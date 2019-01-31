Жить по-новому. Главная проблема Порошенко Сегодня, 20:13 1156 Цей матеріал також доступний українською

О плюсах и минусах первого срока Порошенко

Вероятность второго срока Порошенко не очень высока. Он идет на него с заявкой на безальтернативность, что выражено в его лозунге – или он, или Путин.



Но проблема в том, что разыгрывая эту карту, он делает это вместе с Медведчуком. Потому что как-то слабо верится в совпадение, когда одновременно в один день проходит съезд по выдвижению Порошенко и съезд Оппозиционной платформы Медведчука. Трансляция идет одновременно на том канале, который принадлежит Медведчуку. Обе стороны довольны, они играют друг против друга, но проигрывает от этого страна. Потому что таким образом мы возвращаемся в 2014-й год – стенка на стенку. Это не лучший способ решения нынешних проблем.

Проблема и с лозунгом Порошенко: «Реальні справи, а не брехливі обіцянки». Реальные дела и достижения есть – он сделал немало, но и лживых обещаний было много.

Упаковка новая, а содержание – старое

Главный минус Порошенко в том, что он обещал жить по-новому, а получилось так, что упаковка новая, а содержание – старое. Именно это подорвало к нему доверие большинства избирателей. В обеднении нет прямой личной вины президента – это скорее объективное следствие войны и конфликта с Россией. Относительное большинство недовольно социально-экономическими проблемами. Повышение тарифов и девальвация гривни вызвали сильное недовольство и раздражение избирателей, а дальше уже начали вспоминать о его обещаниях продать бизнес и с повышенным вниманием обращать внимание на любые детали.

И если бы Порошенко не был президентом, никто бы не удивился его отдыху на Мальдивах. Вот вчерашняя новость – чиновницы из Бучи поехали отдыхать на Мальдивы. И это явно не за официальные доходы, хотя на самом деле у нас могут отдыхать на Мальдивах и представители высокого среднего класса. Тем не менее, именно отдых на Мальдивах вызвал волну падения рейтинга Порошенко. Потому что когда это происходит на контрасте – люди обеднели, тарифы повышены – то вызывает крайнее раздражение. И тут уже вспомнили все.

Ситуация в судебной системе, практика отношений в политике, отсутствие перелома в борьбе с коррупцией – за последние два года даже усилилось сопротивление новым антикоррупционным институтам. Этот контраст вызвал крайнее недовольство у тех, кто в свое время поддержал Майдан и надеялся, что Порошенко будет воплощать в жизнь ожидания революции. Даже не программу – ее как таковой не было, и даже не обещания на Майдане – чего-то конкретного же не было. Но были ожидания. И они были одни, а последствия во многом оказались другие. Отсюда и такая неоднозначная и противоречивая картина.

Поговорим о плюсах. Президент Порошенко останется в истории как президент, сыгравший решающую роль в получении Томоса об автокефалии ПЦУ. Это большая заслуга Порошенко – без его личных усилий Томоса не было бы. Еще одной его заслугой – хотя этому и способствовала ситуация, а также правительство Яценюка – является достаточно быстрое подписание соглашения об ассоциации с ЕС, после чего страна четко и системно выбрала курс на европейскую интеграцию. На этом пути возникали разные препятствия – например, кризис в связи с нидерландским референдумом, и здесь Порошенко сыграл очень большую роль. Как и во внешней политике в целом. А одним из конкретных – пусть и не личных – его достижений стал безвиз, хотя может и не все украинцев связывают это большое для них дело с именем президента.

Стоит отметить важную роль Порошенко в сохранении режима санкций против РФ – автоматически этого бы не происходило. Попытки уменьшить или смягчить санкции, а особенно в последние годы, предпринимались неоднократно. И хотя решающую роль здесь играла все же Меркель, украинская дипломатия постоянно напоминала и била во все колокола, чтобы добиться сохранения санкций против РФ.

При Порошенко удалось освободить часть территорий Донбасса – это тоже немалая заслуга. В конце концов, как президент Порошенко сыграл важную роль в том, что в 2014-2015 году произошло восстановление хотя бы относительной дееспособности государственных институтов, прежде всего обороны и национальной безопасности. Там масса проблем, и есть за что критиковать, но ситуация исправилась по сравнению с первой половиной 2014 года.

Также удалось запустить волну либеральных социально-экономических реформ. Они воспринимаются населением далеко неоднозначно, но это была большая политическая ответственность – пойти на такое в принципе. Надо отдать должное Яценюку и Гройсману – как премьер-министры они немало сделали, но без содействия Порошенко и его партии в парламенте реформы не были бы воплощены или даже инициированы. Также по некоторым законам и решениям Порошенко пришлось идти на уступки под давлением Запада и нашей общественности.

В целом ситуация с первым сроком Порошенко очень неоднозначная. Подбивая итоги по окончанию его полномочий, баланс, возможно, выйдет и позитивным. К тому же его станут оценивать на контрасте, скорее всего, с новым президентом. Вот сейчас, например, многие вспоминают Кучму – президентство которого тоже было очень неоднозначным – как одного из наиболее эффективных и результативных лидеров страны. У него тоже было всякое – но не было войны. В этом плане Порошенко не повезло – во время его президентства была самая сложная политическая ситуация и человеческие потери. Это очень серьезно подорвало его возможности.

Вот и сейчас главная проблема Порошенко в том, что около 50% активных избирателей не хотят за него голосовать ни при каких условиях. Этот антирейтинг очень трудно перебить. Я бы сказал, что это эмоции, и через некоторое время они могут изменится. Тогда оценка Порошенко в истории будет другой.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени