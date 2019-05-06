Зеленский Луценко не указ Сегодня, 19:17 133

Чем жила страна 6 мая 2019 года

Зеленский Луценко не указ. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что не видит оснований для своей отставки.

Ему, мол, сложно работается, но делает он это честно.

«Сейчас не вижу ни моральных, ни юридических оснований писать заявление об отставке, но готов к ней», - заявил генпрокурор.

Он напомнил, что закон предусматривает смену генпрокурора в двух случаях: когда тот сам хочет уйти или же когда парламент отправляет шефа ГПУ в отставку.

Как уточнил Луценко, если парламент выразит ему недоверие, он это воспримет «абсолютно нормально и спокойно».

Ранее избранный президент Владимир Зеленский заявил, что намерен сменить генпрокурора.

«Луценко – это старая команда. Мы будем назначать новых людей, и это относится не только к господину Луценко», - сказал победитель выборов.

Не все из нынешних топ-чиновников собираются сопротивляться Зеленскому…

Глава МИД остался доволен. Павел Климкин, министр иностранных дел, сообщил, что провел плодотворную встречу с избранным президентом Владимиром Зеленским.

По словам Климкина, в рамках закона он должен это предложить новому президенту свою отставку. «И я это, безусловно, сделаю. Я уже говорил, что у меня есть свои планы, в том числе политические», - заявил он.

Министр добавил, что провел «очень хорошую встречу» с Зеленским.

«Мы обсудили разные вопросы. И я считаю, что там, где совпадают принципы и приоритеты – и я в этом очень оптимистичен – мы, безусловно, будем работать. Это касается как будущих советов, если они будут нужны, также и возможного участия в переговорах», - пояснил Климкин.

По Конституции глава МИД назначается по квоте президента.

Многие кадры сейчас находятся в активном поиске…

Парубий станет №5 у Порошенко. Спикер Рады Андрей Парубий может пойти на парламентские выборы в списках новой партии Петра Порошенко.

Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

По данным агентства, Парубий (попал в нынешний созыв ВР по квоте Народного фронта) претендует на место в первой пятерке партии Порошенко.

Один из депутатов Народного фронта (НФ) рассказал, что, скорее всего, вслед за Парубием к Порошенко перейдут еще несколько членов фракции, которые ориентируются на главу ВР.

В то же время Александр Турчинов, еще один топовый представитель НФ, со своим парламентским будущим, по данным РБК-Украина, пока не определился.

Тем временем Генпрокуратура заинтересовалась Первым…

Порошенко вызвали в ГПУ. Президента Петра Порошенко вызвали на завтра на допрос в Генпрокуратуру.

Об этом сообщило агентство Українські Новини со ссылкой на источник в ведомстве.

По данным СМИ, допрос связан с делом о преступлениях против участников Революции Достоинства.

Кроме того, Порошенко необходимо подписать протокол предыдущего допроса, который состоялся в ноябре 2016 года.

Эту информацию подтвердил Сергей Горбатюк, начальник управления спецрасследований ГПУ, однако никаких подробностей не сообщил.

В Генпрокуратуру зовут и бывших…

Клюеву «забили стрелку». Андрея Клюева, экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича, вызвали в ГПУ на допрос в качестве подозреваемого.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Допрос запланирован на 26 июня.

В повестке указаны два адреса Клюева – в пгт Козин, Обуховского района Киевской области и поселке Шульгино (Одинцовский район Московской области, РФ).

Клюева, который сейчас скрывается в России, подозревают в завладении госимуществом в особо крупных размерах.

И еще одна новость из той же сферы…

НАБУ покончила с одним из дел одесского мэра. Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) завершили расследование дела о внесении мэром Одессы Геннадием Трухановым недостоверной информации в электронные декларации 2015 и 2016 годов.

«3 мая 2019-го чиновнику открыли материалы следствия для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направлением его в суд», - сообщила пресс-служба НАБУ.

Согласно информации следствия, Труханов не внес в свои декларации 2015 и 2016 годов сведения об имуществе и доходах своей бывшей жены, с которой в то время проживал и воспитывает двух общих детей.

«Мэром Одессы незадекларированны: квартира, два паркоместа, эллинг, дача, нежилая недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, проценты по вкладам в банках», - отметили в Бюро.

Всего в декларации 2015 года мэр Одессы не внес имущества и активов на 32,48 млн грн, в декларации 2016-го – на 18,81 млн грн. Эти оценки сделаны на основании экспертиз, проведенных в рамках досудебного расследования.

А что там у Зе?

Зеленский добрался до раввинов. Новоизбранный президент Владимир Зеленский встретился с представителями Совета раввинов Украины. И попросил поддержать его инициативу о развитии диалога с жителями оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

«Мы считаем необходимым не терять связь с этими людьми, потому что все они – украинцы, наши сограждане», - подчеркнул Зеленский.

На встрече речь шла и о борьбе с антисемитизмом: участники отметили, что в Украине сегодня эта проблема не является острой, как в других странах мира.

В конце встречи раввины подарили Зеленскому эксклюзивное издание Торы.

Ранее новоизбранный президент встретился с предстоятелем ПЦУ, митрополитом Киевским Епифанием, а также с почетным патриархом Филаретом. Позже новоизбранный президент пообщался с главой УПЦ МП.

Также новоизбранный президент имел рандеву с лидерами мусульман Украины.

Одними раввинами у Зеленского не ограничились…

В ЗеКоманде подумали о ФОПах. Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского подготовила законопроект об освобождении неработающих физлиц-предпринимателей от уплаты единого социального взноса (ЕСВ).

Об этом сообщил в интервью Цензор.Нет Данил Гетманцев, который в команде Зеленского отвечает за налоговую политику.

«Мы согласовали законопроект по ФОПам. В 2016-м был принят закон, когда даже неработающие ФОПы должны платить ЕСВ по минимальной ставке. Сейчас им приходят недоимки, штрафы, пени в огромных суммах. Мы решили, что подадим законопроект, который освободит их от налога, начисленного на деятельность, которую фактически не осуществляли», - отметил Гетманцев.

Отвечая на вопрос о том, не кажется ли ему такой шаг популистским, юрист заявил, что в команде Зеленского исходят из того, что его избиратели – «ответственные люди, и они хотят платить налоги».

А еще действующий глава государства…

Порошенко назначил нового. Президент Петр Порошенко назначил нового командующего ООС на Донбассе.

Об этом глава государства написал в Тwitter.

«Принял решение назначить на должность Командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сырского. Он прошел все командные должности, от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба ВСУ», - сообщил Порошенко.

Отдельно президент поблагодарил бывшего командующего ООС Сергея Наева и всех военнослужащих, которые привлекались к участию в операции за мужество, решительность и стойкость.

Сырский с началом антитеррористической операции на востоке Украины был начальником штаба сектора «С», одним из главных командиров сил АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года.

Участвовал в управлении операциями в Углегорске и в районе села Редкодуб.

В 2016-м Сырский возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ.

А по ту сторону фронта…

Россияне паспортизируют на теле «ЛНР». В оккупированном Луганске открылся пункт приема документов для получения российских паспортов.

Об этом сообщил российский Интерфакс со ссылкой на «замглавы МВД ЛНР» Михаила Параскеева.

Тот рассказал, что документы на получение российских паспортов приняты у 10 заявителей, а на консультации по получению паспортов записались уже 400 человек.

Документы будут централизованно отправлять в российский город Новошахтинск (соседствует с украино-российской границей), где по ним в течение 90 дней будут принимать решения.

24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям «ЛДНР» получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Официальный Киев заявил, что этот шаг противоречит одобренным Советом Безопасности Минским договоренностям.

1 мая Путин подписал еще один указ, упростив получение гражданства РФ для некоторых категорий украинцев.

И – о погоде, экономической…

ВВП уже не тот. Рост реального ВВП в Украине в первом квартале 2019-го по отношению к аналогичному периоду прошлого года замедлился до 2,4% (в целом в 2018-м этот показатель составил 3,3%, а в четвертом квартале прошлого года он был равен 3,5%).

Об этом сказано в инфляционном отчете Нацбанка.

«Ожидаемо уменьшился вклад от роста в сельском хозяйстве из-за исчерпания эффекта рекордного урожая ... Кроме того, ослабли показатели промышленности: как в энергетическом секторе (из-за теплой погоды в этом году по сравнению с предыдущим), так и в отдельных видах перерабатывающей промышленности», - объяснили в НБУ.

Помните о том, что принесло вам вчера, живите настоящим и надейтесь на будущее.

В конце – личное обращение (письменное обращение, а не видео, - я же не Зеленский и даже не Порошенко): если хотите читать самое важное за трудный день спокойным вечером прямо в своем смартфоне – подпишитесь на мою рассылку

