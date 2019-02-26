Агробизнес расправил плечи: что изменилось за годы независимости

Как все начиналось

В последние десятилетия спрос на аграрную продукцию возрастает, и эта тенденция будет только усиливаться. Ведь население мира и потребность в ресурсах увеличиваются. Поэтому для Украины, с благоприятными климатическими условиями и 30% мировых запасов чернозема, аграрный сектор стал привлекательным для предпринимательства сразу же, как только государство обрело независимость.

Тогда же аграрная отрасль заинтересовала международные компании. Новый рынок привлек внимание таких транснациональных гигантов, как BASF – концерна по производству химии, в том числе и для агросектора. Они сразу оценили перспективы и стали открывать в Украине представительство, демо- и агроцентры, тем самым инвестируя в развитие отрасли.

Между тем бывшие совхозы начали преобразовываться в агрохолдинги, а производственные мощности – переходить в частную собственность. Поэтому агрорынок с обретением Украиной независимости стал работать благодаря особо большим предприятиям, которых в Европе больше нигде не было. Подобный опыт крупных агрохолдингов можно наблюдать в таких странах, как Аргентина, Бразилия, Австралия или Казахстан.

Впрочем, все отрасли украинского АПК существенно изменились после 1991 года из-за перехода от плановой к рыночной экономике. Если до данного периода активно, но в основном искусственно, развивали машиностроение для сельского хозяйства и агрохимическую промышленность, также развивалось животноводство, то во время независимости они пошли на спад. Зато растениеводство из года в год не только сохранило, но и нарастило объемы производства и экспорта.

Так, за 27 лет независимости Украина сумела стать мировым лидером по производству подсолнечного масла и одним из лидеров ее экспорта. А выращивание подсолнечника стало рентабельным направлением украинского агробизнеса.

Фото: BASF Agricultural Solutions

Кроме того, Украина входит в топ-10 крупнейших производителей зерна, а по объемам выращивания кукурузы входит в тройку лидеров. Также популярными украинскими культурами являются зерновые, зернобобовые, картофель, сахарная свекла и специальные культуры (в основном – овощи). Если в 2001 году Украина производила 42 млн т зерновых и масличных культур, то 2018-м этот показатель составил более 85 млн т. И с каждым годом мы увеличиваем объемы экспортных поставок зерна.

Фото: BASF Agricultural Solutions

«В прошлом году аграрии собрали рекордный урожай зерновых – 70,1 млн тонн, что на 5 млн тонн больше показателей, зафиксированных в 2016 году. Это около 12% от ВВП Украины (за 2017 год), или более 80% золотовалютных резервов и около 40% экспортной выручки. На 2019 год прогнозируется общий экспорт на уровне 47 млн тонн», – сообщил и.о. аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк. Увеличились объемы торговли с ЕС. В частности, за прошлый аграрный сезон торговые показатели улучшились на 7,1% и составили почти 7 млрд долларов. Больше всего украинскую продукцию покупают в Индии ($1,86 млрд), Китае ($1172 млн), Нидерландах ($1162 млн), Испании ($1042 млн), Египте ($889 млн), Турции ($801 млн), Италии ($738 млн), Германии ($667 млн), Польше ($657 млн) и Саудовской Аравии ($589 млн). Это чуть больше 50% всех поступлений в валюте, которые получили украинские аграрии за прошлый год.

Фото: BASF Agricultural Solutions

Реалии и перспективы агрорынка сегодня

А чем же сегодня мы удивляем мир, и в каких аграрных отраслях будем развиваться в ближайшие годы?

Украинские аграрии только с июня 2018 года экспортировали свыше 19 млн тонн зерновых. В частности, продали на экспорт 9,4 млн тонн пшеницы, ячменя – 3 млн тонн, а кукурузы – 6,2 млн тонн.

Украина – третий глобальный производитель яблочного концентрата в мире, в 2018 году месячный объем экспорта украинских яблок впервые превысил 8 тыс. тонн, увеличившись (относительно ноября 2017 года) более чем в полтора раза – на 55%. На сегодняшний день украинские яблоки отгружают в страны Евросоюза, Ближнего Востока и даже Юго-Восточной Азии. Однако и на экспорт более привычных культур спрос будет расти, например следующие 3-5 лет на украинский картофель.

Увеличивается и рынок инвестиций в АПК Украины. За первое полугодие 2018 года в абсолютных показателях капитальные инвестиции в аграрную отрасль составили 26,9 млрд грн – это почти 13% от всех капитальных инвестиций в украинскую экономику. По оценкам KPMG, в 2018 году объем всех соглашений о слиянии или поглощении компаний в украинском агросекторе насчитывал 452,5 млн долларов, или 41% от общей суммы данного сегмента операций (по сравнению с 15% в 2016-м).

Кроме того, в 2019 году аграрная отрасль Украины получит поддержку из государственного бюджета на 5,9 млрд грн. Основными направлениями для распределения средств, дополняющими развитие Украины в ближайшие 3-5 лет, станут животноводство (в частности, рыболовство), поддержка производителей техники для сельского хозяйства и техники для производства биоэтанола.

Кстати, производство биотоплива, как мировой тренд, дает украинскому агрорынку особые перспективы. Ведь прогнозируемо увеличится спрос на аграрные культуры, используемые для данного топлива: кукурузу, пшеницу, рапс и другие масличные культуры. А это основные пункты агробизнеса Украины.

Фото: BASF Agricultural Solutions

Впрочем, для производства биоэтанола украинское сырье активно применяется уже сейчас. Один из самых экологически безопасных способов получения биотоплива – процесс спиртового брожения пшеницы. Данный биоэтанол не пригоден для пищевого применения, но эффективен в топливных смесях для автомобильных двигателей. Еще один способ получения биоэтанола, который используется в Украине, – из зерен кукурузы. Из-за высокого содержания целлюлозы стебель и листья кукурузы сложнее и дороже перерабатывать на этиловый спирт, однако исследователи изучают вопрос удешевления данного производства автомобильного биотоплива.

Диджитал и наука в аграрной отрасли



Технологии развиваются не только в производстве биотоплива. Несмотря на возможные стереотипы, аграрная отрасль – одна из наиболее технологически развитых в мире, и не уступает космическим разработкам, медицине и финтеху.

Беспилотная техника, дроны для исследования посевов и рельефа полей, GPS-растениеводство и животноводство, электронная картография,применение big data и спутниковый метеомониторинг – такими технологиями аграриев уже не удивишь.

Впрочем, процент привлечения диджитал-технологий в украинском агросекторе остается довольно низким – это около 10-12% по сравнению с мировыми лидерами, но наша страна неуклонно движется вперед. Об этом отмечают эксперты подразделения Agricultural Solutions BASF в Украине.

Стоит отметить, что украинский агрорынок представляет особый исследовательский интерес для Европы. Ведь изучать аналитику, тестировать технологии увеличения урожайности, выводить новые сорта проще в тех странах, где все это можно сразу проверить и усовершенствовать.

Фото: BASF Agricultural Solutions

Современные технологии могут в несколько раз увеличить результаты труда аграриев, поэтому все международные компании заинтересованы в инвестициях в научные разработки. Например, компания BASF, приобретя новую долю активов в прошлом году, инвестировала в развитие уникального научно-исследовательского центра в селе Центральное Киевской области. Это платформа для выведения новых улучшенных сортов пшеницы и производства базовых семян.

Похожих селекционных научно-исследовательских центров существует всего семь в мире – во Франции, Канаде, Германии, Австралии, 2 – в США, и теперь в Украине. Уже сейчас центр закрывает полный цикл производства новых сортов пшеницы. Команда селекции состоит из 8 опытных профессионалов, работающих на 40 га для исследований. Эксперты также активно сотрудничают с немецкими и американскими командами, чтобы обеспечить растущее население мира гибридами пшеницы. Это должно решить глобальную проблему питания, улучшить экономическое, социальное и экологическое баланс мира.

Подобные инвестиции на украинском рынке свидетельствуют о его привлекательности для транснациональных гигантов. И роль Украины при этом меняется: если до этого мы в основном использовали инновационную продукцию, произведенную в других странах, то сейчас теперь Украина становится одной из локаций, которая производит ее для всего мира.

Инновации для АПК

Безусловно, для растениеводства важнейшими показателями являются высокие урожаи. Однако количество полей для обработки и работников для работы на них ограничено – и со временем прирост урожая за счет только этих ресурсов достигнет своего предела. Поэтому важно вкладываться в инновационные средства, которые при тех же затратах площадей и сил работников увеличат урожайность. И самое главное – инновации постоянно развиваются и позволяют стабильно развивать экономику с изобретением новейших технологий.

Поэтому применение инновационной агрохимии (средств защиты растений) является не менее важным, нежели применение качественной техники или цифровых технологий на полях.

На рынке такой агрохимии возникают свои тренды – экологичность и тщательная проверка составляющих, замена порошковых или гранулированных средств на жидкие (которые лучше подходят для почвы) и др. Среди средств защиты растений появляются разработки, не имеющие аналогов и значительно влияющие на урожайность ключевых для Украины культур.

Фото: BASF Agricultural Solutions

Например, уже упомянутый BASF специально для Украины пилотировал уникальный препарат для подсолнечника Архитект[1], который влияет на все органы подсолнечника и улучшает структуру растения, а также позволяет бороться со всем спектром его болезней. В целом же это позволяет украинским аграриям значительно увеличивать урожайность подсолнечника. Так, в прошлом году, например, хозяйство ЧП ФА «Луговое» Львовской области применило Архитект и получило прибаку урожайности подсолнечника +11 ц/га по сравнению с технологией хозяйства, что в денежном выражении составило +355 дол/га. Примечательно, что компания пилотировала новый продукт именно на украинском рынке, учитывая лидерство нашего государства в экспорте подсолнечника и продукции из него.

Не менее рентабельной стала сверхинновация BASF Адексар® СЕ Плюс по фунгицидной защите зерновых. По показателям урожайности зерновых применение Адексар® СЕ Плюс вообще бъет все рекорды. Так, в 2018 году хозяйство-участник Клуба новаторов агробизнеса BASF СВК Вивсяницкий получило +35% прибавки урожайности зерновых по сравнению с технологией хозяйства с урожайностью 96,4 ц/га, применив на поле Адексар® СЕ Плюс и Капало®.

Хотя современные препараты для агробизнеса лишь несколько десятилетий на украинском рынке, именно они позволят ему выйти на один уровень с другими европейскими странами. А в перспективе – возможно, и превзойти их все вместе взятые. Данные технологии не только защищают растения от вредоносных объектов, но и повышают урожайность. Это помогает Украине удерживать лидирующие позиции в мировом агроэкспорте и развивать собственную экономику.

Кстати, для украинской экономики аграрный сектор сейчас является приоритетным. Он составляет 17% ВВП, а в будущем может вырасти и до 25%, в то время как экспорт сельхозпродукции уже является одной из основных статей дохода украинского бюджета. Обладая исключительными природными предпосылками, украинские аграрии развиваются, учатся и ведут бизнес лучше, а еще – продвигают экономику целой страны вперед.

Архитект[1] Согласно регистрации в Украине, торговое название указанного в пресс-релизе препарата морфорегулятора и фунгицида – Архітект™.