Зеленский, вопросов еще много Сегодня, 19:37 105 Цей матеріал також доступний українською

Его молчание или расплывчатые заверения выглядят особенно тревожными, когда речь заходит о Крыме и Донбассе

21 апреля в Украине состоялись честные и демократические выборы президента. Лидер гонки Владимир Зеленский получил рекордное количество голосов. Хотя до сих пор не до конца понятно, за что именно голосовала треть населения страны. Его молчание или расплывчатые заверения выглядят особенно тревожными, когда речь заходит о Крыме, Донбассе или украинцах, находящихся в плену у России.

Постоянная недосказанность в позиции Зеленского и того, что он планирует предпринимать, скорее всего – целенаправленная политика, существенно расширившая его электорат. По словам известного социолога Ирины Бекешкиной, сильная поддержка Зеленского, вероятно, «результат неопределенности, поскольку каждый мог возложить на него свои мечты, желания и надежды». Это привело к тому, что люди с диаметрально противоположными взглядами – например, о вступлении в НАТО – проголосовали за одного кандидата. По словам социолога, он разделит свой электорат в тот самый момент, когда станет делать первые шаги.

Бекешкина не считает эти выборы объединяющим фактором для страны. Единственное, что объединило украинцев – потребность в изменениях. По ее мнению, это «так называемый приговор политической системе и элите».

Скорее всего, именно поэтому так распределились голоса – украинцы голосовали против, правда, до сих пор не очевидно, станет ли такой результат разрывом связи со старой политической элитой. Зеленский сообщил некоторые подробности о своей команде лишь за два дня до выборов. Часть ее представителей, а также неназванные люди из его окружения вроде Андрея Богдана – уже занимали государственные должности при экс-президенте Викторе Януковиче. Андрей Портнов, бывший замглавы администрации Януковича, принимавший непосредственное участие в написании небезызвестных «диктаторских законов», вскоре после окончания голосования объявил о своих планах вернуться в Украину. Портнов подчеркнул: это связано с результатом выборов. Кроме того, по данным Левого берега, соратник Портнова и член парламента Валерий Писаренко был «неофициальным представителем Зеленского в Верховной Раде». Богдан в свою очередь дважды являлся правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики – в основном, косметического характера – при Януковиче и, по факту, именно поэтому не имеет права занимать государственный пост сейчас.

Это не похоже на разрыв с прошлым

Журналисты программы «Схемы» нашли доказательства того, что Богдан тайно встречался с главой Конституционного суда, который должен был рассмотреть конституционность закона о люстрации. После аннулирования этого закона Богдан смог бы занять пост при новом президенте.

Канал 1+1, принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, который поддерживает Зеленского, широко освещал деятельность последнего, включая показ фильмов с ним в те дни, когда агитация была запрещена. Это тоже не похоже на разрыв с прошлым.

Вопросы без ответа

В конце концов, единственными «дебатами», в которых участвовал Зеленский, стало шоу на стадионе Олимпийский 19 апреля. Он также не пришел на дискуссию с гражданскими организациями 17 апреля. Его команда ответила на приглашение, сказав, что Зеленский даст ответы на вопросы гражданского общества после второго тура. Это все равно, что сообщать о состоянии выставленной на продажу машины только после того, как человек её уже купит. Но, похоже, эта тактика оказалась выигрышной.

Зеленский пришел к власти на платформе расплывчатых «реформ», и интересно, что около 50-ти гражданских организаций гневно отреагировали на одно то, как он пытался в деталях публично осудить предполагаемый недостаток реформы здравоохранения.

Во время своего первого брифинга Зеленский хотя бы анонсировал, что его первостепенной задачей будет «вернуть всех наших заключенных, военнопленных, наших моряков». По факту, 24 моряка, которых Россия захватила 25 ноября 2018 года – военнопленные, хотя было бы нечестно придираться к словам в ночь выборов.

Однако более детальная информация очень нужна, особенно, если учесть, что эти вопросы игнорировались в ходе избирательной кампании. Хотя на данный момент около 100 политических заключенных – так же, как и 24 военнопленных – удерживаются в оккупированном Крыму или России, а уровень репрессий, особенно против гражданских активистов и журналистов, на полуострове растет. Более 100 гражданских заложников и военнопленных также находятся в заключении на Донбассе, и ни у кого нет сомнений, что именно Москва решает, быть ли обмену или освобождению.

В программе Зеленского нет упоминаний о Крыме. Судя по одному из его редких интервью, он не видит возврата полуострова Украине до тех пор, пока в России не сменится режим. Нет никаких оснований полагать, что Зеленский или Порошенко дали ответы на сложные вопросы, поставленные гражданской инициативой #LiberateCrimea, но команда Зеленского все же отреагировала на призыв ответить на пять важных вопросов касательно Крыма от крымскотатарского лидера и члена парламента Мустафы Джемилева. Ответы в целом удовлетворительные и ясно дают знать, что Крым – оккупированная территория, и не может быть инструментом для торга ради мирной сделки по Донбассу.

Но проблема в том, что Джемилев ждал ответов именно от кандидата. Ведь это Зеленский шел на выборы, а не его команда, от которой он потом может избавиться, и которая до сих пор не до конца ясна. Но четкого ответа от Зеленского все же не последовало.

Вопросы обязательно нужно задавать. После захвата 24-х военнопленных российский президент Владимир Путин недвусмысленно заявил, что не станет говорить с Порошенко, так как не хочет помогать его президентской кампании. Тогда пропагандистские каналы упоминали Зеленского в основном в позитивном ключе, хотя, возможно, причина заключалась лишь в том, что он не Порошенко. Джемилев не одинок в своем желании узнать, какие шаги захочет предпринять Зеленский, чтобы установить «мирные, соседские отношения с Российской Федерацией». На том же брифинге 21 апреля Зеленский говорил о начале очень мощной информационной войны ради завершения конфликта на Донбассе. Сказал, что пригласит журналистов для долгой беседы, пообещав рассказать им о «нашем плане действий».

Об этом не было никакой дополнительной информации, хотя в интервью ICTV Зеленский предложил «начать серьезную информационную войну и выиграть её» как стратегию обеспечения реинтеграции Донбасса. По его словам, для того чтобы люди в тех областях полноценно осознавали себя украинцами, необходим «мощный международный русскоязычный канал, который говорил бы правду об Украине». Он не объяснил, как именно будут преодолеваться попытки России или ее псевдореспублик блокировать этот канал.

Возможно, Зеленский разработал план, но даже если и так, вскоре ему нужно будет предоставить больше информации.

Другая тревожащая часть этой идеи в том, что она концентрируется на изменении отношения украинцев. Игнорируя тот факт, что войну на Донбассе снабжает оружием, людьми и финансами Россия, а потому именно Москву нужно принудить её окончить.

Перевод НВ

Новое время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Гали Койнаш. Републикация полной версии текста запрещена

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