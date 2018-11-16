Ты здесь главный. Где и как правильно отдыхать в Египте

Первое ощущение, которое возникает у тебя после посадки в аэропорту Шарм-эль-Шейха, и которое не покидает до самого конца пребывания в этом раю - ты здесь главный. И всё здесь создано только для тебя. Только для тебя возведены фантастически красивые и удобные здания отеля Concorde El Salam. Именно тебе адресованы доброжелательные улыбки персонала, хорошо говорящего по-русски и осваивающего украинский. Только для тебя шеф-повар Денис Топчий, счастливый, когда его посетители восхищаются необычными блюдами. Даже аэропорт здесь построен в нескольких минутах езды от гостиницы.
Как бы в подтверждение моих мыслей звучит рассказ Самира Рашвана - генерального менеджера гостиницы Concorde El Salam Hotel Sharm El Sheikh:
- Для удобства прилетающих туристов власти Египта собираются строить еще один аэропорт в районе Каира, чтобы разгрузить существующую инфраструктуру. Ведь количество авиарейсов, особенно из Украины, возрастает, а комфорт и безопасность наших гостей - главное для нас.
Безопасности здесь уделено особое внимание. Вначале - тщательный досмотр в аэропорту. После теракта на российском чартере безопасность стала для правительства Египта одним из главных вопросов. Территория самого отеля Concorde покрыта плотной сетью камер видеонаблюдения, а строгая, но доброжелательная к гостям охрана и защищенный пляж - создают ощущение уюта и безопасности. Даже если вы забудете свой мобильный телефон или сумку на шезлонге, можете быть спокойны - они будут дожидаться вас там, где вы их оставили.
Египетяне, получившие болезненный удар после падения туристического потока в 2015 году, решили, что слезами горю не поможешь, и начали переориентировать свой бизнес на новые рынки. Украина – достаточно лакомый кусочек, даже несмотря на экономические трудности. Плотная работа египетского бизнеса с украинскими туристическими компаниями, такими, как PEGAS Touristik, привлечение украинских специалистов по туризму, аниматоров, поваров, желание понять нашу душу и менталитет - такая стратегия очень быстро дала свои плоды. Поэтому ежегодный поток туристов из Украины только растёт, а сервис адаптируется под запросы отдыхающих из Украины. Теперь в Шарм-эль-Шейхе подают даже украинский борщ!
Гармония архитектуры и природы
Отель Concorde стал ярким примером слияния природы с архитектурой. Философия стиля в дизайне интерьера заключается в гармонии, которую вы ощущаете, находясь здесь. Британское архитектурное бюро, занимавшееся отделкой отеля, удачно совместило европейскую традицию создания маленьких семейных вилл с восточным обычаем строительства роскошных дворцов халифов, которые утопали в тенистых садах.
Именно так - в центре территории отеля, словно дворец, возвышается основное здание с огромным рестораном, spa-центром и президентскими номерами. Далее, от него расходятся два веера небольших 2-х и 3-х этажных жилых вилл.
В центре территории, опоясанный виллами, разлился "бесконечный" голубой бассейн, благодаря которому природа и вода "входят" в архитектуру.
Всего в отеле 423 номера разных категорий: стандартных, deluxe и семейных. Пройдя по номерам разных категорий, замечаешь исключительное внимание к деталям - всё сделано для того, чтобы вы чувствовали себя здесь как дома - от эргономичного управления климатической системой, до домашних кресел и прикроватных лампочек для чтения. Уж стоит ли тут упоминать о ежедневной уборке, свежести и чистоте в каждом номере?
Гуляя по территории отеля, просто наслаждаешься мягкой атмосферой комфорта и защищенности. Тебе больше не нужно думать о том, чем себя занять, что приготовить на ужин или с кем оставить ребенка. Кстати, о детях. С полной уверенностью Concorde El Salam можно назвать семейным отелем, где будет хорошо как взрослым, так и детям. Для них предусмотрен замечательный детский клуб, в котором не страшно оставить своё чадо. Кинотеатр, пинг-понг, настольные игры, горки, машинки, даже PlayStation - всё это привело бы в восторг кого угодно! Благодаря тщательному отбору профессиональных аниматоров из Украины, которые знают, как развлечь детей, подростки забывают даже о своих любимых компьютерных играх!
Клуб принимает детей от 4 до 12 лет на любое время в течение дня, и даже самая заботливая мама-наседка может быть абсолютно спокойна - её птенчик будет занят тем, что ему по душе. А если он проголодается, его обязательно накормят специально приготовленной для детишек едой, контролируемой самим шеф-поваром отеля.
Отдыхайте, плавайте, дарите себе удовольствие в спа-центре, дорогие мамочки!
Любовь к себе, но без нарциссизма
Поездки к морю, особенно Красному, стойко ассоциируются только с пляжем и солнцем. Но сгорать в шезлонге или лениво плавать в бассейне, имея в своём отеле настоящий wellness-центр, - кажется не очень разумным шагом. Спортивная площадка для подвижных и командных игр, множество тренажеров для занятий фитнесом, просторный и светлый спортивный зал - всё это ждёт тех, кто готов заниматься не только своим желудком, но и мышцами.
Если же вы хотите отдохнуть телом и душей, вас ждёт spa-центр - джакузи, бассейн, финская сауна, турецкий хаммам, русская баня - огонь и вода подготовят вашу кожу к очистительным процедурам и массажу.
Отель Concorde имеет собственный пляж, длиной почти полкилометра, на живописном берегу Красного моря. Вдоль всего берега находится заповедный коралловый риф, который запрещено не только отламывать, но и топтать ногами (о, боги! Такую красоту – и топтать ногами?), поэтому для захода в море построен специальный понтон. Насладиться красотой кораллов и разнообразием морских жителей можно не выезжая за пределы территории отеля.
В поисках капитана Немо, или Подводный Тиран
Когда вы немного освоитесь возле прибрежных рифов и начнете отличать пестрых и крупных рыб-попугаев от антиасов или рыб-бабочек, вы просто не сможете удержаться от соблазна погрузиться в неизведанные глубины моря. В мир, который раньше видели только в ярких иллюстрированных журналах или на кадрах знаменитой "Подводной Одиссеи Жака-Ива Кусто". Но, обо всём по порядку.
Отель Concorde стал ярким примером слияния природы с архитектурой
Для того чтобы насладиться подвижной и пёстрой красотой рифов Красного моря, лучше всего воспользоваться однодневным туром к острову, с немного зловещим и мрачным названием Тиран. Он лежит между Египтом и Саудовской Аравией, практически перекрывая вход в залив Акаба, и служит своеобразным мостом из Африки в Азию.
На отмелях и подводных рифах расположились миллионы жителей подводных скал - кораллов, которые стали настоящим домом для бесчисленного множества рыб, ракообразных и моллюсков. Рифы, нужно сказать, до сих пор таят в себе опасность, и не только для старых парусных кораблей из приключенческих романов, но и для вполне современных судов. Так, на рифе Гордон лежат останки торгового корабля Луллия, налетевшего на скалы еще в 1981 году и ставшего, с тех пор, местной достопримечательностью для туристов.
Опытные инструкторы проведут подробный инструктаж, помогут надеть снаряжение, будут находиться рядом во время погружения - даже новички почувствуют себя уверенно. Освоившись с аквалангом, вы сможете не только понаблюдать за натуральным аквариумом с поразительно прозрачной водой, но и поближе познакомиться с яркими рыбами коралловых рифов - яркими рыбами-ангелами, величественными крылатками, или даже грозной и опасной муреной.
Удовлетворив себя в знакомстве с морем, вы наверняка обратите взор на сушу, где с не меньшим интересом можно провести целый день. Итак, едем в пустыню!
Передвигаться по пустыне проще всего на багги - легкой в управлении и безопасной машине. Из органов управления ничего лишнего - руль, педаль тормоза и газа.
На багги можно, эффектно выбрасывая пыль из-под колёс, промчаться по склону бархана или дерзко объехать воображаемое препятствие - драйв, рёв мотора и вопли радости вам гарантированы. Но поездка по пустыне тоже должна иметь смысл. И вот наша колонна багги уже становится торговым караваном, который движется к оазису. Здесь нас ждут гостеприимные ремесленники, вьючные верблюды и даже местный шейх. Мастер-класс по изготовлению лепешек, катание на огромной слоновой черепахе и двугорбом верблюде, и, наконец, чаепитие с шейхом. Если, конечно, вы ему приглянулись!
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559 грн
на 12 месяцев *
* действует до 30.11.2018