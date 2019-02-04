Зеленский – не Трамп Сегодня, 14:28 2115 Цей матеріал також доступний українською

Может ли он победить? Вполне вероятно. Но это точно будет своя, украинская история

Очень часто выдвижение Зеленского сравнивают с выдвижением и будущей победой Трампа. И говорят при этом, что, смотрите, вы не верили в Трампа, а он смог. Значит сможет и Зеленский.

Не факт, что Зеленский не сможет. Может и сможет.

Но. Это совершенно другая история.

Да, Зеленский эксплуатирует тот же тезис, что и Трамп. Он против элит. Народ против элит – это очень популярная нынче тема. Цикл пришел к этому моменту. Когда он приходит к этой точке в прошлый раз, случился 1917 год.

Да, в мире сейчас очень популярен тренд «идти против элит». Это и победа Трампа, и Brexit, и желтые жилеты, и триумф абсолютно диких популистов в Италии. И такая тенденция имеет свою экономическую подоплеку. Резко выросшее неравенство в цивилизованно мире.

При всей схожести подхода есть принципиальная разница

Люди никогда не жили так хорошо, как сейчас. Это правда. Но свое благосостояние мы привыкли измерять, сравнивая с соседом. И вот тут проблема. Новая технологическая революция породила скачек неравенства. Экономика растет как никогда, а большинство перестает это чувствовать. Почему? Потому что появились сектора экономики, где люди очень легко получают добавленную стоимость. Это ІТ.

Вам не надо миллиардных инвестиций, чтобы получить что-то. Вам нужно просто две, десять или сто умных голов. И если раньше, чтобы создать миллиард ВВП, надо было построить и запустить огромный завод типа Азовсталь, то сейчас достаточно посадить сто айтишников. И они напишут игру, которая будет приносить гораздо больше, чем Азовсталь. Но на Азовстали работу получали тысячи людей, а теперь они не нужны. В итоге сложилась парадоксальная ситуация. Немногие умные люди зарабатывают много, двигают экономику вперед и делают это абсолютно честно. Они заслуженно получают много денег, ведь заработали собственным умом. Но в десятки раз больше людей оказались в роли неудачников. И чувствуют себя гораздо хуже. И протестуют. И в результате этого протестного голосования побеждает Трамп. И миру еще предстоит решить эту проблему.

В итоге это еще и конфликт поколений. Старшее поколение хочет остановить изменения, которые меняют мир в ту сторону, к которой они не готовы. И старшее поколение представляет Трамп.

Есть ли неравенство в Украине? Да. Но оно имеет совершенно иную природу. Наше неравенство – результат коррупции и большой доли теневой экономики. И именно это неравенство поддерживает популярность классических популистов. За которых исторически голосуют пенсионеры и бюджетники.

Но Зеленский не привычный нам популист. Или, можно сказать, популист для нас непривычный. И его избиратель – это молодежь. Не ностальгирующие ретрограды, а молодежь. Внутренние процессы, которые подталкивают вверх популярность Зеленского и популярность Трампа в корне разные. Это как разные болезни, у которых вдруг нашлись общие симптомы. Но лечить их надо совершенно разными способами. Пусть и там, и там есть ненависть к элитам. И пусть и у нас, и в США для этого нашлись причины. Разные причины.

И вот тут кроется ключевое отличие. За Трампа голосовали те, кто пострадал от нового неравенства. Ностальгирующие плохо образованные люди. А эти люди, что в США, что в Украине, всегда ходят на выборы. Дисциплинировано.

Кто избиратель Зеленского? Молодежь, которая тоже протестует. Но на выборы не ходит. А зачастую и не может, ибо прописана далеко от того места, где должна голосовать. И процент тех, кто дважды готов разменять свои выходные на голосования, не так и высок.

При всей схожести подхода есть принципиальная разница. Избиратели Трампа и избиратели Зеленского – разные социальные группы. И совершенно по-разному подходят к процессу голосования. И пусть Зеленский эксплуатирует модный нынче контрэлитный запрос. Но если что-то работает в США, то не факт, что сработает в Украине.

Может ли он победить? Вполне вероятно. Но это точно будет своя, украинская история. Которую нельзя сравнивать с теми процессами, которые происходят в мире.

Потому что популистический бум в мире – это бунт социализма. Консерватизма. И ностальгии. Который опирается на огромный пласт людей, оставшихся в неудачниках и не успевших адаптироваться. И они реваншируются на выборах. И это точно не молодежь, которая гибка и готова к переменам.

Ничего нового для Украины, кстати, где эти тезисы побеждают десятилетиями. И в Украине эту тему оседлали хорошо всем известные профессионалы своего дела. И в Украине бунт против элит – это и бунт против классических популистов. Бунт против тех, кто подымает цены на газ и против тех, кто обещает их снизить. И дисциплинированный электорат, на который мог бы опереться украинский Трамп, уже занят и предан своей богине. За которую не готова голосовать молодежь, ведь у молодежи есть справедливый запрос на новые лица.

В итоге в Украине может сложится ситуация, когда благодаря разнообразию украинских популистов сам популизм может проиграть – из-за своей раздробленности. Вот такой вот украинский парадокс. Не было бы счастья...

Текст опубликован с разрешения автора

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