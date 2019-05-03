Зеленский против Путина. Кто кого? Сегодня, 07:13 2249 Цей матеріал також доступний українською

Новоизбранный президент Украины еще не успел получить булаву, но уже стал источником головной боли для российского коллеги

Владимир Зеленский начал с Владимиром Путиным ту же игру, с помощью которой помножил на ноль Петра Порошенко.

По сути дела, это настоящий рэп-баттл! Суть в том, что стороны должны недлинными и хлесткими фразами уложить противника на лопатки. Нужно заставить его тупить, нервничать и злиться, стать эмоциональным, а не рациональным. И самое главное – важно сделать его посмешищем в глазах публики, а желательно и собственных сторонников.

Тут кто-то скажет, мол, какая разница, кто над кем смеется? Это же не шоу-бизнес, а международная политика и дипломатия! Я тут вам скажу несложную философскую штуку. В современном мире интернета, Facebook, Instagram, Twitter и YouTube шоу-бизнесом стало вообще всё.

Хотим мы этого или нет, но массовое представление о реальности, то есть "условный Instagram" сейчас стало важнее самой реальности. Рецепт успеха в политике и дипломатии сейчас не тот, что был 20 лет назад. Умение создавать нужные себе копии и отражения реальности, а потом с их помощью манипулировать людьми стало даже важнее нефти, газа и ядерного оружия.

Я поясню. Посмотрите, скажем, на Россию. Там виртуальная телевизионная реальность для 80% населения была важнее настоящей. Люди, живущие с туалетом во дворе, массово, на полном серьезе думали, что победили Барака Обаму.

Зеленский сходу предложил россиянам виртуальный мир, в котором нет Путина

Или возьмем Америку. Эксцентричный телеведущий с помощью своего Twitter и телеканала Fox News за полгода создал альтернативную реальность для половины страны. И победил на выборах президента! Его имя – Дональд Трамп.

Да чего далеко ходить? Сам Зеленский – это комедийный актер, который стал политиком тоже благодаря виртуальному президенту Василию Голобородько. Никто до сих пор не знает, какой он руководитель! Многие уверены, что это очень плохо, что успешный политик должен быть мордатым, толстым и серьезным. 20 лет назад – да, но сейчас – ни в коем случае!

В наши дни для победы в конфликте нужен человек, который создаст свою сверкающую и прекрасную реальность, в которую все поверят. Но в этой новой реальности лидер оппонентов (в нашем случае Путин) будет старым, унылым и скучным балбесом.

Его идеи в этом мире будут глупыми, а поведение убогим. Кстати, в нашем случае, слишком сильно стараться не придется, ведь Путин и правда мерзкий. Но главное – его собственные нынешние сторонники должны сделать все возможное, чтобы избавиться от него.

Именно это и есть рецепт победы в нынешней гибридной войне. Но для успеха затеи абсолютно необходимо, чтобы враг стал в ней участвовать. Смотрите, какая у нас ситуация. Путин, как и Порошенко до него, на провокацию поддался и в этот самый рэп-баттл втянулся. Как же это произошло?

В первой же речи по случаю своего избрания Зеленский сходу предложил россиянам виртуальный мир, в котором нет Путина. Ключевым моментом был ролик, где он говорит постсоветским странам, что все возможно. Вы же понимаете, что по сути дела, это завуалированный призыв к россиянам свергать своего президента.

Путин сделал вид, что намек не понял, но обиделся очень сильно. Он до сих пор не поздравил Зеленского с победой, но это пустяки. Намного важнее другое – он решил сыграть в эту игру, так как считает себя мастером в этом деле. И раздачу паспортов жителям ОРДЛО можно считать его ответом.

Он как бы сказал: "А в нашей реальности жители Донбасса могут стать настоящими россиянами". Зеленский ответил на это очень жестким постом в Facebook.

Более того, избранный президент Украины даже пообещал выдавать украинские паспорта тем россиянам, кто готов сражаться за свободу. Путин уже довольно раздраженно на это ответил, что готов выдавать российские паспорта вообще всем гражданам Украины, поскольку не считает их отдельным народом.

То, что именно он считает, особого значения не имеет. А имеет то, что избранный украинский президент сумел навязать российскому свои правила игры. Теперь даже самые обычные россияне с огромным интересом следят за этим президентским баттлом. И тут у украинца есть хорошие шансы.

В мировой истории и литературе еще со времен Гомера то и дело повторяется один и тот же сюжет. Борьба непобедимой, неостановимой, сверхчеловеческой силы против плута, хитреца, трикстера. Самое ранее – это, пожалуй, противостояние огромного великана-циклопа Полифема и намного более щуплого и субтильного Одиссея.

Скандинавский Локи, библейский Давид, арабский Синдбад, Фигаро, Швейк, Гек Финн, Остап Бендер и множество других героев потом шли по той тропе, которую им протоптал Одиссей. При этом они неизменно выкручивались из лап самых могучих и жестоких противников, а порой обманывали саму смерть.

Они не всегда добрые и хорошие персонажи, а скорее жулики, шулеры, лентяи, обманщики и беспринципные гады. Но зато у них отлично получается побеждать огромных, несокрушимых, фантастически мощных, но ужасно неповоротливых противников.

И теперь посмотрите на нынешний расклад: в одном углу ринга – злобный кэгэбэшник, сатрап, многолетний диктатор, миллиардер, правитель самой большой и самой холодной страны на свете, обладатель ста дворцов, хозяин тысяч атомных ракет и гигантской армии. В другом углу ринга – шутник, комедийный артист, жарящий шашлыки на отдыхе в Турции и записывающий ролики в инстаграме. Казалось бы, у него нет никаких шансов!

Но вся мировая история показывает, что после начала игры по трикстерским правилам шансов на победу нет именно у мощного и неповоротливого оппонента. Я уверен, что в тот самый момент, когда российский президент ввязался в обмен колкостями с украинским, он уже проиграл.

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