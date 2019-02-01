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Павел Казарин

Ведущий телеканала ICTV, обозреватель Крым.Реалии

Зеленский и его медовый месяц с избирателями

Сегодня, 11:05
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В украинских президентских рейтингах сменился фаворит

Впрочем, это происходит не в первый раз и вряд ли – в последний. Слишком невелик разрыв между главными претендентами на второй тур и слишком много тех, кто еще не определился со своим выбором (23%). В ситуации, когда до выборов остается шестьдесят дней, прогнозировать итоги первого тура – дело неблагодарное.

Феномен Владимира Зеленского не нов. Усталость от элит давала зеленый свет в политике самым неожиданным персонажам по всему миру. Именно она обеспечила победу Дональду Трампу и Эммануэлю Макрону: при всех очевидных различиях и тот и другой собирали голоса избирателей, уставших от старых лиц и имен. Обыватель против истеблишмента – именно так отныне выглядит самое популярное противостояние на выборах, – пишет Павел Казарин для Крым.Реалии.

Впрочем, нынешние цифры вовсе не сулят Зеленскому однозначной победы. По одной причине: он растет, пока кандидат молчит.

Время порой играет злую шутку с теми, кто штурмует политический олимп под маркой «третьей силы» и «человека со стороны». Потому что единственный шанс для подобного персонажа – это вселять максимально неконкретные надежды. Быть эдаким воском, из которого каждый слепит то, что захочет. Единственный шанс на успех – это быть максимально непохожим на конкурентов. Чтобы избиратель голосовал не столько за тебя, сколько против других. В конце концов, протестная повестка всегда объединяет лучше, чем позитивная.

Как только кандидат начинает говорить – его рейтинг снижается

Пока ты соблюдаешь это правило – твой рейтинг растет. Твою фамилию социологам называют люди с самыми разными ожиданиями. Те, кто видят в тебе «защитника обездоленных» и сторонника свободного рынка. Те, кто мечтают о низких тарифах и те, кто хотят судебной реформы. На твоей стороне могут оказаться сторонники легализации короткоствола и противники рынка земли. Пока ты молчишь – каждый потенциальный избиратель наполняет твой образ собственными ожиданиями. И остается уверен, что именно ты эти мечты воплотишь в жизнь.

Как только кандидат начинает говорить – его рейтинг снижается.

Любая четкость чревата разочарованиями. Любая конкретика оборачивается падением. На смену воздушному пузырю чужих ожиданий приходит вполне конкретный персонаж, который в каждом новом интервью обрастает плотью и кровью. Его молчание дарит его сторонникам надежду на стопроцентное совпадение. Но его ответы обречены разрушать идеальный образ придуманного героя.

Это универсальная проблема любого, кто претендует на нишу «нового» и «незапятнанного». Медовый месяц с избирателем никогда не длится долго – на смену конфетно-букетному периоду обязательно приходит реальность быта. До тех пор, пока ты остаешься чужой мечтой – тебе все будет сходить с рук. Но как только ты обретаешь конкретные очертания – эйфория заканчивается.

До первого тура выборов остается два месяца.

Печатается с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США

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Теги:   Рейтинг Владимир Зеленский

Спецтема   Выборы президента Украины

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