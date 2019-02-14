Зеленский ушел в отрыв Сегодня, 18:58 826 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 14 февраля 2019 года

Зеленский ушел в отрыв. Шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский не просто остается лидером предвыборной гонки, но еще и увеличил свой отрыв от конкурентов.

Таковы итоги опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 31 января по 10 февраля 2019 года.

За Зеленского, по данным КМИС, готовы проголосовать 26,9% респондентов, за президента Петра Порошенко – 17,7%, за лидера Батькивщины Юлию Тимошенко – 15,8%.

Еще 9,8% респондентов поддержали Юрия Бойко, кандидата от Оппозиционной платформы – За життя; 6,6% - «шефа» Радикальной партии Олега Ляшко; 6,1% - лидера Гражданской позиции Анатолия Гриценко.

Все вышеприведенные данные – это показатель среди тех людей, кто уже определился с выбором.

Если же говорить обо всех респондентах, то среди них за Зеленского проголосовали бы 16,4%, за Порошенко – 10,8%, за Тимошенко – 9,6% (разница между вторым и третьим местом, как уточняют в КМИС, – в рамках статистической погрешности).

Ни у кого из лидеров нет достаточной поддержки, чтобы победить в первом туре. Но если любая пара из тройки лидеров попадает во второй тур, то: Зеленский побеждает и Порошенко, и Тимошенко; Леди Ю в очном поединке громит действующего президента.

Впервые Зеленский вышел на первое место в рейтингах социологов в конце января – начале февраля. Но тогда его показатель был ниже, да и отрыв от второго места меньше (в районе 3 процентных пунктов).

КМИС дал сегодня Зеленскому еще один повод для оптимизма…

Слуга народа лучше всех. 24,6% украинцев готовы поддержать Слугу народа (политпроект Владимира Зеленского, а не одноименный сериал того же Зеленского).

Это еще один итог февральского опроса КМИС.

Второе место – за Батькивщиной Юлии Тимошенко (18% голосов респондентов), третье – у Блока Петра Порошенко (14,2%).

За БПП следуют Оппозиционная платформа-За життя (10,3%), Радикальная партия Олега Ляшко 6,3%) и Гражданская позиция Анатолия Гриценко (6,2%).

Остальные политсилы имеют рейтинг ниже 5% (то есть, меньше проходного барьера в Раду).

Для конкурентов Зеленского данные новых соцопросов стали побудителем к действию...

Вотчина Порошенко отказала ЗеКандидату. Владимир Зеленский вынужденно отменяет концерты студии Квартал 95 в Виннице из-за того, что в местном Доме офицеров юмористам отказали в аренде концертного зала.

Шоумен-политик связал отказ с тем, что он является кандидатом в президенты.

«Вот такая отмазка. Случайно вот так в Виннице это произошло», – сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Он пояснил, что концерт должен был состояться в День святого Валентина, 14 февраля, и на нем ожидался аншлаг.

В видеоролике Зеленский и его коллеги отмечают, что зал Дома офицеров подчинен Минобороны и там запретили проводить концерт.

Пока одного кандидата лишили концерта, другого лишили денег…

Кандидат без $300 тыс. Шевченковский райсуд Киева арестовал почти $300 тыс. на иностранных счетах Романа Насирова, кандидата в президенты и бывшего главы ГФС.

Об этом сообщили представители Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Следствие установило, что экс-глава ГФС по меньшей мере в течение трех лет хранил $297 730 на счетах в Великобритании. Эти средства не были внесены ни в одну из представленных Насировым во время пребывания на госслужбе деклараций, а появились лишь в его кандидатском отчете, предоставленном Центризбиркому.

САП и НАБУ считают Насирова причастным к газовым схемам беглого депутата Александра Онищенко. По оценкам НАБУ, из-за необоснованных решений экс-главы ГФС государство потеряло 2 млрд. грн.

А Минздраву вернули руководителя…

Супрун вошла в состояние «и.о.» Окружной админсуд Киева отменил свое решение временно запретить Ульяне Супрун исполнять обязанности главы Минздрава.

И.о. министра уже начала подписывать документы по распределению лекарств и вакцин в регионы.

Об этом она сказала после объявления решения суда.

«Лекарства уже увозят в регионы, уже подписываю документы, чтобы пациенты могли лечиться за границей», - уточнила Супрун.

Она поблагодарила всех за поддержку и заверила, что медреформа будет продолжаться.

Депутат-радикал Игорь Мосийчук, из-за иска которого суд 5 февраля отстранил Супрун, заявил: он дополнит свои требования и будет продолжать добиваться увольнения чиновницы.

«Завтра [15 февраля] суд рассмотрит иск по сути. Я подаю дополнение к своим основным требованиям», - сказал депутат.

Сегодня напомнило о себе еще одно скандальное дело…

НАБУ копает под Роттердам+. НАБУ провело обыски в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом сообщили в пресс-службе НКРЭКУ.

По словам адвоката Нацкомиссии Ирины Одинец, следственные действия проходили только в кабинетах нескольких сотрудников, которые не являются членами комиссии.

«По моему мнению, обыск – это попытка оправдать работу 50 детективов НАБУ, которые безрезультатно расследуют дело «Роттердам+» уже два года», - заявила Одинец.

В 2016-м НАБУ начало досудебное расследование в рамках уголовного дела по факту злоупотребления служебным положением НКРЕКУ из-за принятия постановления «Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электрической энергии» (формула Роттердам+).

Введение формулы привело к повышению тарифов на электроэнергию ТЭС и росту выручки их собственников. По мнению ряда экспертов, особенно удачной формула стала для структур миллиардера Рината Ахметова.

К сомнительным схемам украинцы привыкают с детства, потому что сталкиваются с ними там, где учат первые в своей жизни формулы…

Школьные «добровольные» взносы. В украинских школах родители в среднем платят по 50-200 грн. «добровольных» взносов ежемесячно. Есть и вступительные взносы – до 2 тыс. грн.

Таковы итоги опроса, проведенного мониторинговым порталом DoZorro.

По этим данным, лишь 16% «плательщиков» назвали свои взносы добровольными.

Опрос проводился в июле 2018 года путем онлайн-анкетирования Google Forms в ФБ. В нем приняли участие 1352 респондентов из всех регионов Украины (кроме оккупированных территорий).

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