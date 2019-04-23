Зеленский – все Сегодня, 19:03 1042

Чем жила страна 23 апреля 2019 года

Зеленский – все. Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 100% электронных протоколов заявила, что Владимир Зеленский получает 73,22%, Петр Порошенко – 24,45%.

За Зеленского отдали свои голоса 13 млн 541 тыс. 530 избирателей, за Порошенко проголосовали 4 млн 522 тыс. 320 граждан.

Недействительными признаны 2,31% избирательных бюллетеней.

Не только ЦИК сегодня говорил о Зеленском…

Человек из Госдепа поддержал тет-а-тет двух Владимиров. Курт Волкер, спецпредставитель Госдепа США, считает, что между Украиной и Россией должны вестись прямые переговоры.

Об этом Волкер заявил в эфире американского общественного вещателя PBS.

По его словам, Владимир Зеленский твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и хочет вернуть украинские земли. И такой подход, мол, является абсолютно правильным.

«Украина и Россия должны вести прямые переговоры, поэтому я считаю, что его [Зеленского] желание поговорить с [президентом РФ Владимиром] Путиным – это хорошо, а не плохо», - заявил Волкер.

В команде еще не совсем действующего главы государства анонсировали громкое расследование…

У Зеленского расскажут правду. В ближайшее время украинцы узнают правду об Иловайске, Дебальцево и захвате Крыма, - такое заявление сделал Иван Апаршин, эксперт по вопросам безопасности и обороны, член команды победителя выборов Владимира Зеленского.

«Правда касательно Иловайска, касательно Дебальцево, о начале войны в 2014 году, о захвате Крыма – будет обнародована. И максимально доведена до логического завершения. Уже в ближайшее время люди узнают правду», - написал он в своем блоге.

По уходящему президенту сегодня решили ударить и судьи…

Окружной админсуд атакует Порошенко. Судьи коллегии, которая приняла решение о незаконности национализации Приватбанка, просят Высший совет правосудия (ВСП) поднять вопрос об инициировании процедуры импичмента действующего президента Петра Порошенко.

Судьи обратились не только в ВСП, но и к руководству ГПУ и Госбюро расследований (ГБР), требуя начать досудебное расследование в отношении Порошенко, а также министра юстиции Павла Петренко и главы НБУ Якова Смолия.

Как отмечают судьи, руководство государства, комментируя их решение о признании незаконной национализации Приватбанка, сделало заявления, которые являются прямой угрозой судебной системе, посягательством на ее независимость и беспристрастность.

Члены коллегии «имеют основания» утверждать, что такие «очевидно резонансные действия» президента, главы НБУ и министра юстиции были совершены для оказания давления на состав суда и имеют признаки совершения преступления, именуемого в УК как «вмешательство в деятельность судебных органов».

Служители Фемиды усмотрели в словах Порошенко и главы Минюста еще и «действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», а также вмешательство в работу госдеятелей.

А один из судей того же суда подал иск против президента: просит признать бездействие главы государства; требует от того издать указ о назначении себя (истца) на должность.

Порошенко могут даже обязать компенсировать материальный ущерб.

Истец обосновал свою позицию тем, что в течение февраля-марта, вопреки требованиям закона, не был издан Указ о его назначении на должность судьи, что лишает его права на труд и доплаты за выслугу лет.

Дело будет слушать Кассационный админсуд Верховного Суда.

Под ударом оказались и люди из окружения действующего главы государства…

Трое в лодке не считают ГПУ правой. Экс-глава Администрации президента Борис Ложкин, заместитель главы АП Алексей Филатов и экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева не намерены реагировать на повестки о вызове на допрос в ГПУ.

В частности, пресс-секретарь Бориса Ложкина Мария Попова обнародовала заявление адвокатов бизнесмена: появление имени Ложкина в материалах расследований Генпрокуратуры и публичное объявление ему о подозрении «очевидно были задуманы как поводы для медийных скандалов, и являются совершенно необоснованными».

Схожим образом отреагировали на позицию ГПУ и «подельники» Ложкина – Филатов и Гонтарева.

Накануне ГПУ вызвала для вручения подозрений и допроса этих троих в рамках дела беглого олигарха Сергея Курченко, которого подозревают в масштабных хищениях.

Борьбу с коррупцией ГПУ сочетает с борьбой с антикоррупционерами…

Три буквы пошли на четыре буквы. Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) пришли с обыском в здание Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

В пресс-службе НАБУ отметили, что по решению суда от 28 марта сотрудники ГБР получили временный доступ к материалам антикоррупционного бюро.

На своей ФБ-странице Лариса Сарган, пресс-секретарь главы ГПУ, пояснила: следственные действия связаны с делом о возможном получении взяток правоохранительными органами за закрытие уголовных производств по фактам хищения госсредств в оборонной сфере («дело Свинарчуков-Гладковских»).

Также ГБР проверяет «внеслужебные» отношения руководства НАБУ с некими третьими лицами, которые могут указывать на «намеренное нерасследование» дела по разворовыванию в госконцерне Укроборонпром.

Чиновники тоже реагируют на результаты выборов…

Третий губернатор ушел. Геннадий Москаль, глава Закарпатской облгосадминистрации (ОГА), подал заявление об увольнении с должности.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Москаля.

После второго тура президентских выборов такие же заявления написали глава Николаевской ОГА Алексей Савченко и руководитель Львовской ОГА Олег Синютка.

И еще об отставках…

Парубия хотят лишить кресла. Валерий Писаренко, народный депутат из группы Видродження (состоит, преимущественно, из экс-регионалов), начал сбор подписей за проект постановления об отзыве с должности главы Верховной Рады Андрея Парубия.

Об этом Писаренко сообщил в Facebook.

Депутат опубликовал копию соответствующего проекта постановления, на котором пока есть подпись лишь самого Писаренко.

И об обратном процессе…

У Налоговой почти появился босс. Замминистра финансов Сергей Верланов победил в конкурсе на должность главы Государственной налоговой службы, который проводила Комиссия высшего корпуса госслужбы.

О чем и сообщила пресс-служба Минфина.

По результатам оценки кандидатов комиссия рекомендовала Кабмину назначить Верланова председателем Госналоговой службы.

А у Верховной Рады появились перспективы стать распущенной…

Рада может досрочно уйти. Ирина Луценко, представитель президента Украины в Верховной Раде, член фракции БПП и супруга Генпрокурора, оценила шансы на роспуск парламента как 50 на 50.

По ее словам, в Верховной Раде считают, что перспектива досрочного прекращения полномочий является нецелесообразной.

«Думаю, что депутаты не настроены на роспуск. Но все будет зависеть от ситуации», - сказала Луценко. И уточнила, что БПП всегда готов к выборам.

Сегодня в ВР появилась недавно выпущенная из СИЗО депутат Надежда Савченко, обвиняемая (к слову, мужем Ирины Луценко) в попытке эту самую Раду и расстрелять. Шороху особого она в парламенте не наделала. Но заявила, что почитала программу Владимира Зеленского и будет поддерживать нового президента.

Главное, чтобы Савченко не решила поддержать экранный образ нового президента – героя сериала Слуга народа Василия Голобородько, который в одной из серий расстреливал условных депутатов…

Народные избранники думали не о Савченко, а о будущем…

Депутаты обратились к шестому. Представители нескольких фракций в Верховной Раде обнародовали ряд требований к Владимиру Зеленскому.

Заявление озвучили во время пленарного заседания.

Глава фракции Народный фронт Максим Бурбак напомнил, что основная обязанность президента – защитить страну от российской агрессии и вернуть оккупированные территории. И Зеленский обязан следовать этому курсу, и взаимодействовать с правительством и Радой.

«Ожидаем услышать от нового президента о запланированных шагах на первые сто дней, первый год и на весь срок. Теперь Украина как никогда нуждается в честности и реализме», - резюмировал он.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил о необходимости принять закон об импичменте. И потребовал от Зеленского прекращения «эпохи бедности» - снижения тарифов, повышения зарплат, пенсий и прочее.

«Когда новая команда говорит, что президент за это не ответственен, то хочу напомнить, что президент может отменять решения правительства», - сказал Ляшко.

Глава фракции Самопомич Олег Березюк отметил, что президент – не монарх, а слуга украинского народа, поэтому в первую очередь необходимо снять неприкосновенность с депутатов и самого главы государства.

Во фракции ожидают от Зеленского прозрачного оборонного бюджета, безопасности, в том числе энергетической, отказа от схемы Роттердам +.

О необходимости немедленного принятия закона об импичменте заявил и представитель фракции Батькивщина Андрей Кожемякин.

В парламентский зал мечтает вернуться бывший спикер…

Гройсман хочет быть активным депутатом. Премьер Владимир Гройсман заявил, что сформирует новую политсилу для участия в выборах в ВР, которые состоятся осенью 2019 года.

«Это будет политическая сила, которая объединит в себе людей с хорошей репутацией, людей, которые способны не просто говорить, а реально делать вещи, которые будут отданы стране. Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне, я хочу быть активным, бороться за идеи и их внедрять», - сказал Гройсман.

«Идеи есть и как их внедрять я тоже понимаю», - добавил премьер.

Он также отметил необходимость изменить избирательную систему до парламентских выборов.

«Если мы не изменим избирательную систему в стране, то фактически новый парламент, который будет избран на старой системе, через 2-3 месяца будет самым большим нашим разочарованием», - добавил он.

Гройсман не забыл, что все еще работает в Кабмине, а потому сделал еще одно заявление: сказал, что готов сотрудничать с Владимиром Зеленским, если не будет идеологических разногласий.

Что думает по поводу слов премьера сам Зеленский – остается загадкой. И никакой Дмитрий Разумков (как это часто бывает) отгадку пока не озвучил.

Зато вчера Юлия Тимошенко призвала правительство добровольно уйти в отставку – чтобы не мешать новому президенту…

А бизнесмен (и экс-политик) Сергей Тигипко продолжает прирастать активами…

Арена, так арена. Находящийся в Австрии мультимиллионер Дмитрий Фирташ продал часть торгово-офисного центра Арена Сити бизнесмену Сергею Тигипко.

Арена Сити – один из самых известных киевских торгово-офисных центров.

О сделке НВ Бизнес сообщили три источника: директор сети торговых центров, консультант по недвижимости и инвестиционный банкир.

Продавцом выступила Group DF Фирташа.

«Проданы помещения общей площадью 14 тыс. кв м, торговой — 10 тыс. кв м. Сделка была очень сложной, поскольку некоторые помещения на первых этажах Арены были проданы ранее и в сделку не вошли», — рассказал НВ Бизнес инвестиционный банкир, пожелавший остаться неназванным.

Структуры Фирташа хотели выручить за центр около $20 млн, но сумма сделки составила в районе $13-15 млн.

Представители Group DF и Сергея Тигипко комментарии не предоставили.

И приятная для всех новость…

Газ станет дешевле. Правительство и НАК Нафтогаз Украины согласовали уменьшение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май 2019 года на 30 копеек – до 8,25 грн/куб. м.

Об этом сообщила пресс-служба НАК.

Нафтогаз совместно с представителями правительства разработал новый механизм определения регулируемой цены. А затем премьер Владимир Гройсман и глава правления НАК Андрей Коболев его утвердили.

Помните о том, что принесло вам вчера, живите настоящим и надейтесь на будущее.

В конце – мое личное обращение (письменное обращение, а не видео, - я же не Зеленский и даже не Порошенко): если вы хотите читать самое важное за трудный день спокойным вечером прямо в своем смартфоне – подпишитесь на мою рассылку