Злость и ненависть в школах. О родителях и учителях Вчера, 15:43 2318

Вокруг школы отовсюду нагнетание атмосферы зла, ожесточения, вымещение ненависти на слабых. Это, увы, отражение атмосферы в стране

Учителя SOS. А перед этим возникли «Батьки SOS». А перед ними «Дети SOS». Получается тотальный SOS. Что в перевод означает Спасите Наши Души.

Буллинг, Мобинг, Хаминг, Нападанинг и тотальный Ненавидинг.

В нашумевшем случае в одной школе папа подходит к учителю: мол, ну, какой рукой ты дотронулся до моего ребенка (тот баловался мячом на физкультуре)? И достаёт настоящую пилу, приговаривая: «Я тебе её сейчас отрежу».

Что происходит? Учителей вообще возненавидели. И они готовят массовые забастовки.

Послушаем учителей. Они говорят, что теперь на первом месте права ребенка и права родителей. Учителя бесправны. Оценок не ставить, ничего не требовать, домашних заданий не задавать, ничего не спрашивать, замечаний не делать, всё терпеть. Перед учениками танцевать, петь, искать подходы и всячески мотивировать.

Учителей вообще возненавидели

Детям разрешено всё: приходить в чем хотят, когда хотят и вести себя как хотят. Дети всегда правы. И дома рассказывают, как их в школе все кругом обижают.

Учебников нет, условий нет, финансирования нет, зарплат нет. Образ учителя – это как бомж, который только собирает поборы и ничему не учит.

В то же время родители могут приводить в школу больных детей, требовать праздновать, например, детские дни рождения, принося на них свою пиццу или пирожные, а потом обвинять школу, что у всех детей поболели животы. А если учитель не разрешит проводить такой праздник с пиццей, то его надо уволить за черствость и совковость. Могут по ночам звонить учителям и часами их обзывать разными словами.

Программа упрощена, детей нельзя нагружать. Но родители требуют высочайшего уровня знаний.

То есть, в целом картина такая: дети учатся хуже, ведут себя хуже, условия всё хуже, а требований к учителю всё больше и больше. И во всём этом, естественно, виновата школа и учителя.

Родители. Они видят, что всё плохо. Школа плохая, учителя плохие, условия плохие, результаты плохие. И всё не так. И они рассказывают учителям, как надо учить детей.

Некоторые из родителей растерялись и на распутье: где, чему и кем учить? Куда бежать и кого спросить? Что для ребенка благо, а что вред? Нужны знания или только счастье?

Они уже поняли, что перспектив здесь нет. И обвиняют того, кто ближе, как это бывает с невестками, вымещая всю свою ненависть к происходящему, потому что нервов уже на всё не хватает.

Что в результате? В результате отовсюду нагнетание атмосферы зла, ожесточения, вымещение ненависти на слабых. Это, увы, отражение атмосферы в стране.

Да, этого учителя папа со своим другом избили, учитель получил травмы головного мозга, надрыв лёгких (еле откачали жидкость из легких) и многочисленные гематомы.

Так вот. Этот папа не знал, что учитель физкультуры имеет черный пояс по тхэквондо. И мог бы не только защититься. Но учитель просто сжался и терпел. Кто знает, в этих восточных единоборствах не только борьба, но и такая особая философия.

А если бы учитель этими своими восточными компетенциями воспользовался? Что бы было?

Текст опубликован с разрешения автора

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