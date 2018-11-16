Ты здесь главный. Где и как правильно отдыхать в Египте

Первое ощущение, которое возникает у тебя после посадки в аэропорту Шарм-эль-Шейха, и которое не покидает до самого конца пребывания в этом раю - ты здесь главный. И всё здесь создано только для тебя. Только для тебя возведены фантастически красивые и удобные здания отеля Concorde El Salam. Именно тебе адресованы доброжелательные улыбки персонала, хорошо говорящего по-русски и осваивающего украинский. Только для тебя шеф-повар Денис Топчий, счастливый, когда его посетители восхищаются необычными блюдами. Даже аэропорт здесь построен в нескольких минутах езды от гостиницы.

Как бы в подтверждение моих мыслей звучит рассказ Самира Рашвана - генерального менеджера гостиницы Concorde El Salam Hotel Sharm El Sheikh:

- Для удобства прилетающих туристов власти Египта собираются строить еще один аэропорт в районе Каира, чтобы разгрузить существующую инфраструктуру. Ведь количество авиарейсов, особенно из Украины, возрастает, а комфорт и безопасность наших гостей - главное для нас.

Безопасности здесь уделено особое внимание. Вначале - тщательный досмотр в аэропорту. После теракта на российском чартере безопасность стала для правительства Египта одним из главных вопросов. Территория самого отеля Concorde покрыта плотной сетью камер видеонаблюдения, а строгая, но доброжелательная к гостям охрана и защищенный пляж - создают ощущение уюта и безопасности. Даже если вы забудете свой мобильный телефон или сумку на шезлонге, можете быть спокойны - они будут дожидаться вас там, где вы их оставили.