Зловещие знаки украинской инаугурации Сегодня, 10:21 445

В Украине первая присяга президента состоялась совсем недавно — 5 декабря 1991 года ее принял 57-летний Леонид Кравчук

Конституции Независимой Украины еще не было. Присягать в верности новым идеалам было не на чем. Старая Конституция УССР 1978 года к этому моменту устарела прямо со своего вступления: «Великая Октябрьская социалистическая революция, совершённая рабочими и крестьянами России под руководством Коммунистической партии во главе с В. И. Лениным , свергла власть капиталистов и помещиков, установила диктатуру пролетариата…».

Финал предисловия Конституции УССР примерно такого же замеса: «Народ Украинской Советской Социалистической Республики, руководствуясь идеями научного коммунизма, сознавая себя неотъемлемой частью всего советского народа, сохраняя преемственность идей…» В общем, на этом списанном в архив материале Леонид Кравчук и сложил первую присягу независимому народу Украины.

В противовес Конституции УССР — 1978 года, экземпляр Пересопницкого Евангелия XVI века рождения, казался куда ближе к действительности. Народный депутат Украины, украинский писатель, Роман Лубкивський предложил тогда обратиться от идеалов ветхих, к идеалам вечным. То есть присягать верности новой Украине на Пересопницком Евангелии. В нем нет ни слова об Украине, но в нем украинские слова. Это первый украиноязычный, иллюстрированный экземпляр Священного Писания. Само Евангелие рождалось на свет в период 1556—1561 годах в Хмельницкой области, а завершили в Пересопнице (Ровненская область, Украина). Это начало конца украинской вольницы, перед затяжным процессом порабощения и поглощения соседями: от поляков и литовцев, до венгров и московского княжества. Восход и закат Запорізької Січі. Начало и конец украинской независимости.

Покажет ли шестой президент иной результат?

Кроме того, XVI век, это старт Реформации в Европе. Конец Средневековья. Эпоха Возрождения. Первые общественные, религиозные свободы. Появляются переводы Евангелия на доступные европейские языки. За что еще в некоторых цивилизованных странах можно было угодить на костер. Например, в Англии. Замысел перевести Евангелие на староукраинский письменный литературный язык это и был тренд нового времени. Иными словами, Пересопницкое Евангелие, подходящий символ для молодой, незрелой украинской демократии. Этот священный экземпляр скромно умостился на первой инаугурации первого президента Украины. Но присягал Кравчук все же на Конституции УССР и на Акте про государственный суверенитет. Щелочь и кислота в одном флаконе.

Впервые присягнуть на действующей Конституции Украины, очищенной от советского прошлого, удалось лишь Леониду Кучме, да и то в 1999 году, в его второй срок президентства. В этом году своеобразный 20-летний юбилей. Так случилось, потому что Конституция независимой Украины родилась в 1996-м, а свой первый президентский срок Кучма получил еще в 1994-м.

Тогда 19 июля, во время первой инаугурации второго президента, впервые была проведена процедура передачи власти. Кравчук и Кучма встретились у Мариинского дворца, пожали друг другу руки. Пост сдал. Пост принял.

В 1999-м, 30 ноября, Кучма впервые, и пока что единственный раз в истории Украины, передал пост президента самому себе. Тогда же впервые ему была вручена булава, гербовая печать и штандарт президента. Впервые инаугурация происходила не в Верховной Раде, с которой Кучма вошел в жесткий клинч, а во Дворце Украина, где впервые присутствовали иностранные делегации.

В 2002-м Кучма выдал указ. В первом пункте было указано место проведения инаугурации: «Інавгурація Президента України проводиться в Національному палаці Україна». Далее: «Церемонія інавгурації Президента України; покладання Президентом України квітів до пам’ятника хрестителю Русі - князеві Володимиру, до пам’ятника Т. Шевченку, до пам’ятника М. Грушевському; церемонія благословення Президента України настоятелями церков і керівниками релігійних конфесій України у Софіївському соборі Національного заповідника „Софія Київська“; покладання вінка Президентом України до могили Невідомого солдата у місті Києві»

На инаугурации 23 января 2005-го, после победы Оранжевой Революции, что вынесла на президентское кресло третьего по счету главу державы Виктора Ющенко, иностранных делегаций было многократно больше, чем ранее. Ющенко проигнорировал протокол, предписанный его предшественником. Организовал присягу в парламенте и инаугурацию-шоу на Майдане.

Четвёртый президент Украины Виктор Янукович в новейшей украинской истории фигура комично-трагичная. В 2004 Майдан не дал ему начать президентство, в 2014 — не дал закончить. В честь четвертого президента Украины прозвучало две революции. И странно, что суеверный Янукович во время своей инаугурации в 2010 году не понял: судьба не благосклонна к нему. Все началось с того, что входная дверь в Верховную Раду захлопнулась прямо перед его носом.

На инаугурацию к Януковичу не пришли первый и третий президент Украины, а также главный соперник в президентской гонке — Юлия Тимошенко и вся ее парламентская рать.

Инаугурация Януковича ничем особенным не отличалась. Разве что скромным бюджетом. Сергей Левочкин, глава администрации президента Януковича похвастался тогда перед прессой, что на весь протокол потрачено всего 2 млн грн ($ 250 тыс.). Впрочем, вскоре этот показной аскетизм очень дорого обошелся всей Украине.

До конца срока Виктор Федорович не дотянул. Он сбежал из Украины, оставив за собой длинный кровавый след, что тянется в Ростов-на-Дону и оттуда в Москву.

В мае 2014-го украинцы впервые избрали президента в один тур. Передавать власть Петру Порошенко было некому. Инаугурация Петра-пятого напомнила многим инаугурацию Виктора-четвертого. Перед последним едва ли не захлопнулась парламентская дверь. Перед первым — едва не рухнул военнослужащий роты почетного караула. Ему стало плохо, и он выпустил из рук оружие. Инаугурация транслировалась в прямом эфире. Ведущие решили, что это хороший знак. Оружие выпало из рук — быть миру. Но все вышло с точностью наоборот.

В зале заседания Верховной Рады, куда прибыл Порошенко, присягнул на верность украинскому народу, присутствовали три первых президента Украины. И это впервые в истории Украины.

Украина — уникальная постсоветская республика. Здесь в отличие от всех наших соседей уже шестой президент. Два предыдущих не отсидели и один срок (Леонид Кравчук, Виктор Янукович). Еще двое — едва выдержали одну каденцию и вылетели с кресла со скоростью, что превысила скорость их залета на него. Только один президент Украины отбыл два срока. И это по меркам Беларуси, Казахстана, России и им подобных — карьера лузера.

Покажет ли шестой президент иной результат? Особенно, после того, как он внесет в Конституцию норму, что лишает главу державы защитного иммунитета? Вряд ли. Украина редко выдает булаву на долгий срок. Так повелось еще со времен рождения Пересопницкого Евангелия. Гетманы менялись здесь ежегодно. Почти всегда демократично, но не всегда мирным путем. Так что не я один задумываюсь, кто же будет седьмым президентом Украины? И как будет уходить шестой? Уходить. А не убегать. Вот мое доброе, почти евангельское пожелание Владимиру Зеленскому, шестому президенту Украины.

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