждение не должно быть тюрьмой, где есть доска и мел, это должно быть пространство для свободного креативного развития личности.
В высшем образовании мы выступаем за ответственную университетскую автономию при условии соблюдения высоких стандартов качества. Также критически важно выровнять имеющийся сегодня перекос в сторону высшего образования и отсутствие учащихся в профессионально-технических учебных заведениях. Одна из первоочередных задач Министерства – формирование стратегии развития профессионального образования в стране, изменение системы управления и финансирования профессионально-технического образования и улучшения связи с рынком труда.
В общем я очень верю в реформу образования, как в одну из ключевых для общества. Мы не сразу увидим результаты, такие вещи занимают десятилетия, и это нужно понимать. Однако у нас должно быть видение развития нашего образования, которое, в своих основных принципах, остается неизменным при изменениях правительств. И мне кажется, что директораты – это хорошая возможность попробовать эти изменения воплотить, а также сделать их постоянными.
Дмитрий Шевчук
Руководитель Директората координации государственных политик
и стратегического планирования Секретариата
Кабинета министров Украины
Д митрий Шевчук с детства мечтал стать военным. Но в выпускном классе решил изучать менеджмент и экономику. Дополнительно к полученному в Украину высшему образованию прошел курс лидерства в Гарвардской школе государственного управления. Дмитрий много читает и из любой сферы пытается перенять что-то полезное для своей деятельности. Объясняя работу новой государственной службы и ключевые реформы, цитирует восточных мудрецов и британских чиновников. Дмитрий возглавляет Директорат координации государственных политик и стратегического планирования Секретариата Кабмина.
В 2013 году я работал над разработкой стратегии промышленного развития для правительства Казахстана. На одной из неформальных встреч сотрудник Акорды (Администрации Президента Казахстана) спросил меня: «Мы видим, что все украинцы, с которыми работаем, очень умные. Почему же у вас нет порядка?». Этот вопрос заставил меня задуматься над проблемой государственного управления. После нескольких лет работы в Казахстане и возвращения в Украину в 2015 году я решил, что мои знания будут полезны в государственной сфере. Нам необходимо усиливать способность к стратегическому и программному планированию, координации различных сфер, внедрять современное проектное управление в жизнь государственных органов. Работать не ради процесса, а ради ощутимых для каждого гражданина результатов. Для этого я имею необходимые знания и опыт.
В Украине уже стартовали пенсионная, образовательная и медицинская реформы. На этот год запланировано много важных изменений. Но успешная проектная деятельность всегда происходит в треугольнике ограничений – времени, качества и ресурсов. Мы можем что-то делать быстро, но это требует ресурсов. Мы должны делать качественно – это также требует ресурсов. Однако ресурсы у нас ограничены. Мы, например, планируем десять мер, а ресурсов у нас только на четыре. Это такая классическая восточная задача: у нас есть четыре наполненных водой кувшина и десять пустых. Как наполнить пустые? Все десять, но равномерно? Или сначала наполним несколько, а потом принесем еще воды? Мы должны быть не экономными, а рациональными. Важно стратегически подходить к определению приоритетов и тщательно планировать их достижение. Нам нужны системные решения – это и будет победами, которые сделают изменения необратимыми и будут работать на годы вперед.
Настойчивость и критическая масса людей, которые должны прийти на новую государственную службу, и станет залогом того, что мы будем менять свое будущее, а не консультировать и работать в других странах
Мы строим демократическое общество. Наша модель управления должна вытекать из спроса граждан: на борьбу с коррупцией, как развивать сферу образования или как развивать сферу государственных закупок. Невозможно взять какую-то западную или восточную модель и адаптировать. Нужен собственный путь, сочетание успешных практик разных стран. Наша модель развития должна основываться на потребностях граждан.
Когда парламент Великобритании в 30-х годах XX века производил свою политику в отношении ситуации в Европе, лидером консервативной партии и будущим премьер-министром Стэнли Болдуином в речи «Страх за будущее» была сказана такая фраза: «Бомбардировщик должен всегда пройти насквозь» ( The bomber will always get through). То есть, как ни крути, мы должны построить такое количество бомбардировщиков, которые везде бы проходили и всегда достигали цели. Эта фраза потом дорого стоила карьере политика, ведь говорила о призывах к милитаризму, беспощадной борьбе с потенциальными врагами (даже гражданским населением) и создании новых вооружений. Однако эта фраза актуальна для нас – когда наша страна сейчас борется за свое существование и успешное будущее. Настойчивость и критическая масса людей, которые должны прийти на новую государственную службу, и станет залогом того, что мы будем менять свое будущее, а не консультировать и работать в других странах.
Владислав Власюк
Генеральный директор Директората
по правам человека, доступа к правосудию
правовой осведомленности
В ладислав Власюк – генеральный директор Директората по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности Министерства юстиции Украины. Еще со студенческих времен Владислав считал нужным влиять на общественную жизнь – был главой студенческого дебатклуба, призером международных турниров по парламентским дебатам и всегда чувствовал в себе потенциал изменить что-то и в государстве. Пришел в государственную службу, потому что хотел стать частью новой прогрессивной команды в министерстве, и вместе с командой Минюста распространять территорию справедливости в государстве.
Менять страну начал еще в команде Национальной полиции Украины, сначала как тренер-разработчик по уголовному праву и процессу, а затем в должности заместителя начальника патрульной полиции. Владислав – выпускник КНУ им. Тараса Шевченко и Лондонского университета, более 5 лет работал адвокатом, владеет тремя иностранными языками.
Я считаю, что одного лишь закона о государственной службе недостаточно для того, чтобы изменить ее суть. Сейчас происходит достаточно интересный и глубокий процесс изменений, в котором государственное управление должно превратиться в комплекс согласованных процессов по формированию государственных политик и их реализации. Я пришел в хорошую команду, пришел в сферу, которую хорошо знаю, с опытом реализации проектов и пониманием того, как государство должно работать на общество.
Я не сказал бы, что специалисты по реформам быстро в корне изменят жизнь людей, но мы точно сможем на общенациональном уровне усилить механизмы защиты прав человека. Главные задачи Директората – формирование долгосрочной политики Минюста в сфере обеспечения прав человека, усиления предоставления бесплатной правовой помощи и развитие правовой осведомленности граждан.
Первый компонент, который уже реализуется – это Всеукраинский образовательный проект «Я имею право». Его цель повысить правовую осведомленность граждан, чтобы больше людей знали о своих правах и защищали их. Мы информируем об изменениях в законодательстве, даем разъяснения людям, которые обращаются со своими проблемами в органы юстиции, в учреждения бесплатной правовой помощи или в широкую сеть неправительственных правозащитных организаций-партнеров. Установление связей с партнерами – один из приоритетов, потому что это приближает правосудие к людям. Это очень важно именно сейчас, когда взаимодействие в обществе становится более интенсивным и все больше его аспектов охватывает право. Как именно это и положено, если по-европейски.
Мы в правительстве не должны только разрабатывать нормативные акты, а должны решать проблемы и делать жизнь граждан лучше
Директорат также формирует политику предоставления бесплатной вторичной помощи, то есть представительство в других органах и защита по уголовным делам тех граждан, которые по разным причинам не могут нанять собственного адвоката. Сотни тысяч граждан получат для предоставления качественной правовой помощи адвоката, за которого заплатит государство.
Мне очень нравится заниматься тем, чем я занимаюсь – это творческая работа с огромными объемами информации, она имеет реальное влияние, и это ответственно. Реформа государственной службы, на мой взгляд, должна обеспечить формирование устойчивого влияния государства на определенные сферы. Мы в правительстве не должны только разрабатывать нормативные акты, а должны решать проблемы и делать жизнь граждан лучше.
Эти изменения выглядят коренными и поэтому должны происходить постепенно, а станут ощутимы уже в конце процесса. То, что делает и сделает мой Директорат может касаться не всех граждан и не во всех сферах общественных отношений, но это нормально. Один отдельный директорат не спасет весь мир сразу, но я буду получать удовольствие от каждого доброго дела. А еще можно вдохновлять других вместе менять страну.